ADATA: lanciata l’unità a stato solido della serie Prospector

Nuovi prodotti in arrivo in casa ADATA, stiamo parlando delle nuove unità a stato solido della serie Prospector. Vediamole in questa news

ADATA, produttore di moduli DRAM ad alte prestazioni, prodotti NAND Flash, accessori e molto altro ancora ha presentato ieri l’ADATA Prospector 970 e 950. Si tratta di SSD PCiE progettati per il farming della moneta Chia (noto anche come plotting).

Come funziona la moneta Chia?

A differenza delle valute che richiedono notevoli quatità di calcolo, la moneta Chia funziona con un modello molto meno dispendioso in termini di energia. Tuttavia richiede molto più spazio su disco rigido per tracciare l’archiviazione. ADATA Prospector sono progettati per il funzionamento continuo. Il modello 970 ha un valore di byte scritti totali di 56.000 mentre il 950 ha un valore di 28.000 che è almeno 40 volte superiore ai normali SSD PCIe.

Prestazioni per il Plotting

Oltre alla loro resistenza, la serie Prospector di ADATA offre prestazioni molto convincenti per il plotting. Il modello 970 utilizza lo standard PCIe Gen4x4 ed è conforme all’NVMe 1.4 per fornire velocità di trasissione sostenute fino a 7400 MB al secondo.

Oltre alle loro caratteristiche, il Prospector 950 offre anche velocità di lettura e scrittura casuali fino a 300K/240K, cache SLC e buffer di cache DRAM.

ADATA: integrità, sicurezza e affidabilità

Con la tecologia per la correzione degli errori LDPC e la crittografia AES a 256bit la serie Prospector garantisce un elevato livello di sicurezza dei dati per il farming di Chia. Ogni componente all’interno dei due modelli proposti dall’azienda ha superato rigorosi test per garantire la massima qualità e affidabilità. I due prodotti, infine, hanno una garanzia di 5 anni per una maggiore tranquillità. Il Prospector 970 sarà lanciato nel settembre 2021.

Voi cosa ne pensate di questi nuovi SSD di ADATA? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.