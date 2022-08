AMD ed ECARX: nuova collaborazione su piattaforma informatica

La società AMD ed ECARX collaboreranno su una piattaforma informatica immersiva per veicoli con cabina di pilotaggio digitale

AMD (clicca qui per maggiori dettagli sull’azienda) ha annunciato oggi una collaborazione strategica con ECARX, una società globale di tecnologia per la mobilità. Le società lavoreranno insieme su una piattaforma di elaborazione per veicoli elettrici (EV) di prossima generazione. Questa dovrebbe essere in produzione in serie per il lancio globale alla fine del 2023. Il cockpit digitale ECARX sarà la prima piattaforma all’interno del veicolo ad utilizzare i processori AMD Ryzen Embedded V2000 e GPU AMD Radeon RX serie 6000 insieme a hardware e software ECARX.

Dettagli sulla collaborazione di AMD ed ECARX

La vasta esperienza nella progettazione di cabine di pilotaggio digitali automobilistiche di ECARX, combinata con la potenza di calcolo avanzata di AMD e le straordinarie capacità di rendering grafico visivo. Così le aziende mirano a offrire un’esperienza innovativa in-car. La cabina di pilotaggio digitale verrà lanciata con funzionalità avanzate tra cui “modalità informazioni” per il conducente e display head-up. Ed ancora, intrattenimento per i sedili posteriori, display multipli, riconoscimento vocale multi-zona, giochi di fascia alta e un’esperienza utente 3D completa.

Dichiarazioni in merito alla collaborazione tra AMD ed ECARX

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito all’annunciata collaborazione tra le società AMD ed ECARX.

Di questi tempi, le case automobilistiche cercano di offrire esperienze coinvolgenti e funzionalità intelligenti per i loro veicoli elettrici di prossima generazione. Il cockpit digitale ECARX basato su AMD soddisferà queste esigenze per il mercato automobilistico globale,

ha affermato Rajneesh Gaur, vicepresidente aziendale e direttore generale di Embedded Affari, AMD. Che ha poi continuato aggiungendo:

Siamo entusiasti di lavorare con ECARX come primo partner strategico dell’ecosistema in Cina per la cabina di pilotaggio digitale utilizzando i nostri processori Ryzen Embedded V2000 e le GPU Radeon RX serie 6000.

Ziyu Shen, Presidente e CEO di ECARX ha affermato che:

L’industria automobilistica globale si sta trasformando verso un futuro intelligente a un ritmo senza precedenti con la domanda di potenza di calcolo e capacità grafiche in rapido aumento.

Continuando, affermando che:

Con questa collaborazione, consentiremo ulteriormente agli OEM e ai fornitori di livello 1 di migliorare le loro esperienze di cabina di pilotaggio digitale. Questo, mentre cercano di creare un maggiore valore per i consumatori attraverso auto connesse intelligenti.

Nuove opportunità di crescita

Il mercato automobilistico dei veicoli elettrici, così come la tecnologia necessaria per supportarlo, rappresenta un’opportunità di crescita senza precedenti negli anni a venire, secondo la società di analisi, Strategy Analytics.

L’adozione di veicoli elettrici è ora un fattore fondamentale alla base della crescita nel mercato dei semiconduttori automobilistici e si prevede che la domanda di semiconduttori associata crescerà a un CAAGR del 31% nel periodo 2021-2026,

ha affermato Asif Anwar, direttore esecutivo – PBCS ed EVS, Strategy Analytics. Ha continuato poi affermando che:

La rivoluzione dei veicoli elettrici è qui, con le piattaforme EV di nuova generazione all’avanguardia dell’architettura basata su dominio e zonale che guidano l’adozione della cabina di pilotaggio digitale, degli ADAS e del veicolo connesso.

Informazioni sui processori AMD Ryzen Embedded V2000

I processori Ryzen Embedded serie V2000 sono la seconda generazione di processori progettata per applicazioni di infotainment e strumentazione per veicoli automobilistici. Oltre ad applicazioni aggiuntive come sistemi industriali edge, thin client e mini-PC. Per i clienti e le applicazioni che necessitano di capacità di visualizzazione ad alte prestazioni, i processori Ryzen Embedded serie V2000 sono la soluzione ideale. Possono alimentare fino a quattro display indipendenti contemporaneamente con una risoluzione 4K poiché sono dotati di un massimo di otto core CPU e sette unità di elaborazione GPU. Un singolo processore AMD Ryzen Embedded serie V2000 offre prestazioni multi-thread per watt fino a 2×1. Oltre a prestazioni della CPU single-thread fino al 30% migliori e prestazioni grafiche fino al 40% migliori rispetto alla generazione precedente.

Informazioni sulle GPU AMD Radeon RX serie 6000

Le GPU AMD Radeon RX serie 6000 sono basate sull’innovativa architettura grafica AMD RDNA 2. L’unica architettura grafica che spazia da PC desktop, laptop e console di nuova generazione a dispositivi mobili e sistemi di infotainment automobilistico. Progettata da zero per prestazioni ed efficienza energetica superiori. L’architettura AMD RDNA 2 offre prestazioni fino a 2 volte superiori e fino al 50% in più di prestazioni per watt in titoli selezionati rispetto all’architettura AMD RDNA di generazione precedente.

