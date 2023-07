Acer investe ulteriormente su ChromeOS e potenzia il Cloud Partner Program. Nuovi aggiornamenti offrono ulteriori vantaggi ai partner con vasta conoscenza dell’hardware Acer e delle soluzioni ChromeOS

In qualità di leader indiscusso nel mercato ChromeOS, Acer ha deciso di rafforzare ulteriormente il Cloud Partner Program; una certificazione verticale per i partner con vasta conoscenza delle soluzioni ChromeOS.

Una scelta non solo dettata dalla necessità di consentire al proprio canale di espandersi nei segmenti di mercato delle piccole e medie dimensioni; ma anche per catturare una maggiore domanda e offrire nuovi servizi di valore ai loro clienti.

Il modello di vendita indiretta, che è stato fondamentale per i grandi successi di Acer degli ultimi 20 anni, rimane invariato. La Divisione Acer for Business continua a dare priorità a piccole e medie imprese e pubblica amministrazione; che rappresentano complessivamente circa il 25% del Mercato Totale Disponibile.

A questi mercati viene offerta non solo una linea completa di prodotti ad alte prestazioni, ma anche una serie di servizi e soluzioni pensati per supportare i partner nelle loro operazioni quotidiane.

Dettagli sull’Acer ChromeOS e Cloud Partner Program

Gli Acer Cloud Partner ora possono usufruire di un pacchetto aggiornato. Questo include abbonamenti a licenze enterprise, partecipazione gratuita a formazione e webinar, strumenti esclusivi di assistenza e l’opportunità di usufruire di programmi di servizi e trade-in.

Questi vantaggi si aggiungono ai benefici già esistenti del programma, come il business development e il direct sales support, il piano di reward previsto nel Synergy Program e l’accesso a demo e unità demo.

Nonostante l’hardware e il software svolgano un ruolo fondamentale nel processo di acquisto, i partner cercano un supporto qualificato disponibile 24 ore su 24 e Acer si impegna pienamente a offrire loro il meglio del settore. Dal supporto online alle riparazioni in loco, dalle estensioni di garanzia all’assicurazione contro i danni accidentali, il recupero dati e molto altro ancora.

Proprio come tutti gli Acer Synergy Partner, gli Acer Cloud Partner hanno pieno accesso alla rete internazionale di centri di riparazione Acer. Acer è l’unico marchio a possedere direttamente i propri centri di riparazione certificati ISO 9001, il che rappresenta un investimento significativo per l’azienda e un valore aggiunto importante per i suoi partner.

L’eccezionale servizio clienti Acer è stato riconosciuto in tutta Europa, ottenendo apprezzamenti da parte di La Repubblica in Italia, di Disq Test in Germania, e ricevendo il premio Customer Service of the Year in Francia e Spagna.

Inoltre, grazie al servizio White-Glove, gli Acer Cloud Partner possono usufruire del supporto ZTE (Zero Touch Enrollment) per registrare in modo agevole gli Acer Chromebook nel dominio aziendale; assicurando la loro prontezza operativa.

Questo servizio consente inoltre l’installazione di software personalizzati, l’aggiornamento dell’hardware, la gestione delle etichette dei Chromebook e offre la comoda consegna dei dispositivi direttamente negli uffici dei clienti.

Nuovi livelli di formazione

Per migliorare le competenze dei team di vendita dei partner, Acer e Google hanno aperto le porte a tre livelli di formazione:

tramite il ChromeOS Training Portal,

la Skillshop Training Platform di Google , per ottenere certificazioni e credenziali che consentono di ottenere ulteriori vantaggi,

, per ottenere certificazioni e credenziali che consentono di ottenere ulteriori vantaggi, e la formazione Acer sui nuovi Chromebook/servizi.

Il nostro obiettivo principale è sostenere i Cloud Partner affinché possano continuare a far crescere il loro business, sbloccando nuove opportunità con PMI e grandi aziende,

afferma Alessandro Barbesta, Commercial Head di Acer Italy.

Da quando è stato lanciato tre anni fa, Acer Cloud Partner Program si è rivelato uno strumento di grande successo. Google è un partner chiave non solo per le sue soluzioni completamente in cloud, ma anche per la sua aderenza ai nostri obiettivi ESG e al nostro impegno per la

sostenibilità. Sfruttando l’esperienza di Google, possiamo sviluppare prodotti e servizi più sostenibili, offrendo così strumenti migliori ai nostri partner e far sì che possano crescere in un mercato altamente competitivo.

Acer Cloud Partner Program comprende vari elementi chiave aggiuntivi, che aggiungono valore al business.

Acer ChromeOS e Cloud Partner Program

Leasing: Acer Smart Finance è un modello basato su abbonamento per l’acquisto di dispositivi e servizi Acer che offre ai partner diversi vantaggi attraverso un abbonamento mensile:

Elimina gli ingenti costi iniziali

Preserva liquidità, permettendo di dilazionare l’investimento nel tempo

Contribuisce all’economia circolare promuovendo il riuso e riducendo l’impatto ambientale

Acer Smart Financing consente di includere “costi indiretti” come diversi accessori, software, servizi e garanzie. I termini di pagamento possono essere personalizzati da 2 a 5 anni. Insieme all’opzione di licenza ChomeOS in abbonamento, i partner possono vendere licenze perpetue o darle in leasing, ottenendo così il pieno controllo sulle relazioni con i clienti e sugli accordi contrattuali.

XaaS: Acer-as-a-Service rappresenta una tappa importante nell’approccio Acer alla crescita aziendale sostenibile. Offre una soluzione altamente flessibile per espandere o ridimensionare responsabilmente il parco di dispositivi IT tramite un contratto mensile semplificato. Questo modello “Pay for what you use” è adatto ad aziende di tutte le dimensioni.

Trade-In: Acer Trade-In Express è uno strumento potente che aiuta le aziende ad allineare le proprie esigenze con un approccio basato sull’economia circolare. Offre valori residui vantaggiosi per i dispositivi non ChromeOS, mentre fornisce una proposta di valore solida per ChromeOS ai rivenditori dedicati, generando domanda e agevolando le vendite.

E voi? Cosa ne pensate del ChromeOS e del potenziamento del Cloud Partner Program ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).