AGON by AOC: lancia un monitor da esports

Conveniente e superveloce, AGON by AOC presenta 25G3ZM/BK, un monitor gaming piatto da 24,5″ ad alto contrasto e con 240 Hz, scopriamolo insieme in questo articolo

AGON by AOC, uno dei brand leader a livello mondiale di monitor gaming e accessori IT, presenta AOC GAMING 25G3ZM/BK, un monitor gaming piatto da 24,5″ (62,23 cm) con refresh rate di 240 Hz, tempo di risposta GtG di 1 ms e MPRT di 0,5 ms, perfetto per i giocatori più hardcore che competono nei titoli esports dal ritmo serrato. Grazie al pannello Fast VA, il monitor 25G3ZM/BK combina un framerate veloce e una rapida reattività con colori vividi e intensi, un ampio gamut e un elevato rapporto di contrasto di 3.000:1. Il nuovo AOC GAMING 25G3ZM/BK, ottimo sia nei giochi più accattivanti dal punto di vista visivo e story driven, sia nei titoli di esports più competitivi, sarà disponibile a partire da ottobre con un prezzo di listino di €239.

Entrare subito in azione

L’AOC GAMING 25G3ZM/BK, è un’ottima opzione per quei giocatori che aggiornano il proprio PC per entrare nel vivo delle competizioni online e delle partite classificate. Rispetto ai display più grandi da 27″ o 32, le dimensioni di 24,5″ sono ideali perché consentono ai giocatori e agli appassionati di esports di potersi concentrare sullo schermo intero assicurandosi così di non perdere nemmeno un bersaglio nella visione periferica. Grazie alla risoluzione nativa Full HD (1920×1080) sullo schermo da 24,5″, il 25G3ZM/BK produce immagini nitidissime con una densità di pixel di 90 PPI.

Il Full HD, meno impegnativo per le moderne GPU, permette di raggiungere framerate molto elevati, permettendo agli utenti di ottenere il massimo dal loro monitor a 240 Hz. Grazie alla funzione Motion Blur Reduction (MBR), il monitor 25G3ZM/BK raggiunge un MPRT di soli 0,5 ms, eliminando sfocature o sbavature anche nelle scene in rapido movimento. Il supporto Adaptive-Sync con una frequenza di aggiornamento variabile di 48-240 Hz, garantisce un’esperienza di gioco priva di stutter e tearing. Inoltre, il basso input lag del monitor 25G3ZM/BK consente agli utenti di ottenere un feedback visivo istantaneo delle loro azioni.

Tecnologia VA

Grazie alla tecnologia del pannello VA, il monitor offre un rapporto di contrasto di 3000:1, una profondità di colore di 8 bit per 16,7 milioni di colori e una copertura sRGB del 100%, che lo rendono ideale per il gaming, per vari contenuti multimediali e persino per la creazione di contenuti digital. Grazie agli ampi angoli di visione di 178°/178° e, alla luminosità di 300 nits, il monitor 25G3ZM/BK offre una visione confortevole in quasi tutte le condizioni ambientali. Inoltre, la tecnologia Flicker-Free e, l’impostazione della luce blu bassa migliorano il comfort di visione sia di giorno che di notte.

Costruito anche per le sessioni di gioco più intense, il 25G3ZM/BK offre un supporto robusto a 4 gambe per un ingombro il più possibile ridotto, pur consentendo un allineamento ergonomico che include ampie regolazioni in rotazione e inclinazione, 130 mm in altezza, pivot (90° in verticale). L’apertura nel supporto è adatta alla gestione dei cavi e aiuta a ridurre l’ingombro sulla scrivania, mentre l’opzione di montaggio VESA e, il design senza bordi su tre lati ne facilitano l’impiego anche in ambienti con più monitor. Il 25G3ZM/BK può essere collegato a tre sorgenti grazie a una porta DisplayPort 1.2 e 2 porte HDMI 2.0.

Software AOC G-Menu

Il software AOC G-Menu può essere utilizzato per modificare le impostazioni OSD, come ad esempio il Dial Point (sovrapposizione del mirino), perfetto per i titoli FPS, o lo Shadow Control, per evidenziare i dettagli nei punti più scuri senza dover modificare l’intera immagine, e il Frame Counter per mostrare i fotogrammi al secondo nell’angolo dello schermo. Il 25G3ZM/BK è anche compatibile con le console di ultima generazione (PS5 e Xbox serie S e X) e permette di visualizzarne l’output con una risoluzione di 1920×1080 a 120 Hz.

Cosa ne pensate di questo nuovo monitor da gaming, perfetto per gli e-sports pensato da AGON by AOC? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.