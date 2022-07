AMD amplia la sua gamma di processori AM4 Ryzen 5000X3D

L‘azienda AMD starebbe preparando altri processori AM4 Ryzen 5000X3D per l’ottimo risultato ottenuto sia con gli utenti che nel mercato

AMD (qui per maggiori informazioni e dettagli sull’azienda) sta cercando di espandere la sua gamma di processori Socket AM4 Ryzen 5000X3D, secondo Greymon55, una fonte affidabile con voci AMD. L’attuale processore Ryzen 7 5800X3D a 8 core è stato ben accolto dalla stampa tecnologica per la sua innovazione 3D Vertical Cache. Questa ha migliorato significativamente le prestazioni di gioco, mettendolo nella stessa lega dei processori Intel “Alder Lake” di 12a generazione più veloci di Intel. Ha raggiunto questi livelli nonostante sia basato sulla vecchia microarchitettura “Zen 3”. AMD utilizza lo stesso chiplet 3DV Cache (CCD) a 8 core nei suoi processori enterprise EPYC “Milan-X”. Questa formazione potrebbe vedere un’espansione, con annunci previsti per Luglio.

AMD amplia ed espande la sua gamma di Ryzen

Se fosse vero, potrebbe vedere l’introduzione di SKU come Ryzen 5 5600X3D, Ryzen 9 5900X3D, o forse anche il 5950X3D, con gli ultimi due dotati di 200 MB di Total Cache (L2+L3). Ciò fornirebbe un allettante percorso di aggiornamento per tutti coloro che dispongono di una piattaforma Socket AM4. Soprattutto ora che AMD ha esteso il supporto ufficiale “Zen 3” anche alle più vecchie schede madri con chipset AMD serie 300. C’è ancora un’altra voce che prevede che AMD potrebbe sviluppare alcune SKU “Zen 4” sul pacchetto AM4, che vede un CCD “Zen 4” accoppiato con un cIOD di ultima generazione con connettività DDR4 e PCIe Gen 4. Indipendentemente da quale voce sia vera, il supporto di AMD per AM4 non finirà presto.

E voi? cosa ne pensate di questa notizia trapelata su AMD? l’azienda sta preparando davvero altri processori AM4 Ryzen 5000X3D per l’ottimo risultato ottenuto? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).