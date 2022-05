Migliori mouse wireless gaming | Maggio 2022

In questa guida andremo a vedere quali sono i migliori mouse wireless da gaming attualmente in circolazione sul mercato italiano

Il più fedele compagno di un videogiocatore è sicuramente il mouse, forse ancora di più rispetto a una tastiera. Grazie a quel piccolo “topolino” possiamo abbattere nemici uno dopo l’altro, guardarci attorno, scoprire nuovi luoghi e ammirare i vari panorami che contraddistinguono i videogiochi. Ma quale scegliere per le proprie esigenze? Questa non è una domanda facile e per rispondere dovremo considerare molteplici fattori. Per questo motivo noi di tuttoteK vi forniremo una guida ai migliori mouse wireless da gaming attualmente in circolazione, sperando che vi sia utile per scegliere quello che più si addice al vostro stile.

I parametri da tenere in considerazione

Il fattore principale a cui ogni acquirente guarda prima di ogni altro è sicuramente il prezzo. A volte si tende spesso a puntare su un modello piuttosto che un altro solo per risparmiare un’esigua cifra. Ma ne varrà la pena? In alcuni casi, magari se troviamo qualche offerta interessante, può essere così, ma il più delle volte aumentare di 10-20 € il vostro budget vi garantirà alcuni benefici indispensabili.

Questione economica a parte, uno dei parametri principali del quale ogni giocatore dovrebbe tener conto è il comfort. Un mouse ergonomico è più adatto per delle lunghe sessioni. Inoltre, un mouse non adatto alla nostra mano potrebbe comportare problemi fisici a lungo andare. Ecco perché non bisognerebbe mai sottovalutare questo aspetto. Altri fattori da tenere in considerazione sono anche il numero dei tasti presenti, che rende il mouse più o meno adatto a una tipologia di videogiochi, e il numero massimo di DPI, soprattutto se giocate ad alti livelli.

Quest’ultimo caso però dipenderà anche e soprattutto dal vostro stile di gioco. Se siete dei giocatori di “braccio“, ovvero se tendete a fare movimenti ampi con il braccio, vi basteranno pochi DPI per giocare a qualsiasi gioco vogliate; caso contrario invece avviene quando siete dei giocatori di “polso“, ovvero se il vostro movimento si limiterà al solo spostamento della mano. Più DPI consentono quindi uno scivolamento migliore, ma spesso compromettono la precisione.

Un occhio al risparmio | Migliori mouse wireless da gaming sotto i 50 €

Contrariamente al mercato dei mouse cablati, dove si possono trovare varie fasce di prezzo per tutte le tasche, quello dei mouse wireless è formato da prezzi più o meno uguali fra i vari concorrenti. Ecco perché abbiamo diviso i pretendenti in due fasce di prezzo (minore e maggiore di 50 €). Andiamo a vedere adesso quali sono i migliori mouse wireless da gaming per chi non cerca prestazioni elevate e vuole risparmiare qualche centesimo.

Il primo mouse in questa guida è il Trust Gaming GXT 115. Questa periferica è dotata di 6 tasti che la rendono ideale per gli sparatutto piuttosto che per dei MOBA o degli RPG. Con un range di DPI che va dagli 800 ai 2.400, questo mouse è adatto soprattutto ai giocatori di “braccio”, in quanto ogni rotazione importante richiederebbe un ampio movimento. È dotato di un connettore Bluetooth da collegare al vostro PC e funziona tramite una batteria AA. Non sarà possibile ricaricarlo in corso d’opera quindi, ma dovrete avere sempre a disposizione qualche pila di ricambio.

Il Black Shark Mako M1 è forse la più valida alternativa per questa fascia di prezzo se consideriamo il rapporto qualità/prezzo. È dotato di un connettore che ci permette di giocare a bassa latenza in modalità wireless 2,4 GHz, ma sarà possibile anche giocare via cavo nel caso si esaurisca la batteria e dobbiate ricaricarlo. Il suo range DPI varia da 500 a 5.000, suddivisi in sei livelli, ma grazie al software potremo impostarli fino a 10.000. La massima velocità di tracciamento pari a 100 IPS, unita a una velocità di aggiornamento di 1.000 Hz, lo rendono ottimo per tracciare ogni singolo movimento, garantendo un ottimo feedback. Tramite il software sarà possibile personalizzare i singoli tasti e l’illuminazione generale. Nella confezione inoltre troveremo una cover a nido d’ape per alleggerirlo leggermente.

L’ultima periferica che rientra per un pelo in questa fascia di prezzo fa parte della famiglia Razer. Stiamo parlando più nello specifico del Razer Basilisk X Hyperspeed, dotato di ben 6 tasti programmabili e quindi, come anche gli altri due, adatto di più a giochi sparatutto. All’interno troviamo un’ottima batteria che permette di utilizzarlo per 285 ore nella modalità wireless. Se invece decidiamo di utilizzare quella Bluetooth, la longevità sale fino a 450 ore di gioco, sebbene le prestazioni ne risentano leggermente. Fra questi più economici, è quello con tracciamento maggiore grazie ai suoi 16.000 DPI.

Prestazioni e colori | Migliori mouse wireless da gaming sopra i 50 €

Se invece siete più giocatori di “polso” e preferite avere tante lucine che vi facciano compagnia con i loro effetti, dovrete consultare assolutamente questa parte della guida ai migliori mouse wireless da gaming. Vediamo quali sono gli elementi di questo roster.

Il primo mouse presente in questa seconda parte della guida è il Roccat Burst Pro Air. Se siete amanti delle luci, questa periferica è quello che fa per voi grazie alle quattro zone di illuminazione RGB. La forma a nido d’ape lo rende leggerissimo. Sarà possibile collegarlo al nostro PC tramite Bluetooth 5.2 o wireless da 2,4 GHz. Tutte queste lucine però hanno di contro una durata della batteria ridotta a sole 100 ore. All’occorrenza però basterà collegare il cavo per ricaricarlo mentre lo si utilizza. Ha in dotazione un sensore ottico con 400 IPS e fino a 19.000 DPI.

Il Dark Core RGB PRO SE è il fiore all’occhiello di casa Corsair. I suoi punti di forza sono sicuramente il sensore ottico da 18.000 DPI e la tecnologia hyper-polling che permette di avere una velocità di aggiornamento pari a 2.000 Hz. Ha in dotazione ben 8 tasti programmabili, ma la batteria permetterà di giocare solamente per 50 ore. Tuttavia sarà possibile ricaricarla tramite cavo USB type-C oppure tramite ricarica wireless Qi se opterete per la versione con questa tecnologia. Questa permette di ricaricarlo senza fili tramite un dispositivo di ricarica compatibile.

Il Logitech G502 LIGHTSPEED non ha certo bisogno di presentazioni in questa guida ai migliori mouse wireless da gaming. È forse il più versatile di tutti grazie ai suoi 11 tasti programmabili che lo rendono il più completo di tutti anche per giochi RPG e MOBA. Con la funzione “Cambio G” questo numero andrà poi a raddoppiare, per un totale di 22 funzioni programmabili. In dotazione troviamo il sensore HERO 25K che offre un tracciamento di precisione fino a 25.600 DPI.

Ultimo, ma non certamente per importanza, è il Madcatz R.A.T. Dws. Questo è probabilmente il mouse più ergonomico che troverete in circolazione, grazie alla possibilità di regolare i vari appoggi. In dotazione troviamo il sensore PixArt PAW3335DB da 16.000 DPI e con 400 IPS. È dotato anche di ben 14 tasti e sarà possibile impostare quattro diversi profili a seconda del nostro utilizzo. All’interno trova posto una batteria AA che garantisce 200 ore di utilizzo nella modalità 2,4 GHz e 300 se invece si utilizza il Bluetooth 5.0.

Buon game a tutti!

Queste erano le nostre proposte per quanto riguarda i migliori mouse wireless da gaming. Trovare quello adatto al proprio stile non è facile, ma qui vi abbiamo elencato diverse periferiche che potranno soddisfare le esigenze di tutti voi lettori. Per non perdervi ulteriori news, guide e recensioni riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!