AMD FSR: il FidelityFX Super Resolution è per tutti (anche NVIDIA)

La tecnologia di up-sampling di AMD, detta FSR (FidelityFX Super Resolution) è stata finalmente annunciata al Computex 2021. Si tratterà di una tecnologia molto aperta e anche retrocompatibile. Vediamo i dettagli

NVIDIA ha introdotto la sua tecnologia di supersampling basata sul deep learning, detta appunto DLSS (Deep Learning Super Sampling), nel 2018 quando è stata introdotta la serie GeForce RTX 20 basata su Turing. Infatti per far funzionare questa tecnologia è necessario fare affidamento sui Tensor core presenti solamente nelle schede grafiche RTX. La versione 1.0 del DLSS ha avuto inizialmente vita difficile per diversi motivi: da una parte la tecnologia non era ben supportata dagli sviluppatori con pochi giochi compatibili, dall’altra in certe situazioni si avevano delle prestazioni al di sotto delle aspettative con artefatti ed immagini sfocate. Con la versione 2.0 e le nuove schede RTX 30 le cose sono migliorate con molti più giochi supportati e una qualità più costante. Ora in occasione del Computex 2021, anche AMD ha tirato fuori il suo FidelityFX Super Resolution o brevemente FSR. Quali sono le differenze e riuscirà ad essere all’altezza? ù

Ecco le principali caratteristiche:

Super risoluzione : importanti incrementi del framerate combinati con una grafica di alta qualità e ad alta risoluzione! Quattro diverse modalità di qualità proposte: Performance, Balanced, Quality e Ultra Quality.

: importanti incrementi del framerate combinati con una grafica di alta qualità e ad alta risoluzione! Quattro diverse modalità di qualità proposte: Performance, Balanced, Quality e Ultra Quality. Multipiattaforma : l’FSR non si limita solo alle architetture GPU più recenti! Funziona su una grande varietà di GPU. Ampio supporto API per DirectX 12, Vulkan e DirectX 11! Una volta rilasciato, FSR può essere portato su più piattaforme senza restrizioni.

: l’FSR non si limita solo alle architetture GPU più recenti! Funziona su una grande varietà di GPU. Ampio supporto API per DirectX 12, Vulkan e DirectX 11! Una volta rilasciato, FSR può essere portato su più piattaforme senza restrizioni. Open source : a tempo debito, FSR 1.0 sarà fornito su GPUOpen sotto la licenza MIT.

: a tempo debito, FSR 1.0 sarà fornito su GPUOpen sotto la licenza MIT. Facile da integrare : la stessa fantastica esperienza che ti aspetti da AMD FidelityFX, con una bassa barriera di ingresso. Codice sorgente completo dello shader fornito per un’integrazione fluida e flessibile. Ridimensionamento fisso e arbitrario supportato.

: la stessa fantastica esperienza che ti aspetti da AMD FidelityFX, con una bassa barriera di ingresso. Codice sorgente completo dello shader fornito per un’integrazione fluida e flessibile. Ridimensionamento fisso e arbitrario supportato. Altamente ottimizzato: AMD FSR è ottimizzato manualmente per prestazioni veloci su un’ampia varietà di GPU.

AMD FSR (FidelityFX Super Resolution): le prestazioni sono promettenti

Prima di tutto si tratta di una tecnologia molto aperta, al contrario del DLSS. AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) è compatibile con le GPU AMD Radeon a partire da Polaris e fino a RDNA 2. L’azienda supporta anche le GPU NVIDIA Pascal, Turing e Ampere. Durante l’evento al Computex 2021 AMD ha scelto Godfall per una dimostrazione dal vivo e ha eseguito il titolo con una risoluzione nativa 4K sul preset EPIC e con raytracing abilitato. Nonostante si sa che Godfall sia un titolo ben ottimizzato per l’architettura di AMD. I risultati comunque sono entusiasmanti:

Risoluzione 4K nativa – 49 FPS

Modalità Ultra FSR – 78 FPS

Modalità qualità FSR – 99 FPS

Modalità bilanciata FSR – 120 FPS

Modalità prestazioni FSR – 150 FPS

Con preset Ultra su una Radeon RX 6800 XT è fino al 60% più veloce, mentre la modalità prestazioni è oltre 3 volte più veloce. Ovviamente per tirare le somme si dovranno attendere test più approfonditi. Ma come si comporterà con altre GPU? Magari un proprio quelle più vecchie che fanno più fatica con i preset molto spinti?

AMD ha mostrato le prestazioni di FSR (FidelityFX Super Resolution) con GTX 1060 6GB, la GPU attualmente più diffusa secondo le classifiche di Steam. In Godfall con il gioco in esecuzione a 1440p e impostazioni EPIC, vediamo la scheda salire del 41% in termini di prestazioni da 27 FPS fino a 38 FPS. Una manna dal cielo per chi non ha un PC moderno, ma vuole comunque godersi dei giochi a risoluzione elevata.

Una filosofia semplice

Oltre a questa dimostrazione dal vivo, AMD ha confermato che FSR (FidelityFX Super Resolution) sarà supportato da 10 studi su vari motori grafici e che la nuova tecnologia farà il suo debutto commerciale il 22 giugno. Oltre a questa estrema apertura da parte di AMD, la filosofia di FSR (FidelityFX Super Resolution). Questo perché FSR utilizza la pipeline grafica tradizionale al posto dei Tensor Core e quindi richiederebbe un minimo sforzo da parte degli sviluppatori per implementarla all’interno dei loro giochi. La tecnologia utilizza anche un metodo di super-campionamento algoritmico che esegue l’upscaling dell’immagine con un sovraccarico minimo, anche se bisognerà vedere come si comporterà confrontata con DLSS.

Inoltre molto giocatori si aspettano di vedere AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) anche sulle console di nuova generazione, basate proprio su AMD RDNA 2. Infatti la potenza hardware limitata delle console costringe a molti compromessi per giocare in 4K. Una tecnologia come FSR potrebbe essere una piccolo rivoluzione. Verso la fine del mese sicuramente ne sapremo di più! Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!