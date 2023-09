AGON by AOC presenta i nuovi monitor per il Back to school

In occasione del nuovo anno scolastico, AOC e il suo sub-brand specializzato in gaming, AGON by AOC, sono entusiasti di presentare una gamma di monitor pensati per soddisfare le esigenze degli studenti

Da opzioni portatili per gli studenti in movimento a modelli da gaming per gli appassionati dei videogiochi. La linea di monitor AOC unisce tecnologia all’avanguardia e design orientato all’utente; rendendo la scelta di monitor ideale per gli studenti di ogni disciplina.

AOC comprende che gli studenti hanno necessità diverse, che spaziano dalla produttività e creatività all’intrattenimento e al gaming. Pertanto, presenta una gamma di monitor che offre prestazioni eccezionali, immagini di alta qualità e funzionalità avanzate.

AGON by AOC: dettagli sui nuovi monitor per il Back to school

Il monitor AOC 24V5CW offre una soluzione versatile per migliorare la produttività e il multitasking. Dotato di un pannello IPS Full HD da 24″, è adatto per spazi ristretti come dormitori o appartamenti condivisi. La connettività USB-C con Power Delivery da 65 W permette di collegare e alimentare notebook e altri dispositivi.

Questo monitor include anche un hub USB 3.2 a 4 porte, una webcam da 2MP con riconoscimento facciale Windows Hello e un supporto ergonomico regolabile per una comoda esperienza di studio e lavoro.

Il monitor AOC Q27V5CWoffre un display QHD da 27″ con un design sottile e un pannello IPS di alta qualità. Questo modello dispone anche di connettività USB-C con Power Delivery da 65 W, un hub USB 3.2 a 4 porte e una webcam da 2MP; oltre a un supporto ergonomico regolabile per soddisfare le esigenze degli studenti creativi e dei progetti visivi più impegnativi.

Per un’esperienza visiva coinvolgente

Il monitor AOC CU34P3CV da 34″ offre un display UW-QHD da 34″ con rapporto di aspetto 21:9 e una curvatura 1500R, che sostituisce virtualmente una configurazione a doppio monitor. Questo monitor è dotato di connettività USB-C con Power Delivery da 65 W, un hub USB 3.2 a 4 porte, un ingresso RJ-45 e offre una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e supporto per Adaptive-Sync; rendendolo adatto anche al gaming.

Questo modello comprende casse da 5 W, un supporto ergonomico regolabile in altezza e uno switch KVM per la commutazione dei dispositivi.

Tutti e tre i modelli sopra citati sono caratterizzati dalla tecnologia Flicker-Free; che elimina lo sfarfallio per una visione confortevole, soprattutto durante sessioni di studio prolungate. Inoltre, offrono una modalità LowBlue che riduce la luce blu per una visione più comoda, soprattutto durante le ore notturne.

Nuovi monitor AGON by AOC: per la produttività on-the-go

Il monitor AOC I1601P è un monitor IPS portatile da 15,6″ progettato per la produttività in movimento. Con risoluzione Full HD e connettività USB-C, è ideale per gli studenti in viaggio o che studiano in luoghi diversi. Questo monitor sottile e leggero è dotato di una smart cover per protezione e supporto durante il trasporto e offre la modalità di rotazione automatica per adattarsi a diverse situazioni di lavoro. Inoltre, è compatibile con computer portatili più datati grazie alla connettività USB-A con DisplayLink.

Per il gaming

Il monitor da gioco AOC GAMING 24G2SPU da 23,8″ offre un pannello IPS Full HD con frequenza di aggiornamento di 165 Hz e MPRT di 1 ms, ideale per il gaming. Questo modello è caratterizzato da un basso input lag, compatibilità con Nvidia G-SYNC e una varietà di modalità di gioco per un’esperienza di gioco fluida. Include anche casse da 2W e supporta il software AOC G-Menu per il controllo della visualizzazione su schermo.

Il monitor da gioco AOC GAMING Q27G2S/EU presenta un ampio display QHD da 27″ con frequenza di aggiornamento di 165 Hz e prestazioni eccezionali. Questo modello è ideale sia per il gaming che per le attività di produttività, grazie al suo pannello IPS di alta qualità. Dispone di un design da gaming accattivante, cornici sottili, un supporto regolabile in altezza e un OSD personalizzabile tramite il software G-Menu di AOC.

AOC ha pensato alle diverse esigenze degli studenti e ha creato una gamma di monitor su misura per coprire una vasta gamma di necessità; dalla produttività al gaming, offrendo ai ragazzi la possibilità di studiare e divertirsi con la massima qualità visiva.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi monitor AGON by AOC per il back to school ?