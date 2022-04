Amazon: il mese di aprile porta grandi sconti con le Offerte di Primavera

Giunta la primavera, Amazon si lascia andare a importanti sconti, offerte ed occasioni per celebrare al meglio l’arrivo di aprile e della bella stagione

L’inverno ci ha congelato abbastanza le ossa negli scorsi mesi; adesso ci troviamo finalmente con l’entrare in una nuovissima stagione, e già inizia a risvegliarsi un po’ per volta la natura addormentata. I fiori sbocciano, gli animali selvatici cominciano a sbucare dalle loro tane, e la vegetazione torna a crescere rigogliosa sui rami: non solo è il momento perfetto per un po’ di giardinaggio o per una gita fuori porta, ma è anche l’occasione giusta per da fare e cominciare a pensare a cosa voler fare di particolare con l’arrivo della stagione più calda. Dopotutto, si sa come il tempo voli in un attimo, e se magari pensiamo di fare un viaggio di qualche genere, o di prepararci per bene all’estate, sarà meglio iniziare ad attrezzarsi sin da subito per non dover incorrere in brutte sorprese o dimenticanze indesiderate. Ecco allora che Amazon ha deciso di lanciare le sue Offerte di Primavera durante il mese d’aprile, che andranno a presentare una miriade di sconti su una vasta scelta di prodotti.

Aprile con gli sconti di Amazon e le Offerte di Primavera

Come abbiamo detto, aprile sarà il mese nel quale si potranno trovare diversi generi di sconti su Amazon, la piattaforma di e-commerce più popolare al mondo: nel caso ci si voglia preparare per distrarsi con delle passeggiate nel verde, facendo scampagnate, scorpacciate in compagnia dei propri amici o molto altro, basterà visitare il sito per trovare le Offerte di Primavera create appositamente per questo periodo. Inoltre, essendo la primavera una stagione di “transizione”, l’instabilità degli effetti atmosferici sarà un’ottima ragione per rinnovare il proprio abbigliamento sempre attraverso Amazon, dando un’occhiata anche agli accessori e cosmetici più apprezzati. Le promozioni includeranno articoli Made in Italy, oltre che le proposte migliori delle start-up di Amazon Launchpad e le soluzioni sostenibili marcate Climate Pledge Friendly.

Le Offerte di Primavera saranno disponibili fino al 13 aprile; nelle prossime righe illustreremo una lista di alcune delle migliori, ma visitando direttamente il sito avrete modo di trovare una vetrina più completa.

Top prodotti in deal

Smart TV LED da 32″ con Frameless Android 9.0 integrato di Sharp

Vaporetto SV440, scopa a vapore doppia funzione con spazzola Vaporforce di Polti

Scrub salino rimodellante a base di Aloe Vera di Equilibra

Rasaerba elettrico ARM 32 di Bosch

Huawei Band 6, fitness tracker con display touch Amoled a colori da 1.47”

Made in Italy e piccole medie imprese italiane

Siero Viso antirughe alla Bava di Lumaca con 3 tipi di Acido Ialuronico X3 e Vitamine di Biorritz

Aceto agrodolce di Kiwi ottenuto con lenta acetificazione naturale di Saporea

Set 4 Tazzine da Caffè con piattino in plastica infrangibile di Omada

Amazon Launchpad

Piastra per Capelli Professionale 2 in 1 di Landot

Smart Notebook cancellabile e riutilizzabile con penna Pilot Frixion e panno inclusi di Rocketbook

Bicchiere pieghevole portatile in silicone di Hydaway

Massaggiatore elettrico per testa e cuoio capelluto 3 in 1 di TOUCHBeauty

Siero alla Vitamina C per pelli sensibili di All Natural Advice

Climate Pledge Friendly

Shampoo professionale Color Extend Blondage di Redken

Sapone 100% vegetale al carbone attivo di Equilibra

Detergente corpo idratante per pelli da normali a secche di Aveeno

Polvere viso fissante e opacizzante di Kiko

Scatola Regalo Baci Perugina Classico

Marchi Amazon

Mix di mirtilli rossi, cioccolato e frutta secca di Happy Belly

Selezione di pesce in gelatina, alimento completo per gatti adulti di Lifelong

Crema ricca per il contorno occhi di Belei

Bilancia digitale da cucina in acciaio inossidabile di Eono

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie a tema hardware, gaming e molto altro, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per trovare videogiochi a prezzi convenienti.