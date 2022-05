Acer aggiorna i laptop professionali TravelMate P4, TravelMate Spin P4 e TravelMate P2

Acer ha annunciato oggi una serie di aggiornamenti alla sua gamma di laptop aziendali TravelMate per Piccole e Medie Imprese e professionisti che lavorano in modalità ibrida, offrendo loro una più ampia scelta di mobilità e prestazioni.

I robusti laptop TravelMate P4, TravelMate Spin P4 e TravelMate P2 offrono a chi lavora in ufficio, da casa o in movimento un’esperienza d’uso di qualità grazie ai touchpad di grandi dimensioni e alla tastiera silenziosa con una corsa dei tasti di 1,55 mm.

Questi laptop sono progettati per offrire elevate prestazioni lungo l’intera giornata lavorativa, maggiore sicurezza, connettività avanzata e una solidità garantita dalla conformità a specifiche militari.

Sono progettati per gestire le situazioni tipiche di un utilizzo professionale, come i passaggi attraverso i controlli di sicurezza aeroportuali, gli urti, le cadute accidentali e le infiltrazioni di liquidi, grazie alla certificazione MIL-STD 810H.

Acer TravelMate P2, TravelMate P4 e TravelMate Spin P4

Assicurano affidabilità e produttività nell’utilizzo professionale. Questi PC Microsoft Secured-core presentano una sicurezza avanzata anche a livello firmware. Un lettore biometrico di impronte digitali SecureBio e una telecamera IR con otturatore meccanico supportano Windows Hello nell’offrire un accesso sicuro.

Tutti imodelli sono dotati di WiFi 6 per una connettività avanzata, oltre che di supporto LTE opzionale per chi lavora in mobilità e necessita di una connettività immediata alle reti locali.

Acer TravelMate P4 e TravelMate Spin P4

I laptop TravelMate P4 da 14 e 16 pollici e TravelMate Spin P4 da 14 pollici sono disponibili con processori Intel Core i7 vPro di dodicesima generazione o AMD Ryzen 7 PRO.

Il display IPS WUXGA (1920 x 1200) con cornici sottili offre un rapporto screen-to-body fino all’86%, mentre il rapporto di aspetto di 16:10 massimizza ulteriormente l’uso dello spazio disponibile sullo schermo.

Tutti i modelli TravelMate P4 e TravelMate P4 Spin offrono un’esperienza di videoconferencing di alta qualità grazie ai microfoni con riduzione del rumore basata su AI, ai quattro altoparlanti rivolti verso l’alto e all’audio DTS integrato per una qualità superiore e un audio privo di distorsioni.

Questi laptop progettati per ridurre l’impatto ambientale utilizzano fino al 37,7% di materie plastiche PCR (Post-Consumer Recycled) e imballi realizzati al 100% in materiale riciclato.

I nuovi laptop TravelMate P4 e TravelMate Spin P4 con processori AMD Ryzen PRO sono dotati della tecnologia per la sicurezza hardware Pluton progettata da Microsoft.

Questa tecnologia è integrata direttamente nel processore e garantisce l’integrità dei dispositivi Windows 11 con protezione costante per identità, dati e applicazioni.

Acer TravelMate P2

TravelMate P2 presenta una cerniera a 180 gradi ed è disponibile nelle versioni da 14 e 15,6 pollici con i più recenti processori Intel Core i7 vPro di dodicesima generazione.

Lo chassis del dispositivo è interamente realizzato i materiali PCR (Post-Consumer Recycled) mentre il touchpad OceanGlass è costruito con materiali plastici Ocean Bound con texture UV che restituiscono al tatto una sensazione simile al vetro.

Prezzi e disponibilità

Acer TravelMate P4 da 14 pollici con processori Intel sarà disponibile a settembre 2022 a partire da 999 euro. TravelMate P4 da 14 pollici con processori AMD sarà disponibile ad agosto 2022 a partire da 949 euro.

Acer TravelMate P4 da 16 pollici con processori Intel sarà disponibile a settembre 2022 a partire da 999 euro. TravelMate P4 da 16 pollici con processori AMD sarà disponibile ad agosto 2022 a partire da 949 euro.

Acer TravelMate Spin P4 con processori Intel sarà disponibile ad agosto 2022 a partire da 1.099 euro. TravelMate Spin P4 con processori AMD sarà disponibile ad agosto 2022 a partire da 1.049 euro.

Acer TravelMate Spin P2 sarà disponibile ad agosto 2022 a partire da 799 euro.

Cosa ne pensate di questi laptop professionali della linea TravelMate di Acer? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.it.