Acer amplia la linea eco-friendly Vero con il notebook Aspire Vero e il proiettore Acer Vero

Acer ha annunciato oggi le ultime novità della famiglia di dispositivi ecofriendly Vero, tra cui il laptop Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P) e il proiettore laser Acer Vero PL3510ATV, entrambi studiati per offrire ad aziende e consumatori una tecnologia ad alte prestazioni e a basso consumo energetico, oltre a diverse opzioni per ridurre l’impronta di carbonio.

Il portatile Aspire Vero 15 è alimentato da processori Intel Core di 13a generazione con grafica Intel Iris Xe, che migliorano ulteriormente le prestazioni dei notebook Intel Evo. La pluripremiata linea Aspire Vero riduce le emissioni di CO2 grazie all’utilizzo di plastiche riciclate post-consumo (PCR) nello chassis, senza intaccare l’autonomia. È inoltre dotato di un display IPS FHD da 15 pollici, Acer VeroSense per la gestione della batteria e una webcam QHD da 1440p con tecnologia di collaborazione Acer PurifiedView e Acer PurifiedVoice.

Acer ha inoltre presentato il proiettore Acer Vero PL3510ATV, dotato di risoluzione Full HD, diodo laser da 4.800 ANSI lumen e lampada con durata di 30.000 ore per una luminosità duratura. Il design a risparmio energetico del proiettore laser consente inoltre di risparmiare fino al 48% di energia in più rispetto ai proiettori a lampada, riducendo così il costo totale di gestione e l’impronta di carbonio grazie a una maggiore durata del prodotto. In linea con la piattaforma Earthion di Acer, gli ultimi prodotti Vero integrano plastica PCR nel telaio e utilizzano imballaggi riciclabili.

Notebook Acer Aspire Vero 15

Con un design eco-compatibile e una serie di caratteristiche ad alte prestazioni, Aspire Vero 15 (AV15-53P) soddisfa le esigenze degli utenti che necessitano di un notebook potente e dall’aspetto accattivante. Il display Full HD da 15,6 pollici, con formato 16:9 e copertura 100% sRGB concede un ampio spazio per il lavoro e l’intrattenimento. Alimentato da processori Intel Core i7 di 13a generazione con grafica Intel Iris Xe e Windows 11, il laptop aiuta gli utenti a massimizzare la produttività, sia che lavorino, creino o giochino, e soddisfa i requisiti di un portatile Intel Evo, come la durata della batteria a ricarica rapida, la reattività e l’accensione immediata.

Aspire Vero 15 è inoltre dotato di una fotocamera QHD da 1440p che include le tecnologie Acer PurifiedView e PurifiedVoice con AI Noise Reduction per migliorare le chiamate in conferenza. Per una connettività affidabile e senza interruzioni, il portatile è dotato di Wi-Fi 6E e presenta un’ampia selezione di porte, tra cui due Thunderbolt 4/USB Type-C, due porte USB3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.1, DC in e una porta jack audio per mantenere gli utenti connessi e produttivi ovunque si trovino. È inoltre dotato di una memoria LPDDR5 fino a 16 GB e di due unità SSD M.2 che supportano fino a 1 TB di spazio di archiviazione.

Design eco-compatibile

Aspire Vero 15 è stato progettato con cura per incorporare un maggior numero di materiali riciclati e ridurre ulteriormente gli sprechi aumentando il ciclo di vita del dispositivo. Rispetto alla precedente generazione di computer portatili ecologici, Aspire Vero 15 ha aumentato la percentuale di plastica PCR utilizzata nello chassis dal 30% al 40% ed è stato realizzato riducendo del 30% le emissioni di CO2 in fase di produzione del materiale dello chassis, garantendo al contempo la resistenza all’usura quotidiana. L’accattivante telaio è privo di vernici e contiene meno composti organici volatili, mentre i copritasti e l’involucro dell’adattatore utilizzano il 50% di materiali PCR. Anche il trackpad OceanGlass è realizzato con plastica riciclata proveniente dagli scarti degli oceani.

Per prolungare ulteriormente la sua durabilità nel tempo, il dispositivo monta viti standardizzate che semplificano le riparazioni e il riciclaggio al termine del suo ciclo di vita. Il notebook viene spedito in un imballaggio riciclabile multiuso, realizzato con carta riciclata al 100% e cartone riciclato fino al 90%, che può essere riutilizzato come suo supporto ergonomico. Le applicazioni di gestione VeroSense integrate consentono agli utenti di controllare il consumo energetico e la durata della batteria con quattro modalità di prestazioni da selezionare.

Proiettore smart Acer Vero PL3510ATV

Il proiettore Acer Vero PL3510ATV integra la proiezione laser avanzata con l’elevata efficienza energetica in un unico dispositivo portatile. Dotato di risoluzione Full HD, di un diodo laser dinamico da 4.800 ANSI lumen e di un rapporto di contrasto di 50.000:1, proietta immagini brillanti e cristalline da lunghe distanze, anche in ambienti interni molto luminosi. La tecnologia di illuminazione a fosfori laser offre colori ricchi e puntuali, riducendo di otto volte il decadimento dell’illuminazione e consumando il 48% di energia in meno rispetto ai tradizionali proiettori a lampada. Oltre a essere privo di mercurio, il proiettore incorpora anche il 50% di plastica PCR nello chassis per ridurre l’impatto ambientale. Queste caratteristiche, unite a una durata di vita di 30.000 ore, consentono di risparmiare sul costo totale di gestione e ridurre gli sprechi.

Per massimizzare la versatilità e soddisfare sia le esigenze lavorative sia d’intrattenimento, Acer Vero PL3510ATV integra la tecnologia di correzione trapezoidale 2D e 4 angoli, che regola automaticamente la proiezione su qualsiasi superficie regalando una visione senza distorsioni, mentre la funzione di spostamento dell’obiettivo consente di orientare quest’ultimo senza dover spostare il dispositivo.

Il videoproiettore Acer Vero PL3510ATV supporta anche la proiezione continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo agli utenti prestazioni affidabili e di alta qualità anche per periodi prolungati, ed è classificato IP5X per mantenere i suoi componenti protetti in qualsiasi ambiente.

Acer Vero PL3510ATV non solo è dotato di un altoparlante integrato da 10 W, che offre un suono cinematografico ed elimina la necessità di altoparlanti esterni, ma supporta anche la funzione Audio Return per una migliore qualità audio. Ciò consente agli utenti di collegare gli altoparlanti al proiettore, offrendo un’esperienza sonora coinvolgente che arricchisce la straordinaria visione. Grazie al dongle incluso che supporta Android TV, Acer Vero PL3510ATV è compatibile con Chromecast per lo streaming video e il mirroring dello schermo senza soluzione di continuità da app compatibili sulla sorgente.

Prezzo e disponibilità

Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P) sarà disponibile in Italia a maggio, a partire da 899 euro.

Il proiettore Acer Vero PL3510ATV sarà disponibile in Italia a settembre, a partire da 1.399 euro.

Le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità variano a seconda della regione. Per saperne di più sulla disponibilità, le specifiche del prodotto e i prezzi in mercati specifici, contattare l’ufficio Acer più vicino tramite www.acer.com.

