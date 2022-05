AADATA ha annunciato l’SSD LEGEND 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280. Il nuovo LEGEND 850 offre un nuovo livello di prestazioni per progettazioni software determinate e specifiche, come ad esempio utilizzi nella modellazione 3D e l’animazione

Il gruppo Adata ha oggi annunciato due interessanti prodotti appartenenti alla famiglia degli SSD, si tratta del modello LEGEND 850 e 710, e sono nati per supportare appieno esigenze di programmazioni software, in particolare il modello ADATA LEGEND 850 offre agli utenti un notevole miglioramento delle prestazioni con velocità di lettura e scrittura sequenziale di 5.000/4.500 MB al secondo. Questo lo rende fino a 3 volte più veloce di un SSD PCIe Gen3 standard e 9 volte più veloce di un SSD SATA. Inoltre, supporta le più recenti piattaforme Intel e AMD, PC desktop e notebook ed è retrocompatibile con lo standard PCIe 3.0 per una maggiore comodità.

Il LEGEND 850 è dotato di cache SLC e buffer di memoria per velocizzare il caricamento del sistema e nella memorizzazione dei dati. È dotato di una lettura/scrittura casuale 4K fino a 400K/550K IOPS per un multitasking più fluido. Inoltre, con LDPC (Low Density Parity Check Code) e la crittografia AES a 256 bit, gli utenti possono essere certi che i loro dati rimarranno intatti e sicuri. Con il supporto allo standard PCIe 4.0, può essere installato anche su console come la PS5 come memoria aggiuntiva.

ADATA: presentati i nuovi SSD LEGEND 850 e 710 nati per progettazioni software

In concomitanza con il lancio del LEGEND 850, ADATA sta rilasciando una variante in edizione limitata che presenta l’artwork del designer Mister Fred. Con un design colorato con intricati motivi floreali, il modulo unico nel suo genere sarà prodotto in una quantità limitata di 520 unità e sarà disponibile a giugno. Gli SSD LEGEND 850 utilizzano chip di alta qualità in grado di resistere alla prova del tempo e dello spazio. Sono sottoposti a un rigoroso processo di verifica e test per garantire l’affidabilità. Sono anche coperti da una garanzia di 5 anni.

All’inizio di questa primavera, ADATA ha anche lanciato l’SSD LEGEND 710 PCIe Gen3 x4 M.2 2280. Pensato per aspiranti creatori, utilizza lo standard PCIe Gen3 x4 e NVMe 1.4 per offrire velocità di lettura e scrittura sostenute fino a 2.400/1.800 MB/s. La sua specifica, M.2 2280, supporta le ultime piattaforme Intel e AMD, inclusi PC desktop e laptop. Il LEGEND 710 è coperto da una garanzia di 3 anni.

