Adata XPG presenta i nuovi prodotti all’Xtreme Innovation

ADATA, produttore di moduli DRAM ad alte prestazioni, prodotti NAND Flash, accessori per mobile, prodotti gaming e soluzioni industriali, ha presentato oggi una serie di nuovi prodotti al suo “Xtreme Innovation” evento online per il lancio dei prodotto.

L’evento online si è svolto il 5 agosto 2021 (ora di Taipei, 23:00 – 17:00 per l’Italia) e ha presentato gli ultimi prodotti e soluzioni di ADATA e XPG, tra cui SSD, moduli DRAM, schede di memoria SD, componenti e sistemi completi per PC. L’evento è stato ospitato da Mera di XPG e coincide con le celebrazioni del ventesimo anniversario di ADATA che si svolgeranno per tutto il 2021.

I prodotti presentati all’Xtreme Innovation sono davvero tanti, per cui procediamo con ordine nell’analisi dei singoli.

Moduli ADATA DDR5

ADATA ha presentato il suo modulo di memoria DDR5 di nuova generazione, che offre frequenze di 8400 MT/s, fino al 163% più veloci delle DDR4. Questo aumento delle prestazioni consentirà un caricamento più veloce di file e programmi per un multitasking senza interruzioni e una maggiore produttività. Inoltre, il modulo funzionerà a 1,1 V per una migliore efficienza energetica venendo poi fornito con capacità fino a 64 GB.

SSD ADATA LEGEND PCIe Gen4

ADATA è pronta a soddisfare le esigenze dei creatori con una sfilza di nuovi prodotti, tra questi c’è il nuovo SSD LEGEND PCIe Gen4. L’SSD è in grado di raggiungere velocità di lettura incredibilmente veloci fino a 7400 MB/s, ideali per l’editing video e il rendering 3D.

SSD esterno ADATA SE920 USB4

ADATA ha presentato il suo nuovo SSD esterno USB4. Utilizzando l’ultima interfaccia USB4, l’SE920 è in grado di raggiungere velocità fino a quattro volte superiori rispetto ai suoi predecessori USB3.2. Ciò equivale a una velocità di circa 4000 MB/s. Per la massima stabilità in qualsiasi ambiente, l’SE920 è dotato di una tecnologia per la conduzione del calore proprietaria di ADATA.

SD ADATA Premier Extreme SDXC PCIe Express

ADATA ha anche presentato la sua scheda di memoria di nuova generazione, la Premier Extreme SDXC SD7.0 Express PCIe Gen3x1 UHS-I U3 Classe 10. Ciò che rende questa scheda di memoria così straordinaria è il supporto per il PCIe, grazie all’ultima specifica SD7.0. La scheda SDXC Express fornirà un significativo aumento delle prestazioni rispetto ai suoi predecessori con velocità di lettura e scrittura fino a 800/700 MB/s. Questa scheda è retrocompatibile con UHS-I per un’ulteriore facilità d’uso.

Notebook XPG XENIA 14 Gaming & Lifestyle

Sono stati introdotti anche molti nuovi prodotti gaming, tra cui l’XPG XENIA 14. Questo nuovo ultrabook lifestyle gaming è dotato di un processore Intel i5 o i7 di 11a generazione, grafica integrata Intel Iris XE, 16 GB di RAM DDR4 XPG e un velocissimo SSD XPG di quarta generazione da 512gb. All’esterno, l’XPG XENIA 14 è stupendo e maneggevole con un profilo sottile di 15 mm e un corpo in lega di magnesio premium ultraleggero. Pesa solo 970 g. Nonostante il suo form factor contenuto, l’XENIA 14 riesce comunque ad adattarsi a uno schermo da 14 pollici con un impressionante rapporto schermo/telaio del 92%. Per la produttività o il gaming di tutti i giorni, l’XENIA 14 offre fino a 10 ore di durata della batteria; e per una facile connettività sfoggia due porte USB di tipo C, due porte USB di tipo A, porta HDMI, lettore di schede SD, jack audio da 3,5 mm e supporto Thunderbolt 4.

Ultrabook XPG XENIA 15 Gaming & Lifestyle

Il nuovo XENIA 15 viene fornito con il nuovo processore Intel Tiger Lake H 11th Gen i7, GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 o RTX 3070, 32 GB di RAM XPG DDR4 e un velocissimo SSD XPG Gen 4 con 1 TB di spazio di archiviazione. Come lo XENIA 14, lo XENIA 15 sfoggia un corpo in lega di magnesio di alta qualità per un ultrabook leggero che pesa meno di 2 kg. XENIA 15 dispone anche di una tastiera meccanica con illuminazione RGB (per tasto), un ampio schermo QHD da 15,6 pollici a 165 Hz e supporta l’ultima Thunderbolt 4.

Cuffie Gaming XPG PRECOG AERO

Le XPG PRECOG AERO sono state progettate per offrire ai gamers la libertà della tecnologia wireless. Il loro dongle Type-C dedicato a bassa latenza da 2,4 Ghz può essere utilizzato con telefoni cellulari, console portatili e PC per 24 ore di utilizzo wireless continuo di tutto rispetto. Quando il wireless non è possibile usarlo, può comunque essere utilizzato come auricolare cablato tramite cavo USB. Le AERO sfoggiano un design ricercato ed industriale con una struttura leggera e padiglioni inclinati e brevettati. Dispone inoltre di un microfono cardioide (quindi direzionale) con diverse funzioni per disattivare l’audio, padiglioni intercambiabili e illuminazione RGB, che può essere personalizzata tramite il software gratuito XPG PRIME.

Componenti gaming XPG

In termini di SSD, XPG offre attualmente una gamma completa di modelli Gen4 sul mercato. Tra questi c’è il GAMMIX S70, vincitore del premio Red Dot 2021, che può raggiungere velocità fino a 7400 MB/s. Sono presenti anche gli SSD GAMMIX S70 Blade e S50 Lite. Come con ADATA, XPG lancerà nuovi moduli di memoria DDR5 entro la fine dell’anno. Questo modulo DRAM di nuova generazione fornirà velocità fino a 12600 MT/s per sessioni di gioco sempre più fluide e maggiore produttività. E’ presente anche una nuova serie di alimentatori ovvero gli XPG CYBERCORE Platinum certificati 80 PLUS Platinum. Questa serie di alimentatori fornisce fino a 1300 watt di potenza stabile e continua e un raffreddamento efficace con una ventola XPG Vento Pro da 120 mm integrata con il design a doppio cuscinetto a sfera ultra silenzioso di Nidec. Saranno inoltre disponibili modelli da 850 watt e 1000 watt.

Software per la gestione dell’ecosistema – XPG PRIME

Oltre all’hardware, ADATA ha anche introdotto il suo software di gestione dell’ecosistema dei prodotti, chiamato XPG PRIME. Con XPG PRIME, gli utenti possono gestire tutte le impostazioni del prodotto XPG in un’unica applicazione come preferiscono. Se vogliono sincronizzare rapidamente tutta la loro illuminazione RGB con un effetto arcobaleno, possono farlo con un semplice clic. Gli utenti possono anche impostare manualmente ogni LED di ogni prodotto XPG per creare un’esperienza di illuminazione su misura.

Software d’allenamento XPG GRIT

GRIT sta per “Game Reaction Intensity Training”. Questo software contiene una serie di sale di formazione che si concentrano sull’aiutare i gamers a migliorare le proprie prestazioni in game. Attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, GRIT può monitorare le prestazioni degli utenti nel tempo e identificare punti deboli specifici. Utilizzando queste informazioni, GRIT consiglierà esercizi specifici per aiutare gli utenti a migliorare le proprie capacità, agendo essenzialmente come un allenatore Esports digitale. Attualmente, GRIT è limitato alle sole esercitazioni per i giochi FPS, ma XPG sta lavorando per espandere l’ambito a generi aggiuntivi nel prossimo futuro.

