Acer Predator Triton 300, Predator Helios 300 e Acer Nitro 5: con Intel Tiger Lake-H

Acer annuncia Predator Triton 300, Predator Helios 300 e Acer Nitro 5, i notebook gaming con i nuovi processori Intel Core Mobile Serie-H di 11a generazione per prestazioni al top senza incidere sui consumi

Acer annuncia l’aggiornamento dei propri potenti notebook Predator Triton 300, Predator Helios 300 e Nitro 5 con i nuovi processori Intel Core serie H di 11a generazione e con le schede video NVIDIA GeForce RTX serie 30, compresa la nuova GeForce RTX 3050 e GeForce RTX 3050 Ti. I prodotti della linea Predator sono pensati per giocatori professionisti, mentre quelli della famiglia Nitro sono ideali per gli appassionati che utilizzano i notebook anche per lavorare o studiare e vogliono poter giocare a tutti i titoli del momento senza scendere a compromessi grafici.

Caratterizzati da tecnologie all’avanguardia, i prodotti gaming Acer e Predator rappresentano un punto di riferimento importante e ben consolidato nel panorama dell’entertainment e degli eSports, grazie anche alla costante presenza del brand come partner tecnologico in diverse manifestazioni a livello internazionale, dall’esclusiva Intel Extreme Master 2021 alla Predator Sim Racing Cup 2021, competizione che offre una nuova ed entusiasmante esperienza a simracer e appassionati di corse e sport motoristici. La completa lineup Predator, che include PC ad altissime prestazioni e monitor estremamente performanti, è anche a supporto dei professionisti che si sfidano in queste settimane nei rinomati tornei Rainbow Six PG Nationals e Red Bull The Br4wl. James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. afferma:

Gli annunci sono entusiasmanti per noi e per gli utenti: questi potenti processori Intel Core serie H di 11a generazione ci consentono di poter spingere al massimo la capacità di gestione termica dei nostri dispositivi”, ha affermato“Oggi il mercato offre tecnologia all’avanguardia, noi siamo in grado di offrire un prodotto ottimizzato per i giocatori di tutti i livelli, dal professionista esperto al casual user.

Mentre Ran Senderovitz, Vice President e General Manager, Mobile Products Group, Intel, commenta:

Con i processori Intel Core serie H di 11a generazione, i brand innovatori come Acer possono offrire esperienze di gioco incredibili grazie ad una nuova architettura che abilita frequenze fino a 5 GHz, un nuovo PCIe di quarta generazione per un accesso veloce a spazio di archiviazione e grafica e all’ultima tecnologia Wi-Fi 6E e Thunderbolt 4.

Acer Predator Triton 300

Il nuovo Predator Triton 300, grazie ad uno spessore di soli 19,9 mm, è un notebook potente e facile da trasportare in uno zaino. É protetto da una scocca realizzata interamente in metallo che racchiude un processore Intel Core serie H di 11a generazione, in grado di raggiungere i 4,6 GHz, una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 3080 e fino a 32 GB di memoria DDR4 per poter dominare tranquillamente tutti gli avversari dei giochi più recenti. É possibile scegliere tra due tipologie di schermo: chi preferisce una maggiore risoluzione può optare per un pannello QHD (2560 x 1440 pixel) a 165 Hz, mentre chi cerca la massima velocità possibile può scegliere un pannello Full HD con un’incredibile velocità di aggiornamento di 360 Hz. Il tutto contornato da una velocità di risposta dello schermo di 3 ms che offre un ulteriore beneficio per un’esperienza senza interruzioni nell’immagine.

Per un eccellente raffreddamento delle componenti interne il Predator Triton 300 utilizza un sistema a doppia ventola AeroBlade 3D di 5a generazione. Le ventole hanno un design bionico e sono progettate su misura per sfruttare le ottantanove lame di metallo da 0,08 mm, permettendo una turbolenza minima e una maggiore aspirazione del flusso d’aria, con valori fino al 55% in più rispetto ad una normale ventola di plastica. In aggiunta alle ventole troviamo i tubi di calore dedicati (heat-pipes) per il processore e la scheda video, oltre a prese d’aria posizionate strategicamente per massimizzare l’efficienza di raffreddamento e offrire migliori performance.

La tastiera ha una retroilluminazione RGB a 4 zone e offre la possibilità di personalizzare il proprio notebook grazie anche alle frecce direzionali e i tasti WASD evidenziati. Grazie alla tecnologia DTS X: Ultra audio è possibile ottenere un perfetto sistema surround a 360° con qualsiasi cuffia o speaker esterno mettendo in risalto i rumori ambientali del gioco o migliorando l’esperienza di ascolto di film e musica. L’accesso ad internet è gestito brillantemente da Intel Killer E2600G Ethernet, Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i e Control Center 2.0 che offrono una minore latenza e una completa personalizzazione della propria connessione. Presenti un gran numero di porte di espansione, come la HDMI 2.1 per uno schermo esterno, una coppia di porte USB 3.2 Gen 1 e una porta USB 3.2 Gen 2, Mini DisplayPort 1.4 e USB Type-C (Thunderbolt 4) per poter collegare un gran numero di periferiche contemporaneamente.

Acer Predator Helios 300

Con il nuovo Predator Helios 300 i giocatori avranno a disposizione un notebook completo per conquistare gli avversari grazie ai più recenti processori Intel Core serie H di 11a generazione, ad una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 3070 e alla memoria RAM DDR4 fino a 32 GB. Le ventole Acer AeroBlade 3D di 5a generazione sono progettate su misura per sfruttare le ottantanove lame di metallo da 0,08 mm, generando un raffreddamento del 55% superiore rispetto ad una normale ventola di plastica. Il modello da 17 pollici include, inoltre, la tecnologia Acer Vortex Flow Design, progettata per generare flussi aerodinamici dell’aria che migliorano drasticamente il raffreddamento di CPU e GPU, abbassando la temperatura e offrendo così prestazioni elevate.

Predator Helios 300 è disponibile con due tipologie di schermo: una Full HD da 360Hz, per un pannello incredibilmente veloce e reattivo, e una QHD da 165 Hz, per immergersi completamente nell’azione grazie ad una maggiore risoluzione. Entrambi offrono una velocità di risposta di 3ms, per portare i pannelli alla massima velocità e avere un’esperienza di gioco senza interruzioni con il ghosting ridotto al minimo. Il look aggressivo del Predator Helios 300 si nota anche nella tastiera RGB a 4 zone con tasti a forma concava e, sui tipici WASD, di colore trasparente per essere immediatamente riconosciuti. Diversamente da una tastiera standard, questo notebook è dotato anche di un tasto Turbo, per ottenere un overclock istantaneo, e di un tasto dedicato a PredatorSense, l’app per le utility che consente di monitorare il sistema e personalizzare le impostazioni secondo le proprie esigenze.

Il notebook include un controller Ethernet Intel Killer E2600, Intel Killer Wi-FI 6 AX1650i e il Control Center 2.0 per avere una connessione più stabile e ottenere basse latenze, oltre alla tecnologia audio DTS: X Ultra. Il notebook offre anche una gamma completa di porte USB 3.2, inclusa la velocissima Thunderbolt 4 USB-C, con supporto per funzionalità DisplayPort e alimentazione, e una porta HDMI 2.1, che consente ai giocatori di connettersi facilmente a un monitor esterno. L’archiviazione con HDD da 2 TB permette di avere un grandissimo spazio a disposizione per tutti i giochi presenti nella propria libreria.

Acer Nitro 5

L’ultima generazione dei notebook gaming Acer Nitro 5 offre le più recenti tecnologie come il processore Intel Core serie H di 11a generazione, una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 3070 e fino a 32 GB di RAM DDR4. Grazie a queste caratteristiche è possibile utilizzare al massimo il display QHD IPS3 da 15,6 pollici o quello presente sul modello 17,3 pollici, dotati di una frequenza di aggiornamento di 165 Hz con un tempo di risposta di 3 ms1. Il gamer potrà immergersi nell’azione grazie al rapporto screen-to-body dell’80% e alle cornici sempre più ridotte. Il notebook gaming Acer Nitro 5 dispone di un ottimo spazio per l’archiviazione dati grazie ad una coppia di slot M.2 PCIe / SATA SSD che offrono fino a 1 TB in Raid 0, oppure fino a 2 TB con HDD per permettere ai giocatori di avere i propri games, file e dati sempre a portata di mano.

Nitro 5 è caratterizzato dalla migliore tecnologia Acer per la gestione termica del sistema: Acer Coolboost, le doppie ventole e quattro sfiati d’aria che impediscono il surriscaldamento del dispositivo e migliorano del 10% la velocità delle ventole e del 9 % il raffreddamento delle CPU/GPU rispetto alla modalità automatica. Se il notebook non è sottoposto a un eccessivo carico di lavoro, è possibile, attraverso il pulsante dedicato attivare NitroSense. Questo software permette agli utenti di gestire e di monitorare le prestazioni del sistema in tempo reale, selezionando una modalità di raffreddamento preimpostata o regolando personalmente la velocità delle ventole, oltre ad accedere a una varietà di altre modifiche di sistema, come l’overdrive LCD o le sei diverse opzioni audio di Acer TrueHarmony.

Il notebook gaming Acer Nitro 5 è completato da una tastiera RGB a quattro zone, con tasti dotati di corsa di soli 1,6 mm e un touchpad molto preciso di colore nero. Il notebook offre, inoltre, una serie di opzioni di connettività, tra cui una porta RJ45 e HDMI 2.1, una porta USB 3.2 Gen 2 e due porte Gen 1, oltre a una porta USB Type-C (Thunderbolt 4).

Prezzi e disponibilità

Predator Triton 300 (PT315-53) sarà disponibile in Italia da Luglio con prezzi a partire da 1999 euro

Predator Helios 300 da 15” (PH315-54) sarà disponibile in Italia da Luglio con prezzi a partire da 1999 euro

Predator Helios 300 da 17” (PH317-55) sarà disponibile in Italia da Luglio con prezzi a partire da 2099 euro

Acer Nitro 5 da 15 “ (AN515-57) sarà disponibile in Italia da Luglio con prezzi a partire da 1199 euro

Acer Nitro 5 da 17 “ (AN515-54) sarà disponibile in Italia da Agosto con prezzi a partire da 1799 euro

Tutti i dettagli sono disponibili nel sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci.