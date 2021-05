Acer presenta i nuovi Predator Triton e Helios, i notebook gaming più potenti di sempre

Tra le molte novità presentate in data odierna Acer ha arricchito il suo portfolio di notebook Predator con due nuovi modelli e nuove periferiche, un mouse gaming e un router CPE con tecnologia 5G

I notebook Predator Triton 500 SE e Predator Helios 500 sono stati aggiornati con i più recenti processori Intel Core i9 di 11esima generazione, con le schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 30 e con numerose funzioni premium come la quinta generazione delle ventole Acer AeroBlade 3D Fan Technology per un miglior raffreddamento, la codifica DTS:X Ultra audio, una connessione cablata che passa attraverso il veloce Intel Killer E3100 Ethernet Controller o wireless gestito da Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650, oltre al software PredatorSense per la gestione del dispositivo.

Predator Triton 500 SE

Predator Triton 500 SE “Special Edition” (PT516-51s) è un notebook pensato per i videogiocatori che cercano un prodotto capace di gestire facilmente qualsiasi titolo AAA sul mercato e allo stesso tempo poter lavorare con semplicità. Al suo interno troviamo un processore Intel Core i9 di 11esima generazione, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 ed è possibile installare fino a 64 GB di memoria RAM 3200 MHz DDR4.

Il portatile è sottile (solo 19.9 mm di spessore) e ha una batteria che può durare fino a 12 ore grazie alla tecnologia NVIDIA Advanced Optimus che consente ai gamer di poterlo portare sempre con sè nello zaino. Grazie all’aspetto elegante questo notebook è la soluzione perfetta anche per i professionisti in quanto possono utilizzarlo sia per il lavoro che per il gioco nel tempo libero; è infatti possibile configurare il dispositivo con molto spazio di archiviazione, fino a 4 TB PCIe Gen4 ad alta velocità, per avere sempre a portata di mano tutti i giochi, i filmati e i programmi necessari.

Grazie alle tecnologie innovative di Acer e ai processori Intel Core serie H di undicesima generazione, è possibile spingere i laptop oltre i limiti delle prestazioni per incredibili esperienze di gioco”, ha affermato Kim Algstam, GM & Director, Enthusiast Laptop Innovation Team, Intel. Con il supporto di frequenze fino a 5 GHz, grazie alla velocità di PCIe Gen 4 per grafica e per un accesso più rapido allo storage, e alle nuove connettività basate sulle ultime tecnologie Wi-Fi 6 e Thunderbolt 4, Acer ha creato una piattaforma straordinaria per i giocatori

Per giocare o per guardare un film, i gamer apprezzeranno il bellissimo display da 16 pollici di Predator Triton 500 SE, con un aspect ratio 16:10 e un rapporto screen-to-body dell’87%. Presenti tre opzioni del pannello tra cui display LCD WQXGA a 165 Hz; un Mini LED WQXGA da 165 Hz con 1250 nit e copertura del 100% della gamma di colori sRGB; un IPS WQXGA a 240 Hz PolarBlack con un tempo di risposta di 3 ms e copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3 per un’esperienza di gioco ancora più fluida. Una suite di tecnologie per la gestione termica, presenti nella scocca in metallo, garantisce il tranquillo funzionamento del laptop.

Triton 500 SE utilizza il design Vortex Flow di Acer, dotato di un sistema di raffreddamento a tripla ventola, tra cui una ventola AeroBlade 3D di quinta generazione, cinque heat pipes dedicati per CPU e GPU, oltre a prese d’aria e di scarico che aspirano continuamente aria fredda espellendo quella calda. Grazie al Killer Intelligence Center è possibile gestire in tranquillità il Controller Ethernet Intel Killer E3100 e un chip wireless Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650, per offrire ai giocatori una perfetta esperienza online con ottima connessione e minor latenza. Con il software PredatorSense i gamer possono monitorare il proprio sistema, impostando la velocità delle ventole (silenziosa, extreme o turbo) o effettuare un overclock della scheda grafica per ottenere migliori prestazioni.

Per finire, il notebook Predator Triton 500 SE dispone di un set completo di porte USB 3.2 di seconda generazione, includendo due Thunderbolt 4 Type-C con supporto DisplayPort e un lettore di card SD 7.0 per garantire all’utente molto spazio per le proprie periferiche.

Predator Helios 500

Il notebook Predator Helios 500 (PH517-52) è dotato di un processore Intel Core i9 di 11esima generazione con possibilità di overcklock, di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 e può installare fino a un massimo di 64 GBdi memoria RAM DDR4 3200 MHz, offrendo ai giocatori una potenza tale da dominare tranquillamente ogni campo di battaglia.

Una coppia di SSD PCIe NVMe in RAID 0 e un HDD SATA garantiscono al notebook lo storage necessario anche per le future generazioni di giochi. Sono disponibili diverse scelte per quanto riguarda il display di questo nuovo notebook gaming.

A seconda delle proprie preferenze, gli utenti possono equipaggiare Helios 500 da 17,3 pollici con un display 4K Mini LED 120 Hz, alimentato dalla tecnologia AUO AmLED che supporta full-array local dimming, è paragonabile a VESA Display HDR 1000 e offre, quindi, una perfetta saturazione del colore. In alternativa è possibile installare il veloce display FHD 360 Hz di AUO che garantisce un tempo di risposta di 3 ms per un’immagine il più fluida possibile.

La potenza Di Predator Helios 500 è gestita da una suite di soluzioni termiche di primo livello: Acer PowerGem, una tecnologia realizzata da un polimero in lega metallica che si trova sulla parte superiore della CPU e serve a distribuire il calore generato in tutto il dispositivo. La tecnologia Acer Vortex Flow sfrutta due ventole, inclusa una ventola AeroBlade 3D di quinta generazione, per reindirizzare il flusso d’aria fresco verso componenti critici e aumentare le prestazioni durante le sessioni di gioco impegnative.

Gli utenti possono utilizzare il software PredatorSense per abilitare l’illuminazione Predator Pulsar e personalizzare le barre luminose tramite la retroilluminazione RGB di ogni singolo tasto. Inoltre i tasti WASD Racing di Acer o i tasti MagForce, che dispongono d’interruttori meccanici MagTek offrono una esperienza di pressione come quella di un joystick, dando ai giocatori un controllo preciso sui movimenti del proprio personaggio.

Per offrire maggior controllo ai giocatori, Helios 500 include numerose porte per le connessioni: una HDMI 2.1, una mini-DP 1.4, due USB Type-C Thunderbolt 4, tre porte USB 3.2 Gen2 che supportano la ricarica offline e una porta RJ45. Presente un controller Ethernet Intel Killer E3100, uno Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650 e Killer Intelligence per garantire una migliore connettività e una latenza inferiore, mentre funzionalità come l’audio DTS: X Ultra e il suono surround simulato 3D offrono un’esperienza ancora più coinvolgente. Inoltre è opzionale la presenza di Intel Killer DoubleShot Pro 5G per combinare la potenza del 5G a quella dei prodotti Intel Killer Ethernet e Wi-Fi per ottenere una velocità incredibile ed esperienze di gioco fluide indipendentemente dalla tipologia di connessione. Intel Killer DoubleShot Pro 5G può instradare in modo intelligente il traffico dati alla connessione di rete più veloce disponibile per un gameplay senza interruzioni.

