Acer: la nuova gamma di prodotti antimicrobici

Acer ha esteso il proprio portfolio di prodotti antimicrobici andando a includere numerose nuove categorie tra cui laptop, display e accessori

Acer annuncia nuovi dispositivi del proprio portfolio di device antimicrobici andando a includere molteplici linee di prodotto rivolte ai professionisti e agli utenti consumer. Dai laptop TravelMate pensati per chi lavora in ufficio ai dispositivi Enduro Urban per gli amanti dell’aria aperta, fino a una quantità di accessori come il set mouse e tastiera certificato “Works With Chromebook”, i dispositivi antimicrobici di Acer sono oggi disponibili per innumerevoli utilizzi.

Il laptop convertibile Acer TravelMate Spin P4

Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RNA-51) è un laptop convertibile di uso professionale dotato del trattamento Acer Antimicrobial 360 Design. Si tratta di una copertura antimicrobica agli ioni di argento che viene applicata alle superfici del PC, come ad esempio sullo chassis, sulla tastiera, sul touchpad e su altre componenti. Gli ioni di argento sono particelle altamente reattive che riducono sensibilmente la proliferazione dei microbi al contatto. Il laptop è caratterizzato da prestazioni elevate con processori fino a Gen Intel Core i7 Pro di undicesima generazione, per supportare contemporaneamente diversi programmi, pagine web e spreadsheet. Lo storage M.2 SSD fino a 1 TB completa il pacchetto offrendo agli utenti tutto lo spazio di cui necessitano per archiviare i loro file e contenuti. La tastiera è resistente alle infiltrazioni di liquidi causate involontariamente, mentre gli angoli rinforzati sono indipendentemente certificati MIL-STD 810H per la resistenza agli urti

Il display FHD (1920×1080) antimicrobico da 14 pollici è realizzato in Corning Gorilla Glass supporta la funzionalità touch e può essere ruotato di 360 gradi nelle modalità laptop, stand, tent o tablet rendendo più facile prendere appunti o condividere contenuti. Il peso di soli 1,53 kg e lo spessore di 17,9 mm lo rendono perfettamente adatto alle esigenze di chi lavora in mobilità, anche grazie a una batteria con una durata massima di 13 ore e mezza e una ricarica rapida fino all’80% in una sola ora.

Il laptop presenta inoltre diverse opzioni di connettività, incluso un connettore ethernet RJ45, il supporto LTE (eSIM & DSSA) opzionale, un lettore di smart card e molteplici porte USB Type-C e Thunderbolt 4. Include, infine, tutte le funzionalità di sicurezza che ci si attende da un PC aziendale, tra cui Trusted Platform Module (TPM) 2.0, la lettura biometrica delle impronte digitali e Windows Hello.

Il laptop antimicrobico Acer Enduro Urban N3

Acer Enduro Urban N3 (EUN314A-51W(G)) è un robusto laptop da 14 pollici progettato per una vita avventurosa. Con un peso di soli 1,85 kg e uno spessore di 21,95 mm, vanta una certificazione (MIL-STD 810H) di solidità secondo specifiche militari e una resistenza alle infiltrazioni d’acqua e di polvere a livello industriale (IP53), che ne assicurano la funzionalità anche nelle situazioni d’uso più difficili. Gli angoli rinforzati consentono al dispositivo di sopravvivere a cadute da un’altezza di 1,22 metri, mentre le porte, gli altoparlanti e i tasti sigillati ermeticamente, oltre a un esclusivo sistema di drenaggio e al ventilatore Aquafan resistente all’acqua, assicurano la funzionalità del dispositivo in ogni condizione atmosferica.

Quest’ultima generazione di Enduro Urban N3 accresce ulteriormente la protezione grazie al trattamento Acer Antimicrobial 360 e al display antimicrobico realizzato in Corning Gorilla Glass, che mantengono pulito lo schermo in ogni luogo. Il dispositivo presenta anche una copertura agli ioni di argento sulla scocca, sul touchpad e sui tasti. La potenza di calcolo è assicurata dai processori fino a Intel Core i7 di undicesima generazione, dalla GPU NVIDIA GeForce MX330 e dai 32 GB di memoria DDR4, mentre le 13 ore di durata della batteria e il display FHD con una luminosità di 450 nits offrono la libertà di lavorare ovunque.

Il tablet antimicrobico Acer Enduro Urban T3

Acer Enduro Urban T3 (EUT310A-11A) è un robusto tablet da 10 pollici perfetto per quelle famiglie che amano esplorare e imparare, sia in campeggio che a casa. I rinforzi sui quattro angoli contribuiscono a ottenere la certificazione MIL-STD-810H, che prevede tra l’altro la resistenza a 26 cadute da un’altezza di 1,22 metri, mentre le porte, gli altoparlanti e i pulsanti sigillati significano che il tablet è anche certificato IP53 contro le infiltrazioni di acqua e polvere. Il dispositivo offre il trattamento Acer Antimicrobial 360 Design su quasi tutte le superfici che entrano in contatto con le mani, compreso lo schermo, la cover, le cornici, i rinforzi e i pulsanti. Tutte queste caratteristiche consentono a Enduro Urban T3 di affrontare qualsiasi condizione si possa verificare in una giornata lavorativa o di divertimento.

Il tablet antimicrobico, con spessore di 9,92 mm e 595 grammi di peso, presenta un display FHD (1920×1200) che supporta 10 punti di contatto e offre una luminosità di 600 nits per un’esperienza d’uso intuitiva e soddisfacente anche all’aperto. Sopra lo schermo è posizionata una videocamera grandangolare da 5 MP, mentre il microfono con riduzione del rumore basata su AI e il WiFi a doppia banda rendono Enduro Urban T3 perfetto per le videochiamate e la didattica da remoto. Un processore MediaTek Octa-core e 4 GB di RAM completano il pacchetto con tutta la potenza di calcolo necessaria per un’esperienza d’uso ottimale.

Accessori certificati “Works With Chromebook”

Acer ha esteso i propri trattamenti antimicrobici ad alcuni accessori certificati “Works With Chromebook” approvati da Google come conformi ai loro standard di compatibilità. Gli accessori si connettono direttamente ai Chromebook e presentano un firmware aggiornabile che rende possibile la compatibilità con le periferiche attuali e future.

Il set Acer Bluetooth Keyboard and Mouse KM501 è trattato con la soluzione antimicrobica agli ioni d’argento, Antimicrobial 360 Design sulla maggior parte delle sue superfici ed è progettato essere complementare a tutte le caratteristiche di Chrome OS. Inoltre, sia la tastiera sia il mouse sono in grado di supportare un intero anno di utilizzo prima di sostituire le batterie.

Acer Bluetooth Mouse B501 è trattato con la soluzione antimicrobica agli ioni d’argento, Antimicrobial 360 Design sulla maggior parte delle superfici, ha una sensibilità di 1.000 DPI ed è progettato per essere utilizzato da destrorsi e mancini. È disponibile in bundle nel set KM501 oppure singolarmente.

Prezzi e disponibilità

Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RNA-51) sarà disponibile in Italia dal primo trimestre 2022 a partire da un prezzo indicativo di € 1.119,00 .

. Acer Enduro Urban N3 (EUN314A-51W) sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre 2021 a partire da un prezzo indicativo di € 799 .

. Acer Enduro Urban T3 (EUT310A-11A) sarà disponibile in Italia nel primo trimestre 2022 a partire da un prezzo indicativo di € 299 .

. Acer Bluetooth Keyboard and Mouse KM501 saranno disponibili in Italia a febbraio 2022 a partire da un prezzo indicativo di € 59,90.

Acer Bluetooth Mouse B501 sarà disponibile in Italia a febbraio 2022 a partire da un prezzo indicativo di € 24,90.

Tutti i dettagli sono disponibili nel sito ufficiale Acer. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!