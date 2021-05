Acer amplia la propria gamma prodotti Chrome OS con un nuovo Chromebook 311

Acer mantiene la sua posizione di leader nel mercato dei Chromebook presentando un ulteriore versione dell’Acer Chromebook 311 che si aggiunge alla già ricca offerta di prodotti Chrome OS ideati per l’utilizzo in movimento; grazie all’ampia autonomia della batteria fino a 15 ore, questo notebook si avvia in pochi secondi, è semplice da usare, sicuro e versatile sin dal primo utilizzo.

Con il segmento degli ultraportatili, dei notebook gaming e dei Chromebook in continua crescita, Acer sta dimostrando una strategia aziendale di grande successo con prodotti innovativi, dal design pluri-premiato e perfetti per ogni tipo di utente. Il nuovo Acer Chromebook 311 è versatile e funzionale ed offre caratteristiche di primo livello racchiuse in una scocca compatta e resistente.

Acer presenta il suo nuovo Chromebook 311

Acer Chromebook 311 è progettato per la produttività quotidiana, combinando una piacevole esperienza di digitazione con una lunga durata della batteria. Questo dispositivo non è solo facile da usare, ma resiste anche ad un utilizzo on the road e ai rigori della vita di tutti i giorni. Chromebook 311 offre un’estrema portabilità, grazie al peso di solo 1 kg e a una potenza di calcolo adeguata a lavorare anche in viaggio, merito del processore a basso consumo energetico ARM Octa Core. I copritasti concavi del notebook sono progettati per rendere la digitazione più veloce, precisa e confortevole per l’utente, mentre il touchpad HD è resistente all’umidità.

Una completa connettività è garantita dalla porta USB-C polifunzionale; inoltre, attraverso il Wi-Fi 802.11ac e la connessione Bluetooth 4.2, è possibile collegarsi facilmente a più dispositivi contemporaneamente. Il portatile ha una webcam HDR a 720p per effettuare videochiamate di alta qualità in Google Meet e altri programmi di conferenze. Usare Acer Chromebook 311 sarà semplice e veloce, grazie ai numerosi vantaggi offerti dal sistema operativo Chrome OS, come tempi di avvio più rapidi, un’interfaccia facile da usare, protezione anti malware integrata e accesso a milioni di app Android su Google Play o sul Chrome Web Store.

Produttività e prestazioni eccellenti

Il sistema operativo Chrome OS garantisce un’estrema facilità d’uso grazie all’interfaccia di utilizzo semplificata; è possibile rimanere produttivi tutto il giorno senza la necessità di portare con sè l’alimentatore. Con Chrome OS, oltre a beneficiare dell’ecosistema Google Workspace, gli utenti possono comunque utilizzare programmi di produttività e altri strumenti di comunicazione come Microsoft Office e Skype.

Acer Chromebook 311 (CB311-11H) sarà disponibile in Italia da luglio al prezzo indicativo di € 299,00. Vi ricordiamo di continuare a seguire le pagine di tuttoteK per rimanere aggiornati sul mondo hardware, quello videoludico e molto altro ancora!