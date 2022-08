AMD Ryzen 7000: ecco le possibili date di lancio e disponibilità

Con tutta probabilità, la nuova serie AMD Ryzen 7000 avrà come data di lancio e di disponibilità fine Agosto e metà Settembre

Con AMD (qui per maggiori info) che chiarisce nelle comunicazioni con gli investitori che i suoi processori desktop Ryzen 7000 “Zen 4” di prossima generazione verranno lanciati prima di Ottobre 2022. E’ iniziato il conto alla rovescia per il loro lancio. Probabilmente, da come rivelato da alcune fonti, il 28 Agosto sarà la grande data in cui AMD annuncerà formalmente la sua gamma di processori desktop Ryzen 7000 Socket AM5.

Dettagli sulle date d’uscita dei nuovi AMD Ryzen 7000

A seguito dell’annuncio del 28 Agosto, è stata fissata anche la data del lancio al 13 Settembre. La disponibilità sul mercato seguirà due giorni dopo, a partire dal 15 Settembre. Questo è il momento in cui potrete effettivamente acquistare i nuovi processori e le schede madri. Non si hanno ancora notizie su una data di preordine. Ovviamente, è sempre consigliabile leggere le recensioni prima di impegnarsi ad acquistare qualcosa che non ha ancora raggiunto la data di lancio. Gli orari specifici allegati a queste date sono i seguenti (come riportato da Wccftech):

Annuncio del prodotto: 29 Agosto 2022 alle 20:00 ET / 30 Agosto 2022 alle 2:00 CET / 8:00 TW

del 29 Agosto 2022 alle 20:00 ET / 30 Agosto 2022 alle 2:00 CET / 8:00 TW Embargo stampa: 13 Settembre 2022 alle 9:00 ET / 15:00 CET / 21:00 TW

13 Settembre 2022 alle 9:00 ET / 15:00 CET / 21:00 TW Embargo sulle vendite: 15 Settembre 2022 alle 9:00 ET / 15:00 CET / 21:00 TW

La prima ondata di processori desktop Ryzen 7000 “Raphael” basati sulla microarchitettura “Zen 4” sarà composta da sole quattro SKU, con altre aggiunte fino al 2023. Questi includono Ryzen 9 7950X, 7900X, il Ryzen 7 7700X e il Ryzen 5 7600X. Il lancio dei processori Ryzen 7000 andrà di pari passo con quello delle prime schede madri Socket AM5. Esistono almeno tre modelli di chipset noti: X670E, X670 e B650. Non è chiaro se tutti e tre i modelli di chipset saranno disponibili a Settembre.

