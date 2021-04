Migliori tablet Windows 10 a meno di 500 euro | Marzo 2021

Spesso ci troviamo ad avere l’esigenza di un prodotto leggero, ma al contempo di qualità per fruire e creare contenuti. Ma quali sono i migliori tablet Windows 10 che possiamo acquistare a meno di 500 euro? Scopriamolo in questa guida!

Di norma nella scelta di un tablet siamo abituati a badare solo al budget senza perdere tempo nel valutare quelle che sono le vere caratteristiche che contano. Le soluzioni con a bordo Windows 10 sono certamente le migliori in termini di adattabilità, ma non possono (per nostra sfortuna) essere adatte ad ogni scenario. Serve, chiaramente, il prodotto giusto. Vogliamo quindi darvi una mano in questa delicata fase di scelta, poiché il tablet è il cuore delle vostre possibilità in mobilità e la sua scelta influenzerà di sicuro la vostra produttività e il vostro tempo libero. Scopriamo dunque quali sono i migliori dispositivi da acquistare in base alle vostre esigenze!

I tipi di utilizzo saranno indicati a grandi linee e, qualora vi trovaste a cavallo fra due utilizzi, converrà sempre favorire l’ambito in cui userete di più il vostro tablet. Da notare che alcuni tablet potrebbero comparire in più sezioni della guida. I prezzi saranno riferiti ad Amazon e aggiornati automaticamente. Iniziamo!

Migliori tablet Windows 10 a meno di 500 euro (2in1 a meno di 500 euro) – Film e musica

Per guardare film e musica ci sono diverse opzioni da valutare, quello che è certo è della tastiera non ce ne facciamo praticamente nulla. Per cui la caratteristica del 2in1 in questo ambito puo’ essere trascurata senza problemi, andando verso prodotti che ne sono sprovvisti.

CHUWI Hi10 Air Tablet PC 10.1 pollici Windows 10 OS (Intel Cherry Trail-T3 Z8350) Quad-Core fino a 1,92 GHz 1200 * 1920 IPS 4GB RAM + 64GB ROM, WIFI, Bluetooth, Micro USB, OTG, Type-c CHUWI Hi10 Air Tablet PC 10.1 pollici è un prodotto di fascia bassa che però si contraddistingue per il display nitido che consente la riproduzione di contenuti in full HD grazie alla risoluzione 1920×1080. La sua unica pecca è da ricercare nella sua piattaforma, basata su Intel Cherry Trail-T3 Z8350, che non è certamente al passo con i tempi. A questo prezzo però non possiamo davvero chiedere di meglio: 4GB di RAM e 64 di memoria eMMC sono un corredo notevole che rende questo prodotto comunque sufficientemente prestante. Nel caso in cui serva è possibile acquistare a parte la tastiera dedicata.

TECLAST X6 Pro Tablet PC 2 in 1 Notebook Touchscreen 12.6 pollici 3k IPS, Intel M, 8G RAM 256G SSD, HD Graphice 515, Windows 10 Dual-Band WiFi, Type-C - Senza tastiera TECLAST X6 Pro Tablet da 12.6 pollici 3k IPS, Intel M, 8G RAM 256G SSD, HD Graphice 515. È possibile acquistare separatamente la tastiera rimanendo comunque sotto la soglia dei 500 euro e rappresenta senz’altro una scelta assolutamente consigliata per vedere film e ascoltare musica tramite l’uso di un tablet. Tanta memoria a disposizione sia SSD che RAM che garantiscono una velocità d’uso incredibile. Il processore è un po’ datato, ma compie egregiamente il suo lavoro.

Microsoft Surface Mcz-00004 10 '' (25, 4 cm), 1800 x 1200, Processore Intel Pentium 4415Y, RAM da 4 GB, eMMC da 64 GB, Grigio Microsoft Surface Go Tablet nella versione da 4 GB di RAM, eMMC da 64 GB è un prodotto molto valido per la visione di film e la riproduzione di musica. La sua configurazione “base” senza accessori si presenta come una valida alternativa in questo ambito. Le sue prestazioni saranno sempre adeguate all’uso, unica vera problematica: non è presente una porta usb 3.0 standard. Niente film su pen drive quindi, salvo l’acquisto di accessori (che comunque fanno restare la spesa totale entro i 500 euro).

Migliori tablet Windows 10 a meno di 500 euro (2in1 a meno di 500 euro) – Uso universitario

Nell’uso tipico in università è importante avere a disposizione un prodotto che riesca a soddisfare esigenze varie. Il punto più importante è quindi la presenza di un corredo completo entro la cifra massima che abbiamo stabilito in questa guida!

Acer Switch 3 SW312-31-P65R Notebook 2 in 1 con Processore Intel Pentium Quad Core N4200, RAM da 4 GB DDR3, eMMC 64 GB, Display da 12” FHD IPS LED LCD, Active Pen, Usb-C, Windows 10 Home, Grigio Acer Switch 3 SW312-31-P65R è uno dei pochi prodotti davvero completi entro i 500 euro. Abbiamo a disposizione la tastiera ed anche la penna per le note. Se non dovesse bastare, abbiamo persino uno schermo in 16:10 (1920×1200) che risulta essere l’ideale per usi di tipo universitario. Su questo prodotto sarà persino possibile far girare qualche programma di produttività. Non male vista la spesa contenuta.

Lenovo IdeaPad D330 25,4 cm (10,1 pollici Full HD IPS), 2 in 1 Tablet (Intel Pentium N4000, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, Intel UHD 600, Wi-Fi, Windows 10 Home), Tastiera QWERTZ Tedesca, Grigio Lenovo IdeaPad D330 10, 1 pollici Full HD IPS 2 in 1 Tablet con processore Intel Pentium N4000, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, scheda grafica Intel UHD 600, Wi-Fi e Windows 10 Home. Presenta una tastiera integrata, una fotocamera posteriore, due porte USB e una batteria performante. Insomma, un vero e proprio compagno di studi dal costo contenuto.

Teclast X4 Tablet Windows 10 Quad Core 8GB+128GB 11,6" Full HD Bluetooth WiFi Se ritenete i Surface troppo poco abbordabili e desiderate comunque un tablet dalle altissime prestazioni, il Teclast X4 potrebbe essere la vostra scelta ideale. Monta un fantastico pannello Full HD da 11,6 pollici e supporta anche il collegamento di una tastiera attraverso dock magnetica. A bordo presenta un processore Intel Celeron N4100, una memoria RAM da ben 8 GB ed un disco SSD da 128 GB. Con questo device potete beneficiare anche di una connessione stabile grazie al Wi-Fi dual band e di due fotocamere da 5 e 2 MP posizionate una anteriormente e una posteriormente.

Asus Transformer T101HA-GR036T Notebook Convertibile, Display da 10.1", Processore Intel Atom Z8350 Quad Core, 1.44 GHz, eMMC da 64 GB, 4 GB di RAM, Grigio Asus Transformer T101HA-GR036T è uno dei migliori tablet Windows 10 fra i modelli più economici. Monta un pannello da 10,1” con risoluzione HD (1280 x 800 pixel) e ha una base con tastiera rimovibile. È inoltre presente Intel Atom x5-Z8350, 4 GB di RAM, 64 GB di spazio d’archiviazione e una batteria che garantisce un massimo di 7 ore di autonomia. La fotocamera frontale è da 2 MP, mentre fra le connessioni supportate abbiamo Wi-Fi di tipo ac e Bluetooth. Pesa circa 1 chilogrammo ed è facilmente trasportabile ovunque.

Migliori tablet Windows 10 a meno di 500 euro (2in1 a meno di 500 euro) – Da lavoro

Nel mondo del lavoro bisogna valutare molte opzioni. Abbiamo scelto un opzione che rientra nel budget ed una che lo sfora leggermente. Vediamo di capire perché questa scelta particolare.

Acer Switch 3 SW312-31-P65R Notebook 2 in 1 con Processore Intel Pentium Quad Core N4200, RAM da 4 GB DDR3, eMMC 64 GB, Display da 12” FHD IPS LED LCD, Active Pen, Usb-C, Windows 10 Home, Grigio Acer Switch 3 SW312-31-P65R è l’unico prodotto davvero completo entro i 500 euro. Abbiamo a disposizione la tastiera ed anche la penna per le note. Interessante la presenza di una porta USB, ma sopratutto la dotazione estremamente completa dello stesso. Sarete pronti ad ogni tipo di occasione e riuscirete ad essere più produttivi di quanto non lo sareste con un Surface Go che (sotto i 500 euro) non dispone di una dotazione così completa.

Microsoft Surface Go Tablet, Processore Pentium , 8 GB di RAM, SSD da 128 GB, Schermo da 1800 x 1200 Px, Grigio Microsoft Surface Go Tablet nella versione da 8 GB di RAM, SSD da 128 GB riesce in alcune occasioni ad essere acquistato entro i 500 euro. Si tratta di un prodotto molto valido, ma sfoglio di qualunque tipo di accessorio. Lo consigliamo per via dei 128GB di memoria non eMMC. L’SSD incluso ha prestazioni migliori di una memoria eMMC e, unito agli 8GB di RAM, consente di poter lavorare in modo tranquillo con più applicazioni contemporaneamente. Vi consigliamo però di prendere almeno la tastiera e spendere quindi quei 100 euro in più per poter utilizzare davvero il suo potenziale.

Migliori tablet Windows 10 a meno di 500 euro (2in1 a meno di 500 euro) – Lista

Questa guida si conclude qui. Prima di chiudere però, vediamo un recap della lista dei migliori dispositivi 2in1 a meno di 500 euro indipendentemente dal tipo di utilizzo.

Come potete notare in questa fascia le opzioni tra i migliori tablet Windows 10 sono davvero poche. Speriamo in futuro di poter aggiungerne di nuove, magari grazie alle nuove CPU di Intel e AMD!