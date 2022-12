AGON by AOC: ecco le idee regalo per questo Natale

Con il Natale alle porte, AGON by AOC ci propone alcune idee regalo da fare ai nostri cari o a noi stessi. Scopriamole tutte

La festa più attesa da grandi e piccini è ormai alle porte, ma molti ancora sono alle prese con i regali dell’ultimo minuto. Scegliere un prodotto da regalare a qualcuno non è mai facile e proprio per questo motivo noi di tuttoteK abbiamo preparato un’apposita sezione per aiutarvi in questo intento. In questo articolo invece vedremo alcune idee regalo per questo Natale targate AGON by AOC, grazie alle quali potremo fare contenti i nostri amici o i nostri parenti gamer.

Ecco tutte le idee regalo per questo Natale di AGON by AOC

La società taiwanese ha una scelta di prodotti per ogni tipologia di giocatore. Che voi siate dei semplici gamer occasionali o che ricerchiate dei prodotti adatti agli esport, l’azienda ha quello che fa per voi. Andiamo con ordine e partiamo dai primi. Per questi utenti AOC propone il modello da 24″ 24G2SAE e il modello da 27″ 27G2SAE due monitor economici, ma contemporaneamente performanti. Grazie a questi sarà possibile svolgere contemporaneamente sia l’attività di home office che giochi competitivi. Dispongono di un pannello con risoluzione 1080p, frequenza di aggiornamento di 165 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Sono compatibili con AMD FreeSync Premium e G-Sync.

I giocatori che cercano invece monitor con pannelli IPS precisi dal punto di vista cromatico per la creazione di contenuti, lo streaming e altro ancora, possono invece optare per modelli come il 24G2SPU e 27G2SPU. Questi due pannelli presentano le medesime caratteristiche dei precedenti, con l’aggiunta della tecnologia IPS e della regolazione dell’altezza.

L’AOC GAMING 25G3ZM/BK è perfetto invece per i giocatori che si cimentano in giochi esports e potrebbero aver bisogno di una frequenza di aggiornamento ancora più elevata. La frequenza di aggiornamento per questo pannello sale a 240 Hz, mentre il tempo di risposta MPRT è di 0,5 ms. Questo monitor si abbina perfettamente con le cuffie AOC GAMING GH401, ideali per comfort e leggerezza.

Per i giocatori che competono ai massimi livelli le proposte sono l’AOC GAMING C27G2ZU e l’AOC GAMING C27G2ZE. Entrambi i monitor offrono pannelli VA curvi da 27″ con una frequenza di aggiornamento mozzafiato di 240 Hz. Se invece cercate un’immersione ancora maggiore, l’azienda propone il monitor AOC GAMING C32G2ZE.

Anche la quinta e ultima generazione dei monitor della serie AGON è una proposta per i giocatori più esigenti. Il recente AGON AG275QZN/EU propone un pannello da 27 pollici QHD con frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta di 0,5 ms.

AOC offre anche un’ottima gamma di kit per diverse tipologie di gamer. L’AOC GAMING Q27G2E/BK, un monitor da gioco QHD da 27″ si abbina perfettamente con l’AOC GAMING GK500 una vera tastiera meccanica ottima per il gaming. Il mouse AOC GAMING GM500 completa il set up insieme alle cuffie USB cablate AOC GAMING GH300, un comodo alleato per i giocatori.

AOC GK500 Tastiera da gioco - Layout italiano - Illuminazione RGB - Anti-ghosting - Strumenti Software AOC G - Rollover N-Key La tastiera Pro Gamer di alta qualità con RGB per PC è dotata di un interruttore rosso Outemu che consente una piacevole pressione dei tasti durante il gioco e il lavoro

AOC GM500 Mouse da gioco - 5.000 DPI - Interruttori Omron - Effetti RGB regolabili Il mouse da gioco professionale di alta qualità ha un sensore di gioco Pixart PMW 3325 con 5.000 DPI reali e garantisce quindi una precisione quasi perfetta in ogni situazione di gioco

AOC GH300 - Cuffie da gioco Over-Ear con retroilluminazione RGB, microfono staccabile, driver da 50 mm e stereo surround virtuale 7.1 con audio Hi-Fi, colore nero/rosso Un driver da 50 mm consente un suono ricco con bassi intensi e particolarmente nitidi. Sperimenta la qualità del suono di prima classe in ogni sessione di gioco, in ufficio o mentre ascolti i tuoi motivi preferiti

