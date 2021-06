Il colosso di Santa Clara ha annunciato il suo nuovo AMD 4700S Desktop Kit, soluzione destinata a configurazioni mini-ITX desktop/embedded

Il colosso statunitense AMD ha ampliato ulteriormente il suo vasto portfolio prodotti, con una nuova soluzione destinata ai settori desktop/embedded, stiamo parlando di un Desktop Kit (4700S) perfetto per soluzioni con form-factor mini-ITX, e per applicativi piuttosto leggeri ma prolissi nel tempo.

Si tratta di un sistema basato sul medesimo chip che troviamo nelle console Xbox Series X|S di Microsoft, dunque architettura Zen 2, il SoC si chiama AMD 4700S. A questo link potete raggiungere la pagina ufficiale del prodotto, ma ora andiamo ad analizzare questo Kit dalla sua scheda tecnica.

AMD 4700S Desktop Kit: proprio come Xbox Series X

Il sistema integrato che come detto si basa sull’architettura Zen 2 possiede un APU AMD 4700S, che risiede su una piccolissima scheda madre. Supporta fino a 16GB di RAM, ovviamente DDR4. Possiede inoltre una GPU integrata, ma la GPU è stata installata sulla scheda madre esternamente, in quanto l’APU 4700S non prevede un iGPU. Alcuni suppongono che tale mossa sia da inquadrare in un ottica di risparmio di competenti. In quando AMD avrebbe deciso di riciclare difettosi SoC prodotti per le console Microsoft, e una volta disabilitata la GPU integrata avrebbe riproposto questa architettura. Per ora sono solo speculazioni.

In ogni caso, troviamo in questa configurazione 8 core/16 thread, non abbiamo al momento informazioni su frequenza e cache. A completare la lista delle specifiche abbiamo uno Slot PCI-E x16 (Gen 2 x4), solo due porte SATA, ma purtroppo non troviamo uno Slot M.2. Per il lato connettività troviamo una Gigabit LAN. Per quanto riguarda il pannello di uscire Input/ Output abbiamo un ingresso audio, 3 porte USB 3 Gen 2, una porta USB 3 Gen 1, e 4 porte USB 2.0. Sulla scheda madre invece troviamo innesti per 2 connessioni USB3 Gen1, e ingresso Audio HD. L’alimentazione richiesta è di 300W.

