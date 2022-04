Sono attesi entro fine anno i nuovi processori AMD Ryzen 7000, e potrebbero siglare la fine delle DDR4. Ecco cosa sappiamo sul socket AM5

Le prossime piattaforme socket AM5 del colosso AMD, dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno, segnando importanti passi in avanti. La prossima Gen nome in codice Raphael, non saranno più compatibili con le attuali schede madri presenti in commercio, e adotteranno definitivamente le nuove DDR5, abbandonando completamente le DDR4, così che permetteranno alle nuove CPU di sfruttare appieno tutto il bandwidth di cui disporranno.

Le caratteristiche principali della nuova Gen dovrebbero dunque essere legata all’arrivo di nuovi processori con architettura rinnovata, nuove schede madri e utilizzo delle memoria DDR5, staremo a vedere in questione di prezzi in che fascia si posizioneranno.

AMD Ryzen 7000 entro fine anno: ecco cosa sappiamo

Il cambiamento principale dell’architettura CPU secondo alcune fonti sarebbe da attribuire ad un nuovo Controller di memoria intelligente, che gestirà la richiesta di memoria in maniera ancor più smart rispetto a quanto avviene oggi. Al momento AMD non ha ufficialmente chiarito sul tema della compatibilità o meno tra le future CPU Ryzen e le memorie DDR4, e questo potrebbe lasciar intendere che con le schede madri Socket AM5 ci sarà un passaggio completo allo standard DDR5.

Si prevede poi un’architettura con tecnologia chiplet per il modello X670, almeno per quanto trapelato sino ai gironi nostri. Tale struttura apparterrà al modello che andrà a posizionarsi come proposta top di gamma per le schede madri più complesse, e volte a determinati utilizzi. L’azienda si starebbe concentrando nella realizzazione di un design volto a raddoppiare il supporto a periferiche esterne implementato dal chipset.

L’idea sarebbe quella di realizzare due chip identici e non riproponendo il design con north e south bridge tipico della maggior parte delle piattaforme. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.