Speedlink VELA LED e LEVAS LED: tastiera meccanica e tappetino

Arriva una bella coppia da Speedlink: la tastiera meccanica VELA LED e il tappetino per mouse LEVAS LED per un bundle in perfetta armonia

Speedlink presenta l’attrezzatura ideale che permetterà ad ogni giocatore di avere successo in qualsiasi gioco. Oltre alle prestazioni tecniche, la tastiera e il tappetino per mouse offrono una configurazione completa e fantasiosa grazie alle undici modalità di illuminazione differenti: sarà possibile trovare l’impostazione giusta per ogni situazione!

Sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza con la tastiera da gioco meccanica Speedlink LED VELA

La tastiera da gioco Speedlink LED VELA combina precisione meccanica con un design efficiente e un aspetto moderno. Adatta per sessioni di gioco ricche di azione, la tastiera a grandezza naturale colpisce soprattutto per la sua rifinitura metallica e le undici modalità di illuminazione. Inoltre, i tasti meccanici con interruttori blu convincono per il loro feedback tattile e acustico. Oltre alla piacevole maneggevolezza, garantiscono una lunga durata. Grazie ai tasti WASD messi in risalto, l’utente può posizionarsi sempre correttamente senza sforzo e si può fare affidamento su un efficace anti-ghosting anche in situazioni critiche. Per creare ancora più atmosfera durante il gioco, la tastiera ha un totale di quattordici modalità di illuminazione. Undici di queste modalità sono preimpostate e possono essere selezionate a piacere. Inoltre, ci sono altre tre modalità che possono essere programmate dall’utente e selezionate direttamente con una combinazione di tasti. Inoltre, la tastiera diventa il centro di controllo ideale per task di ogni tipo grazie alle dodici scorciatoie selezionabili tramite il tasto Fn.

Tastiera da gioco meccanica a LED SPEEDLINK VELA, dati tecnici:

Tastiera da gioco meccanica con illuminazione multicolore

Tastiera a grandezza naturale

Tasti meccanici con interruttori blu

12 tasti con funzioni aggiuntive tramite tasto Fn

Tasti WASD evidenziati

14 modalità di illuminazione (3 personalizzabili)

Regolabile in altezza

Superficie metallica

Plug

Anti-ghosting: n-key-Rollover

Connessione USB-A

Lunghezza del cavo: 1,5 m

Dimensioni: 459 × 136 × 40 mm (L × P × A)

Peso: 910 g (cavo incluso)

Perfezione assoluta in ogni movimento: il tappetino per mouse da gioco morbido Speedlink LED LEVAS

Anche Speedlink LEVAS ha undici modalità di illuminazione che possono essere facilmente regolate tramite un interruttore a piacimento e per adattarsi all’azione. La superficie morbida, adatta a tutti i sensori che troviamo nei mouse, consente una precisione assoluta anche con i più piccoli movimenti. Allo stesso tempo, la parte inferiore antiscivolo garantisce una presa perfetta anche durante le manovre più difficili. Il cavo inguainato garantisce la durata del tappetino per mouse. Inoltre, Speedlink LEVAS può essere facilmente arrotolato e può quindi essere portato senza problemi agli eventi o in trasferta.

Tappetino per mouse da gioco morbido LED SPEEDLINK LEVAS, dati tecnici:

Tappetino per mouse da gioco con illuminazione

11 modalità di illuminazione

Adatto a tutti i sensori del mouse arrotolabile

Parte inferiore antiscivolo

Cavo inguainato

Connessione: USB-A

Lunghezza del cavo: 1,8 m

Dimensioni: 360 × 265 × 4 mm (L × P × A)

Peso: 110 g (cavo incluso)

Disponibilità

La tastiera da gioco meccanica LED SPEEDLINK VELA, nera, sarà disponibile dall’inizio di agosto a € 49,99 (prezzo consigliato). Il tappetino per mouse da gioco morbido SPEEDLINK LEVAS LED – Taglia M, nero sarà disponibile dall’inizio di agosto per € 29,99 (prezzo consigliato). Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!