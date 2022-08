ADATA: presenta l’SSD LEGEND 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280

ADATA ha annunciato oggi l’SSD LEGEND 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280, con l’avvento del Web 3.0 e una crescente enfasi riguardo al mondo virtuale, offre un nuovo livello di prestazioni

ADATA, produttore di moduli DRAM ad alte prestazioni, prodotti NAND Flash, accessori per mobile, prodotti gaming, propulsori elettrici e soluzioni industriali ha annunciato oggi l’SSD LEGEND 960 PCIe Gen4 x4 M.2 2280.

Con l’avvento del Web 3.0 e una crescente enfasi riguardo al mondo virtuale, il nuovo LEGEND 960 offre un nuovo livello di prestazioni per applicazioni di progettazione avanzate, come l’animazione 3D, la progettazione di giochi, l’arte virtuale e altro.

L’ADATA LEGEND 960 offre agli utenti un importante aggiornamento riguardo le prestazioni con velocità di lettura e scrittura sequenziale di 7.400/6.800 mb/s ed è conforme allo standard NVMe 1.4. Questo lo rende fino a 4 volte più veloce di un SSD PCIe Gen3 standard. Inoltre, supporta le più recenti piattaforme Intel e AMD, PC desktop e notebook, inclusi laptop certificati Intel Evo ed è retrocompatibile con il PCIe 3.0 per una maggiore comodità.

Lavora e gioca senza preoccupazioni

Il LEGEND 960 supporta il PCIe 4.0 ed è compatibile anche con le console, come la PS5. Può essere aggiunto come ulteriore memoria per estendere le capacità di archiviazione (fino a 4 TB).

Non solo le sue dimensioni sono conformi al design dello slot, ma offre anche giochi fluidi e senza ritardi nei caricamenti. Il LEGEND 960 viene fornito con l’SLC Caching e il DRAM Cache Buffer per vantaggi nel caricamento del sistema e nella cache dei dati. È dotato di lettura/scrittura casuale 4K fino a 750K/630K IOPS per un multitasking più fluido.

In oltre, con l’LDPC (Low Density Parity Check Code) e la crittografia AES a 256 bit, gli utenti possono essere certi che i loro dati rimangono accurati e sicuri. Il LEGEND 960 è stato sottoposto a rigorose verifiche e test per garantire la sua affidabilità. Se ciò non bastasse, viene anche coperto da una garanzia di 5 anni.

