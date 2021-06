AMD: arrivano conferme su Navi 23 con 64 ROP

Con il passare del tempo, tra le tante novità, si fanno sempre più insistenti le voci sulle specifiche delle tanto attese Navi 23 di AMD

I chip Navi 21 e Navi 22 sono stati i protagonisti per quanto riguarda la fine del 2020 e l’inizio del 2021 per AMD. Ora si attende con impazienza l’arrivo del chip Navi 23, con l’annuncio della Radeon W6600 PRO, pensata per i professionisti. AMD, nel mentre, ha chiarito un altro dettaglio su queste nuove GPU: sembra infatti che Navi 23 sia dotata di 64 ROP invece che 32, lo stesso numero di Render Output Unit di Navi 22.

Fino ad adesso l’annuncio delle nuove Radeon in arrivo aveva fornito informazioni sul numero di transistor. Inoltre dovrebbero avere fino a 32 unità di calcolo, sebbene queste specifiche non siano state ancora confermate.

Si sono poi aggiunti alcuni dettagli riguardo la Radeon RX 6600M versione mobile sia la versione workstation desktop dispongono di 1792 Stream Processor, contando anche 10 TFLOP di potenza. In teoria queste schede raggiungono un picco di 2,9 GHz con un TDP intorno ai 100 W. Ottimi risultati di prestazione sulla carta e ciò non fa che aumentare la curiosità degli utenti nei confronti delle novità di AMD.

AMD: non solo Radeon W6600 PRO

Insomma si attende con impazienza l’arrivo delle nuove schede video di casa AMD e, sembra davvero che possano portare un vento di novità per quanto riguarda le GPU pensate per la produttività. Inoltre non dimentichiamo che è atteso anche il lancio delle nuove schede grafiche per il gaming Radeon RX 6600 XT e RX 6600, che aggiungeranno un ulteriore tassello alla gamma della serie 6000; soprattutto per la fascia di mercato medio/bassa. C’è un sacco di carne al fuoco per l’azienda capitanata da Lisa Su, non ci resta che aspettare e vedere quali sorprese riserva il futuro per gli appassionati di hardware.

