AGON by AOC: ecco i monitor AG275QX/EU e AG275QXN/EU

Una nuova era per gli amanti del gaming, AGON by AOC lancia la quinta generazione di monitor, con pannelli Fast IPS e Fast VA, i modelli AG275QX/EU e AG275QXN/EU

AGON by AOC, uno dei marchi leader a livello mondiale di monitor gaming e accessori IT, presenta i primi monitor di quinta generazione della nuova serie AGON: AG275QX/EU e AG275QXN/EU. Caratterizzati da un display da 27″/68,6 cm e da pannelli Fast IPS (AG275QX/EU) o Fast VA (AG275QXN/EU), entrambi i modelli QHD raggiungono una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e offrono un tempo di risposta GtG di 1 ms per visualizzare con precisione anche le azioni più competitive e in rapido movimento. Inoltre, il DisplayHDR 400 e l’ampia gamma cromatica rendono i colori vividi e brillanti.

L’AG275QXN/EU è dotato di un pannello piatto Fast VA, il più all’avanguardia nel settore: la sua reattività si adatta anche ai multiplayer più competitivi e il ricco contrasto offre una fantastica immersione anche nei giochi single player story driven. Il modello AG275QX/EU, invece, con il suo pannello Fast IPS è caratterizzato da un’accuratezza del colore superiore e da una profondità a 10 bit, ideale per il pubblico sia dei creator che dei gamer. In linea con l’impegno di AOC per la sostenibilità, i monitor sono venduti in confezioni con cuscini di carta riciclabili al 100%.

Design squadrato con linee rette

Sviluppati per i giocatori poliedrici di oggi, questi monitor offrono un innovativo design squadrato con linee rette, adatto a diverse scrivanie gaming: la base in metallo premium è robusta e, con un ingombro minimo, mentre il pannello è frameless su tre lati per ottenere configurazioni a due o tre monitor ideale per il multi-tasking, così come il supporto ergonomico regolabile in altezza e con maniglia di trasporto integrata utile per i party LAN o i tornei.

AG275QX/EU

Con il suo pannello IPS piatto e veloce, utilizza una profondità di colore di 10 bit in grado di riprodurre 1,07 miliardi di colori con un’elevata precisione cromatica. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz (overclockabile a 170 Hz) e il tempo di risposta GtG di 1 ms sono perfetti per le azioni competitive più veloci offrendo immagini nitide senza ghosting. Inoltre, grazie alla tecnologia IPS, il monitor AG275QX/EU regala eccellenti angoli di visione.

AG275QXN/EU

Dotato di un pannello Fast VA, con un eccezionale tempo di risposta GtG di 1 ms, in grado di eliminare lo stigma negativo dei pannelli VA “più lenti”. Il modello AG275QXN/EUè fornito di uno dei primi pannelli VA piatti con un GtG di 1 ms al mondo, per offrire una reattività rapida come gli altri monitor IPS grazie alla frequenza di aggiornamento di 165 Hz, con l’ulteriore vantaggio di neri più profondi e di un elevato rapporto di contrasto pari a 3000:1.

Entrambi i modelli hanno una risoluzione nativa QHD (2560×1440), utile nelle attività quotidiane, nei giochi e nei video poiché consente di vedere anche i dettagli più piccoli. Si tratta della risoluzione ideale per il gaming e un notevole passo avanti rispetto al Full HD, ma ancora inferiore al 4K, motivo per cui la maggior parte delle nuove schede grafiche raggiungono anche framerate elevati in QHD.

Entrambi i modelli AGON 5 possono essere utilizzati anche in Console Mode, così da ricevere il segnale 4K a 120 Hz e ridimensionarlo a 2560×1440, consentendo comunque ai gamers da console di godere dei vantaggi di una frequenza di aggiornamento elevata (120 Hz).

Input lag estremamente basso

Per avere immagini in movimento ancora più nitide, entrambi i modelli offrono la funzione MBR (Motion Blur Reduction) per ottenere un MPRT di 1 ms. In questa modalità, la retroilluminazione agisce in sintonia con la frequenza di aggiornamento, in modo che le transizioni di pixel più lente diventino praticamente invisibili, creando così una transizione più pulita tra i singoli fotogrammi.

L’input lag estremamente basso garantisce inoltre che gli input degli utenti si traducano in immagini quasi istantaneamente, consentendo ai giocatori di competere ai massimi livelli. L’AG275QXN/EU supporta Adaptive-Sync, mentre l’AG275QX/EU è compatibile anche con NVIDIA G-Sync, motivo per cui entrambi i modelli non presentano artefatti come tearing o stuttering dovuti a frame-mismatch.

Possibilità di collegare altre periferiche

Il nuovo design della serie AGON 5 è ricercato ma anche semplice, in grado di adattarsi all’estetica di qualsiasi gamer. I nuovi modelli sono versatili per consentire ai giocatori di collegare altre periferiche come joystick, gamepad e altri accessori e sono dotati di un hub USB 3.2 Gen 1 a 4 porte.

Il supporto ergonomico e robusto in metallo offre una regolazione in altezza di 150 mm, una rotazione di -20/20°, un’inclinazione di -5/23° e un orientamento di 90°, rendendo anche sessioni di gioco più lunghe molto più comode. Inoltre, l’opzione di montaggio VESA aumenta ulteriormente la flessibilità. La tecnologia FlickerFree e la modalità Low Blue contribuiscono a un gioco più sostenibile e sano, soprattutto di sera.

Entrambi i modelli sono dotati di G-Menu, la suite software principale di AGON by AOC, per il controllo dei monitor e delle altre periferiche, che offre un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Un joystick a 4 vie offre un controllo OSD alternativo.

Disponibilità e prezzi

AGON AG275QX/EU e AG275QXN/EU, saranno disponibili da settembre 2022, a un prezzo di listino rispettivamente di € 439 e € 359. Cosa ne pensate di questi nuovi monitor dedicati al gaming, con pannelli Fast IPS e Fast VA di AGON by AOC? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.