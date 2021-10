Acer Predator Orion 7000: il PC gaming per il 4K e non solo!

Acer estende il proprio portfolio di PC desktop da gaming con il nuovo Predator Orion 7000. Si espande anche l’ecosistema gaming con il proiettore 4K Predator GD711 smart LED e il gaming desk Predator

Acer annuncia l’estensione del proprio portfolio di prodotti gaming Predator con i nuovi desktop Predator Orion 7000, che riuniscono prestazioni elevate e un design incredibile, oltre a due proiettori 4K da gaming. A rafforzare ulteriormente l’esperienza gaming di Acer arriva anche il gaming desk Predator, che offre la scelta fra due pratiche superfici e un comodo rack per riporre oggetti e accessori. Jeff Lee, General Manager, Stationary Computing, IT Product Business di Acer Inc., dichiara:

I desktop Predator Orion 7000 sono potenti macchine di fascia premium per quei gamer che richiedono il massimo delle prestazioni anche dai titoli più impegnativi. Per offrire il livello di prestazioni che i gamer più esigenti si aspettano, siamo lieti di essere tra le prime aziende a portare le nuove CPU Intel Core di dodicesima generazione nel proprio portfolio di prodotti.

Marcus Kennedy, General Manager, Gaming and Esports di Intel, dichiara:

I processori Intel Core desktop di dodicesima generazione rappresentano l’innovazione nelle prestazioni gaming, nella memoria e nella connettività I/O. Alla base di queste eccezionali performance vi è la nuova architettura ibrida che riunisce due core interamente nuovi che restituiscono i frame rate elevati e le prestazioni in multitasking che i gamer di oggi si aspettano.

Acer Predator Orion 7000 – PC da gaming espandibile e raffreddato a liquido

I nuovi, potenti desktop da gaming Predator Orion 7000 series (PO7-640) offrono ai gamer tutto ciò di cui hanno bisogno per trarre il massimo dalle prestazioni dei giochi di ultima generazione e della successiva. Pensati specificamente per gli hard-core gamer, questi nuovi PC espandibili saranno dotati dei più recenti processori Intel Core overclockable di dodicesima generazione, di GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3090 series GPUs, e avranno fino a 64 GB di RAM DDR5-4000.

L’incredibile chassis EMI-compliant presenta pannelli laterali trasparenti in vetro temprato che lasciano in mostra due ventole anteriori Predator FrostBlade 2.0 da 140 mm e una terza ventola posteriore Predator FrostBlade 2.0 da 120 mm che può essere illuminata da una ricca gamma di colori ARGB. Il lato superiore del case di Orion 7000 presenta un’apertura che consente all’utente di sostituire la ventola da 120 mm con una da 240, mentre il software integrato PredatorSense consente all’utente di controllare direttamente l’illuminazione ARGB, la velocità delle ventole e l’overclocking. A complemento del brillante design di luci e colori, un logo Predator illuminato di colore verde acqua sulla parte anteriore dello chassis e un pulsante di accensione prismatico color verde acqua sulla parte superiore del sistema.

Oltre all’estetica accattivante, il PC presenta una gestione termica eccezionalmente efficiente, con le tre ventole Predator FrostBlade 2.0 che vanno a completare il sistema di raffreddamento AIO a liquido della CPU e una gestione avanzata del flusso dell’aria per raffreddare efficacemente tutti i componenti del sistema. Le palette curve e sottili della ventola FrostBlade sono progettare per accrescere il flusso d’aria gradualmente senza creare turbolenze in modo da dissipare rapidamente il calore. Inoltre, i cuscinetti sigillati della ventola evitano perdite di lubrificante e l’ingresso di polvere nelle parti in movimento, mantenendo la stabilità della rotazione ed estendendo la vita utile del computer.

Intel Killer 2.5G LAN dà ai gamer un vantaggio competitivo, rilevando e dando priorità al traffico dati generato dal gaming rispetto agli altri dati che transitano in rete. In questo modo i giocatori godranno di una connettività più fluida e rapida per il gaming online e lo streaming di contenuti. Le tecnologie Intel WiFi 6E (AX211) e 2×2 MU-MIMO offrono una connettività wireless rapida e sicura. Vero “animale” da gaming, Predator Orion 7000 offre molteplici porte per collegare i più recenti accessori. Sulla parte anteriore dello chassis vi sono tre porte USB 3.2 Gen 1 Type A, una porta USB 3.2 Gen 1 Type C e due jack audio. Sul retro vi sono tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, una porta USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, due porte USB 2.0 e tre jack audio. Completano le specifiche una hotswap drive bay USB 3.2 Gen2 Type-C da 2,5 pollici, 2x SSD M.2 PCIe 4.0 NVIMe (fino a 1 TB ciascuna) e due SATA3 HDD da 3,5 pollici (fino a 3 TB ciascuna).

Proiettori da gaming Predator GD711 e Predator GM712

Predator GD711 è un proiettore smart 4K a LED gaming compatibile con PC e console. Il proiettore è dotato di un app market integrato che dà accesso a diversi servizi di streaming. Predator GD711 offre un’ampia gamma di colore, pari al 125% del rapporto di superficie di Rec. 709, che copre la maggior parte dello spazio di colore nella gamma oltre a una significativa area esterna, restituendo impressionanti livelli di saturazione del colore. Una luminosità di 4.000 LED lumen, l’elevato contrasto dinamico e le prestazioni dell’HDR10 assicurano una resa brillante delle immagini.

Il proiettore comprende diverse modalità tra cui gli utenti possono passare a seconda delle loro inclinazioni del momento. La modalità standard offre una risoluzione 4K (3840 x 2160) per restituire video e film dai dettagli nitidi, mentre due modalità gaming, una per le scene luminose e una per quelle in ombra, consentono ai gamer di scegliere l’impostazione più adatta alle loro esigenze. Predator GD711 proietta immagini in modalità variable refresh rate di 1080p@120 Hz per le console e un veloce 1080p@240 Hz per i PC, con una resa super fluida anche delle scene più movimentate. Inoltre, in modalità ECO questo proiettore home theatre è particolarmente silenzioso, con un livello di 23 dBa che permette di non distrarsi.

Predator GD711 presenta un throw ratio di 1,22 e supporta proiezioni di diverse dimensioni, il rapporto raccomandato da Acer è di 100 pollici di proiezione da una distanza di soli 2,70 m. È inoltre dotato di un altoparlante da 10 W e di un telecomando con trattamento antimicrobico delle superfici e dei tasti. Il calore è dissipato da un flusso d’aria eccezionale che contribuisce a una durata di 30.000 ore. La connettività comprende due porte HDMI 2.0 per PC e console, uscita audio per un altoparlante aggiuntivo e tre porte USB type-A, una per la periferica wireless del proiettore, una per connettere accessori wireless e una terza per una presa da 5V in corrente continua che consente di aggiornare il firmware del dispositivo. Per gli utenti che preferiscono i proiettori a lampada è disponibile Predator GM712 con risoluzione 4K e luminosità di 3.600 ANSI lumen.

Acer Predator Gaming Desk

Predator Gaming Desk (PGD110) ha una dimensione di 140 cm e fornisce ampio spazio per i sistemi di gaming, monitor, accessori e altro. I gamer possono scegliere due tipi di superficie, una laminata in fibra di carbonio di facile pulizia e una coperta con un mouse pad Predator dedicato. Dotato di grande spazio per riporre oggetti, il Predator gaming desk presenta un rack in grado di alloggiare gamepad e/o cartucce, un gancio per le cuffie, un portaborraccia, un vassoio posteriore per i caricabatteria e un’apertura passacavi da entrambi i lati. La portata massima di 120 kg significa che il desk è in grado di sostenere carichi di tutto rispetto.

Prezzi e disponibilità

Il proiettore Predator GD711 (GD711) sarà disponibile in Italia a dicembre a partire da un prezzo indicativo di € 1.499,00 .

. Il proiettore Predator GM712 (GM712) sarà disponibile in Italia da gennaio 2022 a partire da un prezzo indicativo di € 1.399,00 .

. Predator Gaming Desk (PGD110) sarà disponibile in Italia nel primo trimestre del 2022 a partire da un prezzo indicativo di € 229,00.

Tutti i dettagli li potete trovare nel sito ufficiale! Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!