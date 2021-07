Spunta in rete qualche rumor inerente alla futura Radeon RX 6600 XT di casa AMD. Il prezzo potrebbe superare i 500 Euro?

Nuove indiscrezioni provenienti dai colleghi di Cowcotland, riportano un rumor inerente al colosso di Santa Clara AMD, in particolare della futura GPU della casa in questione, ovvero la Radeon RX 6600 XT. Una notizia che certo non farà piacere a molti, specie per via della situazione di mercato che stiamo vivendo, il mercato non si è ancora stabilizzato, anche se, un calo sui prodotti di fascia media effettivamente c’è stato, ma il rumor in questione mette in evidenza dei prezzi forse un po’ troppo alti per il periodo storico. Vediamo i dettagli.

AMD Radeon RX 6600 XT e le prime indiscrezioni sul prezzo

Dritti al sodo la Radeon RX 6600 XT dovrebbe accostarsi intorno ai 499 e, 549, il tutto è un rumor dunque prendete queste notizie con le pinze. Essendo un prodotto che dovrebbe posizionarsi nella fascia medio bassa, ecco che allora i prezzi risultano un po’ troppo sovradimensionati.

Al momento AMD non ha commentato la vicenda smentendola. La GPU in questione dovrebbe debuttare il prossimo 30 luglio, ma logicamente la disponibilità sarà più lontana dalla data di lancio. Non è poi una certezza, ma a quanto pare la GPU che presumibilmente avrà quel prezzo di listino, per poterla acquistare a quel determinato prezzo di listino bisognerà farlo solo sul sito ufficiale del produttore.

Ma quali sono le specifiche da aspettarsi? Sicuramente vedremo a bordo una GPU Navi 23, configurata con 32 Compute Unit, 2048 Stream Processor e, 8GB di memoria GDDR6 con interfaccia a 128 bit a corredo. Una scheda tecnica, ed un posizionamento di mercato che sicuramente andrà a sfidare l’avversaria GeForce RTX 3060 di casa NVIDIA, che con una configurazione di 12GB GDDR6, viene proposta però ad un prezzo al di sopra dei 600 euro. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.