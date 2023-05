Se volete velocizzare un vecchio PC, la prima cosa da fare è passare ad un SDD. Ecco perché vi consigliamo il Miglior programma per clonare e migrare Windows 10 su SSD

Clonare il sistema operativo su SSD permette di migliorare le prestazioni generali del PC ed evitare rallentamenti. Inoltre, consente di creare una copia di backup dei file di sistema, utile per ogni evenienza in caso di crash o attacchi esterni. Un altro motivo per cui molti utenti vogliono migrare Windows 10 su SSD è per utilizzare un disco molto più grande rispetto al HDD originario presente sul PC.

Per clonare il sistema operativo, occorre utilizzare un software specifico che consenta di agire in pochi minuti e senza perdita di dati preziosi. In particolare, in questo articolo come funziona 4DDiG Partition Manager, il miglior programma per migrare Windows 10 su SSD.

Cosa significa clonare e migrare Windows 10 su SSD?

Negli ultimi anni, l’unità SSD è molto usata perché rispetto al HDD è più veloce e offre migliori prestazioni. Così è molto frequente installare un SSD nel proprio PC. Chi non vuole invece installare un SSD interno può facilmente sfruttare tutti i vantaggi di questa unità collegando un SSD esterno tramite USB.

Questo metodo permette anche di aumentare lo spazio di archiviazione e di rendere più veloci i computer di vecchia data o computer il cui hard disk non funziona più tanto bene o è stato danneggiato. Per utilizzare i file di sistema e continuare a usare il PC normalmente occorre trasferire i dati dal HDD al SSD. In questo caso si possono eseguire due tipi di operazione:

1. Clonare solo sistema operativo su SSD, per avere a disposizione i file di sistema nel nuovo disco, ottenendo così un avvio del PC più veloce e performante.

2. Clonare hard disk con sistema operativo su SSD, per trasferire, oltre al sistema operativo, anche tutto il contenuto del HDD sul SSD, inclusi file, cartelle, programmi e qualunque altro dato presente.

Entrambe le operazioni comportano un trasferimento dei file, ma se vogliamo usare il sistema operativo dal nuovo disco SSD, allora è più corretto dire che vogliamo migrare il sistema operativo su SSD. Significa cioè che da ora in poi il sistema sarà avviato dal nuovo disco, condizione necessaria per migliorare le prestazioni e rendere il nostro PC più veloce.

Come trasferire il sistema operativo Windows 10 su SSD?

Un tempo questa operazione non era affatto facile e solo utenti esperti erano in grado di eseguirla. Oggi però ci sono programmi adatti e dedicati a tutti gli utenti che hanno bisogno di clonare il sistema operativo su SSD, uno di questi è 4DDiG Partition Manager.

Come funziona 4DDiG Partition Manager

Con 4DDiG Partition Manager puoi migrare il sistema operativo su SSD senza perdita di dati e utilizzare immediatamente il nuovo disco senza bisogno di reinstallare Windows. Il suo funzionamento è molto semplice grazie all’interfaccia intuitiva e facile da usare alla portata di tutti gli utenti. Per utilizzarlo basta eseguire il download del software, avviarlo e selezionare i file da migrare al nuovo disco.

Caratteristiche di 4DDiG Partition Manager

Migrazione di Windows su SSD sicura e senza reinstallare il sistema operativo

Può migrare solo il SO oppure tutto il disco HDD

Ideale per creare backup di dati e/o file di sistema

Lavora con tutti i tipi di file e documenti, testi, audio e video

Mantiene inalterate le personalizzazioni, accessi agli account e le impostazioni personali

Ridefinisce e riorganizza le partizioni del disco

Adatto a PC con sistema operativo Windows 7, 8, 10, 11.

Come migrare Windows 10 su SSD: guida passo passo

Vediamo nello specifico come trasferire Windows 10 al nuovo disco SSD usando 4DDiG Partition Manager.

Prima di iniziare, il nuovo disco SSD deve essere installato nel PC, oppure, se si tratta di unità esterna, collegarla tramite USB. Chiaramente dovrà avere spazio sufficiente a contenere il sistema operativo che vogliamo migrare. Avviare 4DDiG Partition Manager. Sul menu principale cliccare l’icona “Migrare il sistema operativo” . Ora selezionare il disco SSD di destinazione, quindi fare clic su “Inizia”. A questo punto il software inizia la migrazione trasferendo i file, non ci resta che attendere il messaggio di avvenuto completamento. Ora sarà possibile utilizzare il nuovo disco SSD con il sistema operativo senza bisogno di installarlo nuovamente. Devi solo inserire il nuovo disco rigido nel computer.

Domande frequenti

1. Come spostare tutti i file da HDD a SSD?

Per ottenere una copia esatta del HDD bisogna clonare l’intero hard disk, compreso il sistema operativo su SSD. In questo modo avremo a disposizione il contenuto del disco rigido sul nuovo disco SSD e potremo utilizzarlo immediatamente. Oppure possiamo solo clonarlo per avere una copia a disposizione, ma continuare a usare il nostro HDD. In entrambi i casi è consigliato utilizzare un software per il sistema operativo su SSD, perchè la semplice copia manuale dei file potrebbe comprometterne l’utilizzo e il malfunzionamento del sistema.

2. Come si copia Windows 10?

Per fare una copia del sistema operativo e poterlo utilizzare senza reinstallarlo, occorre migrare Windows 10 mantenendo inalterate le impostazioni di sistema e la personalizzazione di account e app. In questo modo Windows 10 potrà continuare a funzionare normalmente. Per farlo dobbiamo procurarci un nuovo disco sul quale copiare Windows 10, quindi si può procedere utilizzando un software apposito come 4DDiG Partition Manager.

3. Come trasferire il sistema operativo da un PC ad un altro?

Se abbiamo acquistato un nuovo PC e vogliamo trasferire il sistema operativo da quello vecchio, ci sono due modi:

Se nel primo PC abbiamo già un disco SSD, possiamo trasferire fisicamente il disco da un PC all’altro e usare così il nuovo PC.

e usare così il nuovo PC. Se invece vogliamo tenere entrambi i PC, sfruttando lo stesso sistema operativo, allora dobbiamo clonare il sistema operativo su SSD, per poi installarlo o collegarlo via USB al nuovo PC.

Conclusioni

Clonare il sistema operativo su SSD consente di rendere il computer più veloce all’avvio generale e all’avvio di ogni applicazione. Con 4DDiG Partition Manager possiamo procedere a migrare il sistema operativo su SSD in pochi semplici passi e ottenere così il trasferimento del sistema operativo senza doverlo reinstallare da capo. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!