AGON by AOC presenta i nuovi PRO AG246FK e AG256FS

AGON by AOC presenta i modelli AGON PRO AG246FK da 540 Hz e AGON PRO AG256FS da 390 Hz che aprono una nuova frontiera nel mondo del gaming

AGON by AOC, uno dei marchi leader globali nei monitor da gaming e accessori IT, è entusiasta di annunciare due nuovi monitor progettati per rivoluzionare il gioco competitivo. Gli AGON PRO AG246FK e AG256FS stabiliscono nuovi standard negli esports! Offrendo frequenze di aggiornamento senza precedenti e qualità dell’immagine eccezionale per giocatori professionisti e aspiranti atleti di esports.

Dettagli sui nuovi PRO AG246FK e AG256FS di AGON by AOC

L’AGON PRO AG246FK è dotato di un pannello esports FHD Ultra-Fast TN da 24,1 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 540 Hz, la più alta sul mercato. Questo garantisce un gameplay ultra-fluido con un motion blur minimo, offrendo ai professionisti del settore esports un vantaggio competitivo significativo.

Con un tempo di transizione di soli 1,85 ms tra i fotogrammi e tempi di risposta dei pixel fino a 0,5 ms GtG, l’AG246FK assicura aggiornamenti visivi quasi istantanei. Permettendo così ai giocatori di reagire più rapidamente. Inoltre, il monitor offre una copertura sRGB del 99,6% e DCI-P3 del 94,7%, con certificazione DisplayHDR 400 per una grafica straordinaria senza compromettere le prestazioni. Nikola “NiKo” Kovač di G2 Esports afferma:

Quando giochi a Counter-Strike ai massimi livelli, ogni vantaggio conta, e 540 Hz a 1,85 ms di frame rate e 0,5 ms di GtG è assolutamente incredibile.

L’AGON PRO AG256FS offre un pannello FHD Fast IPS da 24,5 pollici. Combinando una frequenza di aggiornamento di 390 Hz con una riproduzione dei colori superiore e ampi angoli di visione, caratteristici della tecnologia IPS. Questo monitor raggiunge un perfetto equilibrio tra velocità e qualità dell’immagine, ideale per giocatori competitivi che non vogliono scendere a compromessi sulla fedeltà visiva. La copertura sRGB del 99,1% e DisplayHDR 400 garantiscono un’esperienza di gioco vibrante e coinvolgente.

Caratteristiche per gli Esports

Entrambi i monitor includono la modalità MBR (Motion Blur Reduction), che utilizza la tecnologia di retroilluminazione stroboscopica per ottenere un MPRT di 0,3 ms. Garantendo un movimento eccezionalmente chiaro e riducendo la sfocatura nei giochi ad alta velocità. Supportano inoltre Adaptive-Sync per frequenze di aggiornamento variabili. Offrendo un gioco senza intoppi in un’ampia gamma di frame rate, e un basso input lag per una risposta immediata alle azioni dei giocatori.

Entrambi i modelli dispongono di tre modalità FPS esports calibrate con diverse impostazioni di saturazione e pixel overdrive. Jacobo Ramos González di G2 Esports sottolinea:

Nel mondo frenetico di Counter-Strike, una frequenza di aggiornamento elevata garantisce un feedback visivo impeccabile e riduce al minimo il lag. L’AG246FK stabilisce un nuovo standard in questo senso.

PRO AG246FK e AG256FS di AGON by AOC: design ergonomico e connettività

La TC500 LUXE dispone di una base robusta ma compatta, permettendo ai giocatori di posizionare mouse e tastiera come preferiscono. Con regolazioni di inclinazione, rotazione e altezza fino a 130 mm. Questo design risponde alle esigenze specifiche dei giocatori professionisti, mentre l’hub USB integrato con 4 porte USB 3.2 offre opzioni di connettività per le periferiche di gioco.

La funzione RGB Light FX permette la sincronizzazione con altri dispositivi AOC, creando un ambiente di gioco immersivo. Un controller QuickSwitch a forma di disco consente di regolare facilmente le impostazioni OSD o le preimpostazioni del monitor. César Acosta, Product Manager di AGON by AOC, commenta:

Con i monitor AG246FK e AG256FS ridefiniamo completamente il concetto di monitor da gaming, offrendo frequenze di aggiornamento e qualità dell’immagine che un tempo erano ritenute impossibili.

La linea AGON PRO si rivolge ai giocatori più esigenti, con specifiche all’avanguardia pensate per i professionisti degli esports e per chi aspira a raggiungere i più alti livelli nel gioco competitivo. I monitor AG246FK e AG256FS sono destinati a diventare il nuovo standard nelle competizioni di esports. Offrendo prestazioni che superano l’attuale norma dei 240 Hz.

Ilya “m0NESY” Osipov di G2 Esports sottolinea l’impatto di questa tecnologia:

Con il monitor AG246FK, AGON by AOC spinge i limiti dove conta davvero. La frequenza di aggiornamento di 540 Hz mi consente di essere ancora più preciso sul server.

Prezzi e Disponibilità

I modelli AGON PRO AG246FK e AG256FS saranno disponibili a partire da metà agosto 2024. L’AG246FK ha un prezzo consigliato di 699 €, mentre l’AG256FS è disponibile per un prezzo consigliato di 449 €. Entrambi i modelli sono accompagnati dalla garanzia completa di 3 anni di AGON by AOC, garantendo la massima tranquillità ai giocatori professionisti e appassionati.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate AGON by AOC ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).