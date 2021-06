AMD svela le nuove GPU Radeon PRO

AMD svela al mondo le sue nuove GPU Radeon PRO, incentrate sul comparto business e professionale

Con l’attuale carenza di scorte per quanto riguarda il mercato delle GPU, l’annuncio di nuove uscite può rasserenare i consumatori per quanto riguarda la produzione, ma non per la disponibilità, che nell’ultimo anno e mezzo è diventata molto limitata a causa della pandemia, colpendo maggiormente le aziende di elettronica ed informatica a causa della mancanza di semiconduttori. Nel mentre, AMD annuncia le nuove GPU Radeon PRO, precisamente i modelli della serie W6000, ma vediamoli più nel dettaglio.

Caratteristiche principali e tecniche delle GPU

La nuova serie di schede grafiche Radeon PRO offre un boost prestazionale per quanto riguarda l’archittettura RDNA 2 del 46% in più rispetto alla precedente generazione di schede video professionali, un processo produttivo di ben 7 nm che permette una velocità delle operazioni, anche per quelle più pesanti, maggiore rispetto alla precedente generazione; il massimo quantitativo di VRAM delle schede è di 32 GB, presente ovviamente la tecnologia basata sul ray tracing e la potenza di calcolo arriva fino a 18 TFLOP per il modello più avanzato e potente sul mercato (W6800).

La serie W6000 si compone di due sole schede grafiche: la W6800, dotata appunto di maggiori caratteristiche hardware, e la W6600, che ha invece 8 GB di VRAM ed una potenza di 10.74 TFLOP; presenti anche 6 porte Mini Display Port sul modello W6800 e 4 porte Display Port sul modello minore. Entrambe le schede video hanno la denominazione Radeon PRO, indicante appunto l’uso di queste GPU in ambito professionale e tecnico, con ottimizzazioni per quanto riguarda software di grafica, rendering 3D e video editing, oltre a moltissimi altri programmi di uso professionale, ed una maggiore fedeltà del risultato incentrato sull’uso professionale di aziende e vari professionisti del settore. Le schede video, attualmente, avranno un costo rispettivamente di 2249$ per il modello W6800 e di 649 per il modello W6600.

