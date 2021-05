Amazon Gaming Week: fino a 400 euro di sconti su laptop MSI

Questa settimana si celebra la Amazon Gaming Week ed MSI ci propone tanti sconti per acquistare i suoi migliori laptop da gaming

In occasione dell’’Amazon Gaming Week (10-16 Maggio 2021) sarà possibile acquistare i laptop firmati MSI beneficiando di sconti fino a 400 euro. MSI offre alcuni tra i migliori laptop da gaming con ottime prestazioni e soprattutto un buon design termico. Con l’aumento dei prezzi dei componenti, GPU in primis, l’evento della Amazon Gaming Week può dare un po’ di tregua agli appassionati.

Amazon Gaming Week: gli sconti sui laptop MSI

Per i gamer che ricercano di un notebook gaming altamente performante sarà un’ottima scelta quella del GE76 Raider, dotato di display 17,3FHD a 300Hz, GPU RTX3070 e CPU Comet Lake i7-10870H, a 2.799 euro (anziché 2.999 euro) oppure la versione con GPU RTX3060, che si può acquistare con 2.399 Euro (anziché 2.499).

Il prestante GS66 Stealth con il suo display da 15,6"FHD a 300Hz, GPU RTX3070Max-Q e CPU Comet Lake i7-10870H, sarà in vendita a 2.699 euro (anziché 2.899 euro), mentre la versione con GPU RTX3060 sarà disponibile a 2.299 euro (anziché 2.499 euro).

Il prestante GS66 Stealth con il suo display da 15,6”FHD a 300Hz, GPU RTX3070Max-Q e CPU Comet Lake i7-10870H, sarà in vendita a 2.699 euro (anziché 2.899 euro), mentre la versione con GPU RTX3060 sarà disponibile a 2.299 euro (anziché 2.499 euro).

MSI GS66 Stealth 10UG-078IT, Notebook Gaming, Nvidia RTX 3070 Max-Q, 15,6" FHD 300Hz IPS-LvL, Intel I7-10870H, 32GB RAM DDR4, 1TB SSD M.2 PCIe, Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA] LA POTENZA DEI PROCESSORI INTEL CORE decima gen: MSI ha scelto il recente processore Intel CORE di 10a Generazione per affrontare anche i giochi più pesanti e gestire le attività in multitasking. Questa nuova generazione assicura prestazioni senza precedenti, il momento di svelare il tuo vero gaming power è arrivato.

Con un budget più contenuto, più precisamente 1.899 euro (anziché 2.099), si potrà far proprio il fantastico GP66 Leopard, equipaggiato con display 15,6”FHD, GPU RTX3060 e CPU Comet Lake i7-10870H e unità SSD NVMe PCIe da 1 TB, mentre la versione con GPU RTX3070, CPU Comet Lake i7-10750H e unità SSD NVMe PCIe da 512 GB sarà in offerta a 1.799 euro (anziché 1.999).

In occasione dell’a Amazon Gaming Week saranno poi in offerta anche il sottile GF65 Thin, equipaggiato con display da 15,6”FHD, GPU RTX3060Max-Q e CPU Comet Lake i5-10200H, che potrà essere acquistato a 1.399 Euro (anziché 1.599) e il GF75 Thin con ampio display FHD da 17,3”, GPU GTX1660Ti e CPU Comet lake i7-10750H, che si potrà comprare con 1.299 euro (anziché 1.599).

(in offerta su amazon.it) MSI GF65 Thin 10UE-074IT, Notebook Gaming FHD 144Hz, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, Intel Core I5-10200H, 16GB RAM DDR4, 512GB SSD M.2 NVMe, WiFi6 [Layout e Garanzia ITA] SERIE GEFORCE RTX 30 IL GIOCO FINALE: Le GPU GeForce RTX serie 30 offrono le massime prestazioni per giocatori e creatori. Sono alimentati da Ampere, l'architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, con nuovi RT Core, Tensor Core e multiprocessori di streaming per la grafica ray tracing più realistica e funzionalità AI all'avanguardia.

Particolarmente interessante sarà poi anche l’offerta di un laptop che non è stato espressamente pensato per il gaming, bensì per i creatori di contenuti che, a fine giornata, potranno cambiarsi d’abito e scendere sui campi di battaglia con il loro Creator 15M, equipaggiato con display da 15,6”FHD, GPU RTX2060 e CPU Comet lake i7-10750H, che sarà in vendita a 1.499 euro, anziché 1.899 euro.

MSI Creator 15M A10SE-646IT, Notebook 15,6" FHD 144Hz, Intel Core I7-10750H, 16GB RAM DDR4 2666MHz, 1TB SSD M.2 PCIe, Nvidia RTX 2060 6GB GDDR6, Win 10 Home [Layout e Garanzia Italia] Msi serie creator - ottimizzati per realizzare le tue idee; creator 15m è uno straordinario strumento pensato per i creatori di contenuti; che si tratti di video editing, grafica, produzioni musicali o rendering, un creator 15m è lo strumento migliore che si possa scegliere per portare avanti il proprio lavoro

