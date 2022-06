AMD Granite Ridge: il processore della prossima generazione

Quest’oggi, la società AMD ha presentato il processore della prossima generazione, ovvero l’AMD Granite Ridge

il nuovo processore AMD (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui), AMD Ryzen AM5 sarà “Granite Ridge”, La società inoltra annuncia la prossima APU che sarà “Phoenix Point”. AMD nella sua presentazione del Financial Analyst Day 2022 ha annunciato il nome in codice per la seconda generazione di processori, che è “Granite Ridge”. Successore del Ryzen 7000 “Raphael”, il processore “Granite Ridge” di prossima generazione incorporerà la microarchitettura della CPU “Zen 5”. Avrà le sue CPU complex dies (CCD) costruite sul nodo di fabbricazione del silicio a 4 nm.

“Zen 5” presenterà diversi design a livello di base, incluso un front-end ridisegnato con un maggiore parallelismo, che dovrebbe indicare una fase di esecuzione molto ampia. L’architettura potrebbe anche incorporare miglioramenti delle prestazioni AI/ML poiché AMD attinge a Xilinx IP per aggiungere più hardware a funzione fissa a supporto delle capacità AI/ML dei suoi processori.

Dettagli tecnici di AMD Granite Ridge

La microarchitettura “Zen 5” fa il suo debutto come client con Ryzen “Granite Ridge” e per server con EPYC “Torino”. Si ipotizza che AMD possa dare a “Torino” un giro di aumenti del numero di core della CPU, pur mantenendo la stessa infrastruttura SP5. Ciò significa che potremmo vedere CCD più piccoli o un numero di core più elevato per CCD con “Zen 5”. Proprio come “Raphael”, il “Granite Ridge” di nuova generazione sarà una serie di processori desktop ad alto numero di core che presenteranno un’iGPU funzionale che è abbastanza buona per desktop/produttività, anche se non per i giochi. AMD ha confermato di non vedere “Raphael” come un’APU e che la sua definizione di “APU” è un processore con una grande iGPU in grado di giocare. La prossima APU della società sarà “Phoenix Point”.

Phoenix Point

Il silicio “Phoenix Point” sta macinando rumors da un paio di mesi. Si dice che sia un die monolitico costruito su TSMC N5 (5 nm), dotato di un CCX “Zen 4”. Una potente iGPU basata sull’architettura grafica RDNA3 di nuova generazione, memoria DDR5 e forse PCI-Express Gen 5. il silicio potrebbe fare il suo debutto prima come processore mobile, seguito da un prodotto desktop nel pacchetto AM5. Dalla presentazione del Financial Analyst Day, non abbiamo raccolto AMD che porta “Rembrandt” su AM5. Ma qualcosa del genere non può essere escluso per i segmenti Ryzen 3 e Ryzen 5 entry/mainstream. “Rembrandt” utilizza un vecchio CCX “Zen 3+”.

“Phoenix Point” integra ciò che AMD chiama un AIE (AI inference accelerator), che potrebbe essere il tanto discusso componente di accelerazione hardware a cui l’azienda ha accennato. AIE e Infinity Fabric si uniscono per formare XDNA, la prima architettura FPGA con accelerazione AI di Xilinx, dopo l’acquisizione da parte di AMD. L’XDNA si troverà non solo nei chip client come “Phoenix Point”, ma anche nei processori server come “Torino” e nei processori di calcolo super-scalari basati su CDNA3. Il successore di “Phoenix Point” sarà “Strix Point”, che potrebbe vedere l’integrazione di core CPU “Zen 5”, un’iGPU RDNA3 più veloce, XDNA AIE e altro ancora. “Strix Point” è previsto per il 2023-24.

E voi, cosa ne pensate di quest’ AMD Granite Ridge e di Phoenix Point ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).