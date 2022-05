Stanno per arrivare le meritate e tanto ambite ferie, ma come tutti gli anni, di questi tempi, comincia il panico e la perenne indecisione su dove trascorrere le vacanze. Come risolvere il problema? Basta chiedere ad Alexa e Lonely Planet

Voglia di partire, ma dove? | Alexa e Lonely Planet: ecco a chi chiedere per la tua vacanza

Ben ritrovati amici di tuttotek. Si avvicinano finalmente le tanto sognate vacanze ma, come sempre, a pari passo dell’euforia cresce l’indecisione sul “dove andare in vacanza?”. Bene, in nostro soccorso arrivano Alexa e Lonely Planet. Ebbene sì, a partire da oggi gli utenti Alexa in Italia potranno contare su una guida turistica davvero speciale: Alexa! Insieme a Lonely Planet, l’assistente vocale consiglierà la destinazione migliore dove trascorrere le prossime vacanze, o il prossimo weekend.

Tramite i dispositivi Echo con integrazione Alexa, infatti, l’assistente vocale diventa anche esperta di viaggi, ed è pronta a suggerire la meta perfetta in base all’occasione, le esigenze e il periodo desiderato per partire. Basterà dire “Alexa, dove potrei andare in vacanza?”, e lasciarsi guidare attraverso la scelta ideale, filtrando le opzioni in base alle proprie preferenze (mare, montagna o città) ma anche in base alla durata del soggiorno, al prezzo e all’occasione.

Un’infinità di soluzioni | Alexa e Lonely Planet: ecco a chi chiedere per la tua vacanza

Viaggiare non è mai stato cosi facile grazie ad Alexa e Lonely Planet. Se si predilige il connubio mare e sport, Alexa potrebbe suggerire: “Lonely Planet ti consiglia l’Andalusia. La patria per eccellenza del kitesurf ”. Se invece si cerca una vacanza immersa nel verde e nei panorami naturalistici, la risposta al quiz potrebbe essere:”Lonely Planet ti consiglia l’Alta Via dei Monti Liguri. Oltre 440 km di sentieri e mulattiere sulle vette delle Alpi e dell’Appennino Ligure, tra remoti borghi di montagna e panorami ineguagliabili, dalla Corsica al Monte Rosa e una natura sovrana e grandiosa”.

Oppure, se quest’anno l’idea di qualcosa di insolito è ciò che più attrae ci saranno varie proposte, tra cui: “Lonely Planet ti consiglia la Cappadocia, in Turchia. Il fascino delle sue città sotterranee, come Derinkuyu. Per una visione dall’alto, il volo in mongolfiera è un’esperienza da non farsi scappare”. Questi che abbiamo elencato, sono solo alcuni degli utili spunti che gli utenti potranno ricevere.

Commenti da Amazon | Alexa e Lonely Planet: ecco a chi chiedere per la tua vacanza

“Alexa è entrata nelle case dei clienti in Italia poco più di 3 anni fa, diventando giorno dopo giorno un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia. Quest’anno, grazie alla collaborazione con Lonely Planet, Alexa diventa la perfetta consulente di viaggi per offrire suggerimenti su misura degli utenti”, afferma Giacomo Costantini, Business Development Manager di Amazon Alexa.

Commenti da Lonely Planet | Alexa e Lonely Planet: ecco a chi chiedere per la tua vacanza

Di seguito il commento di Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia.

Le mete migliori per i mesi estivi, destinazioni fuori dai radar ed esperienze insolite nei luoghi più conosciuti. È questo lo spirito del progetto che abbiamo sviluppato in esclusiva con Alexa. Il nostro impegno, da sempre, è stimolare la curiosità dei viaggiatori e spingerli a cercare ovunque esperienze originali e divertenti. Lo facciamo con le nostre guide, disponibili anche nei formati pdf, epub, mobi e su lonelyplanetitalia.it, dove raccontiamo i viaggi attraverso video, social, podcast. Aggiungere Alexa a questi strumenti è per noi un traguardo importante. Il nostro augurio è che i viaggiatori si divertano ascoltandoli come noi ci siamo divertiti a selezionarli.

Considerazioni | Alexa e Lonely Planet: ecco a chi chiedere per la tua vacanza

Tutti amano Viaggiare. Viaggiare ci permette di evadere dalla routine della quotidianità, di staccare la spina per un po’, o di conoscere nuove tradizioni e arricchirci culturalmente. Ora che la stagione estiva si avvicina, possiamo finalmente scegliere cosa mettere in valigia e partire. Quest’anno, chi è ancora indeciso su quale località raggiungere per trascorrere le proprie vacanze potrà contare sull’aiuto di Alexa. Mare, montagna o città, da oggi Alexa, insieme a Lonely Planet, ci suggerirà dove andare, che sia per un weekend, una settimana o più giorni, in base alle nostre preferenze e richieste.

Dovremo solo lasciarci guidare attraverso la scelta ideale, filtrando le opzioni in base alle nostre preferenze, ma anche in base alla durata del soggiorno, al prezzo e all’occasione. Insomma, finalmente scegliere la metà giusta per soddisfare tutte le nostre esigenze non sarà più un “tormento”. Potremo goderci tutto, dalla preparazione al viaggio senza STRESS! Salento, Chamonix o Boston: voi pensate alle valigie, a tutto il resto ci pensano Alexa e Lonely Planet!

Viaggi, ma non solo | Alexa e Lonely Planet: ecco a chi chiedere per la tua vacanza

