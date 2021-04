ADATA: festeggia il 20° anniversario con tanti premi!

Dopo ben 20 anni di attività, ADATA vuole festeggiare in grande stile con i tanti premi per un totale di 50.000 dollari. Vediamo i dettagli!

ADATA, produttore di moduli DRAM ad alte prestazioni, prodotti NAND Flash, accessori per mobile, prodotti gaming e soluzioni industriali, annuncia oggi l’evento online “ADATA 20th Anniversary Celebration – Innovating with Us”. L’evento coincide con la celebrazione annuale del ventesimo compleanno di ADATA e cerca di raggiungere più persone possibili portando gioia e felicità. L’evento online durerà fino al 30 luglio 2021 e sono in palio premi per un valore complessivo di $ 50.000! Simon Chen , Co-fondatore e Presidente di ADATA Technology, afferma:

Vent’anni dopo, con il supporto dei nostri dipendenti, partner e clienti, ADATA è ora uno dei principali fornitori al mondo di DRAM e unità a stato solido. Speriamo di dimostrare a tutti i nostri clienti il nostro sentito ringraziamento con questo divertente evento online. Attendiamo con impazienza ciò che succederà nei prossimi due decenni e nel mentre continuiamo ad innovare e portare le ultime tecnologie alle persone in tutto il mondo.

In questi 20 anno ADATA ha conquistato il posto di secondo più grande fornitore al mondo di memorie DRAM e unità a stato solido, si colloca tra i primi 25 marchi internazionali di Taiwan e detiene oltre 500 brevetti relativi alla memoria. Le principali linee di prodotti di ADATA includono moduli di memoria, unità flash USB, schede SD, unità a stato solido e dischi rigidi portatili. Con l’impegno a fornire innovazione, qualità e prestazioni, i prodotti ADATA hanno ottenuto riconoscimenti e premi internazionali tra cui l’iF Design, il Red Dot Design, il CES Innovation, il Good Design, il COMPUTEX Best Choice e il Taiwan Excellence. ADATA è stata anche premiata per il suo impegno nei confronti della responsabilità sociale d’impresa, inclusi i “Best Companies to Work for in Asia Award & Asia Responsible Enterprise Award”. Il colibrì è la mascotte del marchio ADATA e rappresenta l’agilità dell’azienda nell’innovare e migliorare la vita delle persone attraverso la tecnologia

ADATA e il suo 20° anniversario con tanti premi

ADATA invita cordialmente le persone a visitare la pagina web dell’evento per conoscere le innovazioni e le scoperte di ADATA fatte negli ultimi due decenni. I visitatori possono quindi completare un quiz e affrontare un mini-gioco divertente per avere la possibilità di vincere uno dei tanti fantastici premi, tra cui la tastiera XPG Gold, iPhone 12, asciugacapelli e purificatori d’aria Dyson e una varietà di altri prodotti ADATA e XPG. I fortunati vincitori verranno estratti ogni mese. La celebrazione del 20 ° anniversario di ADATA come ‘evento online “Innovating with Us” è una delle tante attività che ADATA terrà nel 2021 per celebrare il suo compleanno. Restate sintonizzati per altri eventi del 20° anniversario di ADATA. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!