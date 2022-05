Acer lancia un convertibile e un tablet Chromebook di fascia premium, scopriamoli insieme

Acer lancia due nuovi Chromebook progettati per utenti professionali, consumatori e famiglie caratterizzati dai più recenti aggiornamenti tecnologici e da un design robusto certificato MIL-STD 810H.

Grazie a queste funzionalità aggiuntive gli utenti potranno ottenere il massimo dal proprio dispositivo per attività quali il lavoro da remoto, l’intrattenimento e la produttività in movimento.

James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business di Acer Inc ha commentato:

Acer consolida la propria leadership nel campo dei Chromebook di fascia premium con dispositivi potenti e ricchi di funzionalità che offrono l’esperienza Chromebook richiesta dagli utenti. Con il crescente uso che le nuove generazioni fanno dei Chromebook nel loro mondo connesso, che si tratti di attività lavorative o di progetti personali, le innovazioni di Acer offrono un’esperienza piacevole e produttiva.

Acer Chromebook Spin 714: tecnologia premium, alte prestazioni, formato convertibile

Questi dispositivi certificati Intel Evo utilizzano processori Intel Core di dodicesima generazione (fino a Core i7) offrendo prestazioni superiori del 20% rispetto alle generazioni precedenti, che consentono di svolgere attività complesse quali la compilazione di codice, il video editing e il gaming.

I nuovi dispositivi Chrome OS sono sempre pronti all’uso, si riavviano in pochi secondi e offrono fino a 10 ore di durata della batteria e fino a quattro ore di utilizzo dopo una ricarica di 30 minuti.

Il touchscreen da 14 pollici offre una brillante gamma di colori sRGB al 100% ed è disponibile in due opzioni di risoluzione, WQXGA (2560×1600) e WUXGA (1920×1200), entrambe con Corning Gorilla Glass antimicrobico resistente alle macchie e ai batteri che possono causare cattivi odori.

Il rapporto di aspetto di 16:10 offre spazio aggiuntivo sullo schermo per disegnare, prendere appunti e accedere alle app utilizzando la penna USI che fornisce 4.096 livelli di sensibilità alla pressione.

Ottimizzato per il videoconferencing, Acer Chromebook Spin 714 è dotato di una webcam MIPI Full HD con tecnologia di riduzione del rumore e di doppio microfono, mentre i due altoparlanti rivolti verso l’alto con DTS Audio e amplificatore intelligente rilasciano un suono di alta qualità senza distorsioni.

Spin 714 offre connettività avanzata, con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e altro, una tastiera retroilluminata e numerose porte tra cui una porta HDMI e due porte Thunderbolt 4. Il lettore biometrico di impronte digitali opzionale consente agli utenti di accedere in maniera rapida e sicura.

Il formato convertibile di Chromebook Spin 714 presenta caratteristiche quali l’elegante chassis in alluminio certificato U.S. MIL-STD 810H, protetto da urti e cadute e cerniere a 360 gradi che ne consentono l’utilizzo in molteplici configurazioni.

Acer Chromebook Tab 510: tablet ultra durevole con LTE opzionale

Acer ha presentato il nuovo Chromebook Tab 510 (D652N/D652NL), con un solido formato portatile per unire le prestazioni di Chrome e alla praticità di un tablet.

Chromebook Tab 510 offre un’eccellente esperienza di videoconferencing grazie al display IPS full HD con rapporto d’aspetto 16:10 e risoluzione WUXGA (1920 x 1200), alla webcam WIPI frontale da 5 megapixel e alla webcam WIPI posteriore da 8 megapixel, ideale per catturare immagini.

Basato sulla piattaforma Snapdragon 7c Compute di seconda generazione, offre connettività opzionale LTE 4G per rimanere online anche quando non c’è una rete Wi-Fi disponibile.

Con 11 ore di durata della batteria da una singola carica, Acer Chromebook Tab 510 è ottimizzato per l’uso in mobilità ed è il compagno ideale delle giornate più intense.

Costruito per affrontare i rigori delle giornate più impegnative, il tablet Chromebook è certificato MIL-STD 810H grazie allo chassis resistente agli impatti, ai rinforzi laterali e alla resistenza alle cadute da un’altezza massima di 122 cm.

È inoltre dotato di Corning Gorilla Glass con trattamento antimicrobico sulla superficie che riduce il formarsi di microorganismi che causano macchie e cattivi odori.

Acer Chromebook Tab 510 include una penna USI integrata con 4.096 livelli di sensibilità. È inoltre disponibile una copertura opzionale con tastiera integrata che consente di utilizzare il dispositivo come un notebook.

Chrome OS professionali

Per gli utenti aziendali, Acer Chromebook Enterprise Spin 714 e Acer Chromebook Enterprise Tab 510 offrono le funzionalità business di Chrome OS per un’esperienza d’uso moderna e dispositivi che rimangono veloci, sono dotati di sicurezza integrata, si installano rapidamente e riducono i costi totali di esercizio.

I dispositivi Acer Chrome OS scaricano le funzioni IT da attività amministrative, facilitano la collaborazione e offrono accesso sicuro a dati e ad applicazioni da parte di chi lavora nel cloud.

Supporto Chrome OS e App

I nuovi Chromebook Acer utilizzano Chrome OS per offrire tempi di avvio rapidi, facilità d’uso, sicurezza e una maggiore durata della batteria. Supportano app disponibili su Google Play e basate sul Web, consentendo l’accesso a tutte le applicazioni di produttività, studio e creatività.

Prezzi e disponibilità

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) sarà disponibile ad agosto a partire da EURO 879. Acer Chromebook Enterprise Spin 714 sarà disponibile in agosto a partire da EURO 979.

