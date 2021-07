AOC annuncia AGON by AOC: un brand dedicato al gaming

Sta per arrivare una bella novità in casa AOC. Si tratta di AGON by AOC, un nuovo brand dedicato al PC gaming per tutte le fasce

AOC, il brand numero uno al mondo di monitor gaming e accessori IT, annuncia il lancio del suo nuovo brand AGON by AOC. Il nuovo marchio rafforzerà le linee di monitor e accessori gaming già esistenti di AOC ed estenderà il portfolio con nuovi prodotti dedicati a giocatori occasionali, giocatori competitivi e ambiziosi giocatori di e-sports. Stefan Sommer, Head of Global Marketing in AOC:

L’industria del gaming e il settore degli esports in particolare appartengono ai mercati tecnologici in più rapida crescita – e sicuramente i più stimolanti. Siamo più che orgogliosi di condividere il nostro nuovo concetto di brand e la nostra visione con questa comunità unica. AGON by AOC aumenterà sicuramente il livello degli ecosistemi di gioco – ed eleverà il gioco di molti gamer in tutto il mondo.

AGON by AOC: coming soon…

Con AGON by AOC i giocatori sono immersi in un’esperienza coinvolgente, indipendentemente dal loro livello di abilità o dal genere di gioco che preferiscono. Dedicandosi ancora di più a soddisfare i giocatori di tutto il mondo, AGON by AOC si impegna a creare il miglior ecosistema di gioco: dai mouse ai monitor per MMORPG, racing game, simulazioni o giochi FPS – per avventurieri curiosi, eroi esperti e leggende professionali. AGON by AOC è un universo unico nel suo genere. Come racconta la leggenda, in una realtà distopica, non molto diversa dalla nostra, la AGON league ha riunito i migliori guerrieri con abilità specifiche per combattere i poteri del male. Solo insieme sono abbastanza forti da sconfiggere il nemico – proprio come la comunità è la chiave nel gioco, e negli esports in particolare. Introducendo immagini ipnotizzanti e design dettagliato dei personaggi, AGON by AOC si eleva da produttore di hardware dedicato al gaming al creatore di un intero universo di gioco.

La presentazione del nuovo brand è prevista per il 27 luglio e ci sarà occasione di scoprire i nuovi prodotti e di interagire con la staff di AOC. Per rimanere aggiornali seguite i canali social del produttore e ovviamente le pagine della nostra sezione hardware!