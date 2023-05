AGON by AOC si aggiudica il primo posto come brand di monitor gaming a livello mondiale

AGON by AOC, brand leader nel settore dei monitor gaming e degli accessori IT, annuncia con orgoglio la prima posizione al mondo come marchio di monitor gaming

Il sottomarchio di AOC, specialista dei display, ha sbaragliato la concorrenza assicurandosi il primo posto nel mercato globale dei monitor da gioco, grazie alle tecnologie all’avanguardia (come i MiniLED e i DisplayHDR 1400), alle prestazioni eccezionali (frequenze di aggiornamento fino a 360 Hz) e all’impegno costante nel fornire un’esperienza di gioco sempre migliore.

Nell’ultimo anno, AGON by AOC ha lanciato la quinta generazione di monitor AGON caratterizzata da un design rinnovato, pannelli veloci e reattivi, e nuovissime tecnologie nella linea AGON PRO.

Una linea completa di monitor da gaming

AGON by AOC offre una linea completa di monitor gaming che, con le sue tre sottocategorie, si rivolge a diverse categorie di gamers:

AOC GAMING: progettati sia per i giocatori occasionali che quelli più appassionati, questi monitor sono adatti a tutti i livelli di abilità, dai content creators e streamer, a coloro che amano il brivido dell’esplorazione e dell’avventura. La linea AOC GAMING evidenzia l’importanza dell’esperienza di gioco in sé, offrendo diverse opzioni che soddisfano i vari stati d’animo e interessi dei giocatori.

La categoria AOC GAMING offre un approccio orientato al valore offrendo monitor di alta qualità e ad alte prestazioni a un pubblico di giocatori sia entry-level che intermedi, con prodotti come i più conosciuti 24G2SPU/BK, 25G3ZM/BK o U28G2XU2/BK.

AGON: Pensata per i giocatori mainstream e hardcore, la linea AGON si rivolge ai giocatori più competitivi che aspirano a diventare i protagonisti della scena gaming, come i loro streamer preferiti o i migliori giocatori di esports.

Grazie a un design di qualità superiore e a utili funzioni aggiuntive, i monitor AGON sono ottimi nell’offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente per i titoli di esports multiplayer, come gli sparatutto e i MOBA.

La quinta generazione AGON offre monitor come l’ultimo AG325QZN/EU da 32 pollici con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempi di risposta fino a 1 ms GtG. Un monitor che consente ai giocatori più competitivi di sprigionare le loro vere capacità con riflessi e decisioni veloci.

AGON PRO: Realizzati per i giocatori di fascia alta, i monitor AGON PRO sono destinati a content creators di alto livello, influencer e atleti professionisti di esport, come i rinomati team G2 Esports, RNG e Furia Esports sponsorizzati da AGON by AOC, che necessitano del meglio della tecnologia gaming presente sul mercato.

Questi gamers sono spinti dalla competizione e si impegnano per superare i loro record personali cercando funzionalità superiori, prestazioni eccezionali e una qualità senza pari per assecondare la loro passione per il gioco.

I monitor AGON PRO offrono un’esperienza impareggiabile per i più popolari titoli di esports, sparatutto, MOBA e simili, offrendo monitor progettati su misura, come l’AG275QXL con il marchio di League of Legends.

I modelli AGON PRO sono dotati di tecnologie all’avanguardia come la retroilluminazione MiniLED per ottenere una luminosità di picco di 1000 nits e zone di oscuramento localizzate (AG274QZM), o frequenze di aggiornamento elevate fino a 360 Hz e strumenti professionali come l’NVIDIA Reflex Analyzer (AG254FG).

Grazie a funzionalità integrate come lo switch KVM e la connettività USB-C (AG324UX), questi modelli migliorano la produttività dei content crators e dei professionisti, mentre i componenti aggiuntivi inclusi come lo Screen Shield (in modelli selezionati) o il controller QuickSwitch migliorano notevolmente l’esperienza di gioco, sia sul palco dei tornei di esports che nel comfort della propria casa.

Rimanete sintonizzati per la sesta generazione di monitor AGON PRO che presenterà le tecnologie più attese dai giocatori di tutto il mondo.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).