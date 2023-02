Acer presenta I nuovi robusti notebook rugged TravelMate, ora costruiti per resistere ai carichi quotidiani della vita scolastica

Acer ha annunciato oggi le ultime novità della serie TravelMate, progettate per migliorare l’esperienza di apprendimento degli studenti e la produttività sia a scuola che a casa. In particolare è l’Acer TravelMate B5 14 che attiva l’attenzione dell’intera famiglia, dotato di un display FHD ed alimentato da processori Intel Core i3 serie N per supportare le esigenze principali degli studenti universitari e delle scuole superiori.

Presente poi nella famiglia il nuovo TravelMate B3 Spin 11 dotato di un penna capacitiva Wacom AES opzionale, agganciabile, per una maggiore flessibilità; il TravelMate B3 11 ha un’autonomia fino a 9,5 ore che fornisce agli utenti un notebook affidabile da sfruttare al massimo durante tutta la giornata scolastica.

Inoltre, questi portatili vengono forniti con il nuovo software User Sensing di Acer, che combina il promemoria delle pause, il promemoria della distanza dallo schermo e la tecnologia User Sensing per ridurre l’affaticamento degli occhi digitali e garantire la sicurezza dei dati. Gli affidabili laptop della serie TravelMate B sono in grado di resistere a cadute fino a 122 cm di altezza, possiedono porte I/O rinforzate e tastiere resistenti al versamento di liquidi per proteggere i componenti interni da eventuali danni. Sono inoltre dotati di webcam HD con otturatore per una maggiore protezione della privacy.

In linea con l’impegno di Acer verso la salvaguardia dell’ambiente concretizzato nella mission Earthion, tutti i laptop per l’istruzione possiedono materiali riciclati nei loro componenti e imballaggi, un’etichetta ecologica EPEAT e sono certificati TCO, la principale certificazione di sostenibilità per i prodotti IT a livello mondiale.

Acer TravelMate: questi i nuovi notebook rugged del brand

I processori Intel Core i3-N305 di nuova generazione accompagnano l’intera nuova famiglia di laptop, con un autonomia della batteria fino a 7,5 ore rendono Acer TravelMate B5 14 (TMB514-31) un computer portatile eccellente per gli studenti di tutte le età; un unico dispositivo capace di garantire il carico di lavoro quotidiano e le attività didattiche. Per rendere più coinvolgente l’apprendimento è dotato di un display Full HD (1920×1080) da 14 pollici, di una fotocamera HDR e di un doppio microfono digitale, che sfrutta la tecnologia Acer PurifiedVoice con AI Noise Reduction per eliminare i rumori di fondo durante le chiamate.

Con l’ultimo aggiornamento di Windows 11 poi, gli studenti possono accedere a funzioni come la messa a fuoco e i layout di snap che rendono più facile lo svolgimento dei compiti. Per una maggiore comodità e funzionalità, TravelMate B5 14 include due porte USB 3.2 Troviamo infine porte Gen 1 Type A, un connettore USB 3.2 Gen 1 Type-C, Intel Wi-Fi 6E e 2×2 MU-MIMO per una connettività di rete veloce e ininterrotta quando si è online.

La serie TravelMate B3 11 dedicata al mondo dell’istruzione è stata aggiornata con l’aggiunta di due nuovi computer portatili che mirano a fornire una maggiore protezione agli studenti delle scuole superiori e a consentire loro di ottenere maggiori risultati nelle loro attività. Arrivano con Windows 11 Pro Education o Windows 11 SE preinstallati e sono alimentati dal processore Intel N200.

I dispositivi sono dotati di impostazioni di privacy migliorate e di moderne applicazioni didattiche che promuovono l’apprendimento collaborativo e inclusivo tra compagni. Grazie agli strumenti di gestione unificati di Windows 11 e dei servizi cloud di Microsoft, oltre all’integrazione delle funzionalità di sicurezza software e hardware in questi nuovi modelli, gli amministratori scolastici e i tecnici informatici possono facilmente implementare questi ultimi notebook TravelMate B3. Ideati per resistere a lungo, sono stati inoltre progettati per ridurre al minimo i danni causati da urti esterni. Il peso del modello convertibile è di 1,5 kg, mentre il TravelMate B3 ha un classico design clamshell e pesa solo 1,4 kg.

Il display touch da 11,6 pollici FHD opzionale del TravelMate B3 Spin 11 è protetto dal vetro antimicrobico Acer Corning Gorilla Glass. Gli utenti possono anche scegliere di aggiungere alla dotazione una penna capacitiva Wacom AES agganciabile, così da ampliare le potenzialità del dispositivo a seconda degli indirizzi di apprendimento. Una fotocamera da 5 MP rivolta verso l’esterno consente la collaborazione tra gli studenti e la flessibilità nell’apprendimento. Questi computer portatili sono progettati per durare un’intera giornata scolastica: TravelMate B3 Spin 11 ha un’autonomia fino a 10 ore[2], mentre TravelMate B3 11 può durare fino a 9,5 ore di collaborazione.

Poiché infine gli utenti tendono a perdere la cognizione del tempo quando sono concentrati sullo studio, la funzione Break Reminder li invita a fare pause regolari lontano dai loro dispositivi per ridurre i livelli di stress e l’affaticamento degli occhi. La nuova tecnologia dei notebook include anche un promemoria per ricordare la distanza dello schermo che segnala agli utenti quando si trovano troppo vicini al display. A completare il pacchetto di software mirati alla protezione, le funzionalità User Sensing AutoLock con sensori di prossimità integrati opzionali consentono di rilevare con precisione la presenza degli utenti in base alla distanza e al movimento, attivando il blocco automatico dello schermo quando gli utenti si allontanano dal laptop.

Questi computer portatili per studenti sono conformi agli standard di livello militare MIL- STD810H e sono dotati di un design rinforzato con cuscinetti che assorbono gli urti, consentendo ai computer di resistere a cadute fino a 122 cm di altezza. Per proteggere ulteriormente i portatili e i loro componenti interni, gli ultimi portatili TravelMate della serie B sono dotati di porte I/O rinforzate con piastre metalliche aggiuntive ben fissate allo chassis che garantiscono il loro funzionamento anche in condizioni di utilizzo intenso. Un ulteriore livello di protezione è costituito dalle tastiere che offrono un sistema di ancoraggio meccanico dei tasti. Il design della tastiera impedisce il distacco improvviso di singoli tasti vitali e consente agli operatori di sostituire l’intera configurazione con facilità.

Progettati per la sostenibilità

Gli ultimi laptop per la scuola della serie TravelMate B sono prodotti con materiali riciclati nei touchpad OceanGlassTM e utilizzano carta riciclata per gli imballaggi. In linea con lo spirito della mission Earthion sono registrati EPEAT[3], mentre alcune configurazioni sono certificate TCO, la principale certificazione di sostenibilità per i prodotti IT. Questi riconoscimenti testimoniano il costante impegno di Acer nel contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali attraverso innovazioni e modelli di business eco-compatibili. Di seguito, i nuovi prezzi proposti;

Acer TravelMate B5 14 (TMB514-31) sarà disponibile in Italia a Marzo con prezzi a partire da € 399.

Acer TravelMate B3 Spin 11 (TMB311R-33) sarà disponibile in Italia a Marzo con prezzi a partire da € 349.

Acer TravelMate B3 11 (TMB311-33) sarà disponibile in Italia a Marzo con prezzi a partire da € 349.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.