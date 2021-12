Acer è il miglior servizio Desktop: secondo l’Istituto Tedesco

L‘Istituto Tedesco di Qualità ha premiato la famosa Acer con due titoli di tutto rispetto nell’ambito dell’indagine Campioni di Servizio 2022, sulla base di 265.000 voti di clienti e di 1.616 aziende di 158 settori

Acer si guadagna il primo posto per Top Servizio Desktop e il terzo posto per Top Servizio Notebook.

Gli utenti che scelgono Acer vengono accompagnati continuamente dall’assistenza per usufruire al meglio dei suoi prodotti, lasciandosi guidare su specifica delle caratteristiche, decisione dell’acquisto, aggiornamenti e manutenzioni.

L’utenza permette ad Acer di comprendere al meglio le esigenze del cliente, rispondere prontamente alle sue richieste e di intervenire puntualmente in caso di guasti dei dispositivi. Gli assistenti Acer sono preparati ad aiutare la clientela per permettere di disporre sempre di un PC al massimo delle prestazioni.

Diego Sala, Country Service Manager per Italia, Grecia e Malta di Acer è stato entusiasta della premiazione.

Siamo davvero orgogliosi per i premi che l’Istituto Tedesco di Qualità ci ha riconosciuto. Acer è l’unico produttore di PC in Italia con un centro assistenza interno e siamo consapevoli che questo sia un fattore di distinzione ben apprezzato dai nostri clienti. Per noi supportare i clienti è uno dei nostri obbiettivi principali, per esaudire ogni loro singola esigenza, fornendo un servizio di assistenza puntuale, flessibile e personalizzato che non trascuri neppure il minimo dettaglio.

Assistenza clienti impeccabile

Il servizio di assistenza pre e post-vendita, uno dei punti forti di Acer, fornisce alti livelli di supporto al cliente grazie all’elevata preparazione dei tecnici nella riparazione dei PC utilizzando i migliori strumenti sul mercato e tenendo sempre aggiornati i clienti sullo stato di riparazione, la presa in carico, la lavorazione e la riconsegna, garantendo tempi rapidi e precisione nella riparazione, ormai fattori tipici dell’azienda.

Il centro assistenza si potrà contattare attraverso il call center, raggiungibile via telefono, e-mail o chat o aprendo un ticket di garanzia sul sito ufficiale.

Se il prodotto è in garanzia, Acer si occuperà subito dei costi di spedizione in andata e ritorno, della diagnosi e della riparazione. Nel caso i tecnici valutino l’imballo del prodotto non sia adatto per una spedizione sicura, si occuperanno di una sostituzione.

Prima della spedizione, una troupe sviluppata proprio da Acer, esegue una diagnosi sulla componente sostituita o sull’intero dispositivo, a seconda dei casi.

Tutti, che siano utenti o aziende, hanno il diritto di prolungare la garanzia sui loro prodotti per altri tre, quattro o cinque anni.

Con un costo aggiuntivo, è previsto anche un servizio di riparazione rapida presso la sede di Acer ad Arese, mentre le aziende possono optare per un servizio di riparazione on-site presso le loro sedi, che può essere attivato a pagamento una volta all’anno nel caso non si decida di allungare la durata della garanzia.

Il cliente prima di tutto

Offrire una riparazione efficace e rapida, ma anche saper proporre soluzioni a valore aggiunto come la sostituzione del disco fisso con una memoria SSD, rappresentano per noi un modo per prenderci cura dei nostri clienti lungo l’intera esperienza d’uso di un dispositivo Acer.

Ha aggiunto Sala

Circa il 60% del nostro lavoro consiste nell’assistenza ai clienti consumatori, con il restante 40% dedicato ai clienti business, per quanto riguarda i mezzi che utilizziamo, il maggior numero di interventi lo effettuiamo sui notebook, desktop, monitor, Chromebook e – in casi eccezionali– altri dispositivi. Questo riflette, anche a livello storico, l’offerta di Acer sul mercato italiano.

In ambito professionale Acer ha attivato il programma Acer Reliability Promise che offre alle aziende la protezione del rimborso completo, qualificato per la promozione, se il prodotto presenta un guasto e viene riparato entro il primo anno di garanzia. Per maggiori informazioni continuate a seguire le nostre pagine.