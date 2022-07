Annunciati i waterblock per CPU Pacific W8 e Pacific W9

Quest’oggi la Thermaltake ha annunciato i novissimi waterblock per CPU Thermaltake Pacific W8 e Pacific W9

Thermaltake (qui per maggiori informazioni sull’azienda), è il principale marchio premium per PC fai-da-te per soluzioni di raffreddamento, apparecchiature di gioco e memorie per appassionati. L’azienda, spinge costantemente i limiti per fornire soluzioni di raffreddamento ad alte prestazioni per tutti gli appassionati di tecnologia, costruttori di PC, appassionati di PC e modder. Questa volta, senza eccezioni, l’azienda ha presentato i suoi due nuovissimi waterblock per CPU ad alte prestazioni. Ovvero, il waterblock per CPU Pacific W8 con un design completamente in rame ed il waterblock per CPU Pacific W9 con un design in acrilico. Questi due novi waterblock sono ora disponibili per l’acquisto. Costruiti con materiali di alta qualità, i waterblock per CPU Pacific W8 e W9 mirano a soddisfare anche gli utenti più esigenti che cercano waterblock per CPU di alto livello.

Dettagli dei nuovi waterblock per CPU Pacific W8 e Pacific W9

Pacific W8 CPU Waterblock presenta una parte superiore e una base in rame con nichelatura anticorrosione. Ciò fornisce una straordinaria finitura a specchio e previene il danneggiamento del materiale estendendo la durata complessiva. D’altra parte, il Pacific W9 CPU Waterblock ha anche una base in rame nichelato anticorrosivo, ma viene fornito con una copertura superiore in acrilico. Questo per una visione interna cristallina. Ciò consentendo agli utenti di mostrare il liquido di raffreddamento colorato che passa attraverso il Pacific W8 e il W9 CPU Waterblock. Pacific W8 e W9 presentano entrambi un design di ingresso centrale con una piastra del getto al centro del waterblock. Questo limita il flusso d’acqua per una distribuzione uniforme del refrigerante attraverso i microcanali ottimizzati da 0,2 mm. In questo modo, la piastra di rame può trasferire rapidamente il calore dalla CPU al liquido di raffreddamento, garantendo una migliore efficienza di raffreddamento e la migliore dissipazione del calore dalla CPU.

Caratteristiche dei blocchi d’acqua per CPU Pacific W8/W9

Qualità costruttiva e materiali di prima qualità. Il waterblock per CPU Pacific W8, è un waterblock completamente in rame con una base in rame nichelato anticorrosivo. L’implementazione di questa tecnica di placcatura specializzata può ridurre significativamente la probabilità di corrosione dopo un lungo periodo di utilizzo e, soprattutto, mantenerla brillante per tutto il tempo. Come per il Pacific W9 CPU Waterblock, presenta anche una nichelatura anticorrosiva, che riduce la possibilità di corrosione e ne prolunga la durata. Inoltre, il coperchio superiore in acrilico con una vista interna assolutamente cristallina ti consente di mostrare l’estetica semplice ed elegante della tua build.

I blocchi d’acqua per CPU Pacific W8 / W9 presentano entrambi un design di ingresso centrale con una piastra a getto situata al centro del blocco d’acqua della CPU. In questo modo il refrigerante potrà entrare in contatto con la fonte di calore in modo uniforme e diretto, determinando così una maggiore dissipazione del calore dalla CPU. I microcanali ottimizzati da 0,2 mm dei blocchi d’acqua per CPU Pacific W8/W9 sono progettati per consentire al refrigerante di essere distribuito senza interruzioni in una direzione separata. Trasferendo così efficacemente il calore dalla fonte di calore e ottenendo una dissipazione del calore a tutto tondo.

Grasso termico per metalli liquidi

La selezione dei waterblock della CPU Pacific W8/W9 ti consentirà di accedere in anteprima al nostro primo grasso termico in metallo liquido: TG-60. Il TG-60 è progettato per CPU e GPU ad alte prestazioni con una conduttività termica estremamente elevata di 52 W/mK, fornendo un’efficienza di raffreddamento senza precedenti che può potenziare ulteriormente il tuo sistema di raffreddamento. Attenzione: il grasso termico per metalli liquidi TG-60 contiene una sostanza corrosiva; si prega di non entrare in contatto con materiali in alluminio.

Per migliorare ulteriormente le prestazioni di raffreddamento complessive, Pacific W8 e W9 CPU Waterblock sono dotati anche del primo composto termico in metallo liquido di Thermaltake, TG-60. TG-60 ha una conduttività termica estremamente elevata di 52 W/mK che potrebbe aiutare ancora di più il tuo sistema di raffreddamento, quindi procurati il ​​waterblock per CPU W8/W9 e accedi in anteprima al nostro composto termico in metallo liquido. Per compatibilità, i waterblock per CPU Pacific W8 e W9 supportano la maggior parte dei socket universali Intel e AMD, inclusi AM5 e i più recenti socket Intel LGA1700.

Compatibilità universale

Per tutti i professionisti che lavorano e gli appassionati di giochi, se prevedi di aggiornare il tuo waterblock, non sbaglierai né con il waterblock per CPU Pacific W8 né con il waterblock per CPU Pacific W9. I waterblock per CPU Pacific W8 / W9 sono entrambi compatibili con gli ultimi socket Intel LGA 1700 e AMD AM5. Supporta anche le staffe universali Intel e AMD per una compatibilità superiore ad eccezione dei socket sTR4, sTRX4. Di conseguenza, i costruttori di PC non devono più preoccuparsi di richiedere staffe aggiuntive.

Intel: LGA 2066/20113/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150

AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1

