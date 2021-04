Migliori cuffie bluetooth On-Ear e Over-Ear | Aprile 2021

Vediamo in questa guida quali sono le migliori cuffie bluetooth on-ear e over-ear sul mercato, e quali scegliere in base a prezzo e funzionalità

Con il jack per le cuffie presente in sempre meno smartphone, un buon paio di cuffie bluetooth è ormai un acquisto abbastanza obbligato. Oltre alle cuffiette true wireless (come Airpods o Galaxy Buds), è importante scegliere quindi anche delle cuffie On-Ear o Over-Ear, decisamente più comode per l’ascolto prolungato e capaci di offrire una qualità audio molto migliore.

Quali fattori considerare per la scelta della cuffie

Partiamo col definire la differenza tra le cuffie On-Ear e Over-Ear. Le prime, come dice il nome, poggiano sulle orecchie, e forniscono quindi un minore isolamento acustico passivo, oltre a risultare potenzialmente scomode per alcuni. Per chi risultano comode, le On-Ear hanno l’enorme vantaggio di non far scaldare le orecchie, risultando d’estate molto più adatte per l’uso prolungato.

Le Over-Ear sono quelle invece coi padiglioni più larghi, che avvolgono quindi l’intero orecchio. Queste cuffie risultano per molti più comode, e hanno un ottimo isolamento acustico passivo (quello dovuto al solo indossare la cuffia). I driver sono inoltre spesso più grandi, e la qualità del suono, anche se non direttamente correlata, è spesso migliore (anche perché non c’è il bisogno di aumentare i bassi per compensare l’assenza di isolamento). Come già scritto però possono diventare abbastanza fastidiose d’estate, o comunque quando fa caldo, dopo un uso abbastanza prolungato.

La scelta tra questi due tipi di cuffie è quindi abbastanza soggettiva, e il nostro consiglio è di andare in qualche negozio e provarle con mano. Va detto comunque che essendo senza dubbio migliori per la riduzione del rumore, fattore ormai importantissimo per la maggior parte degli utenti, ci sono molti più modelli di cuffie Over-Ear da cui scegliere. Gli altri fattori da considerare sono: durata della batteria, qualità del suono, e isolamento acustico attivo (o riduzione attiva del rumore). Per chi viaggia molto in treni/bus o aerei investire in un modello con riduzione attiva del rumore migliore varrà assolutamente la pena, mentre per un uso prettamente casalingo basterà anche una riduzione del rumore basica.

Sony WH-1000XM3 – Migliori cuffie bluetooth Over-Ear

Con un’eccellente qualità del suono, autonomia, design, riduzione attiva del rumore, e set di funzionalità, le WH-1000XM3 sono sicuramente uno dei migliori modelli di cuffie bluetooth Over-Ear che potete acquistare. Queste cuffie presentano anche un jack per l’utilizzo con cavo, una porta USB Type C per la ricarica, e il supporto all’NFC per il pairing rapido. Costando poco meno di 300 euro, competono in quella fascia di prezzo con le Bose Noise Cancelling Headphones 700, che sorpassano però in autonomia, qualità del suono, e riduzione attiva del rumore.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 – Migliori cuffie bluetooth Over-Ear

Come già scritto queste cuffie sono nella stessa fascia di prezzo delle WH-1000XM3, migliori in molti aspetti, ma per chi preferisce design, o timbro sonoro di Bose, questo modello rimane un ottimo acquisto.

Bowers & Wilkins PX7 Wireless Headphones – Migliori cuffie bluetooth Over-Ear

Superando il prezzo abbastanza proibitivo, le PX7 di Bowers & Wilkins assicurano l’eccellente qualità audio che ci si aspetta dall’azienda inglese. Oltre ad un’ottima cancellazione attiva del rumore, queste cuffie supportano sia l’aptX Adaptive per stabilità e latenza della connessione migliorate, sia l’aptX HD per lo streaming in alta qualità a 24-bit.

Bowers&Wilkins PX7 - Cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore, driver da 43 mm

Sony WH-CH700N – Migliori cuffie bluetooth Over-Ear

Per chi cerca un paio di cuffie bluetooth a circa 100 euro, le WH-CH700N di Sony sono tra i modelli migliori che potete comprare. Offrono infatti un’eccellente autonomia (circa 35 ore), buona cancellazione attiva del rumore, anche se ovviamente non al livello di quella delle cuffie più costose, e buona qualità audio. Anche il set di funzionalità è ottimo, con NFC per il pairing rapido, supporto al cavo, e le varie ottimizzazioni proprietarie di Sony per migliorare la qualità audio.

Marshall Mid ANC Wireless – Migliori cuffie bluetooth On-Ear

A poco meno di 200 euro, le Mid ANC di Marshall offrono una buona qualità audio, con bassi profondi e potenti, ma al prezzo di un’autonomia non proprio ottima (17 ore). La cancellazione attiva del rumore, che essendo una On-Ear non è assistita da quella passiva dei padiglioni, non è molto buona, ma andrà più che bene per l’ascolto a casa.

JBL LIVE 400BT – Migliori cuffie bluetooth On-Ear

Questo modello è più economico delle Marshall, ad un prezzo di poco oltre i 100 euro. La durata della batteria è eccellente (oltre 30 ore), e per una ricarica completa ci vorranno meno di due ore. Queste cuffie non supportano la riduzione attiva del rumore, e sono quindi assolutamente sconsigliate per uso in bus/aereo o altri ambienti rumorosi.

JBL LIVE 400BT, Cuffie On-Ear Wireless Bluetooth, Con Alexa integrata e Assistente Google, Fino a 24h di Autonomia

AKG N60NC Wireless – Migliori cuffie bluetooth On-Ear

Anch’esse a poco oltre 100 euro, le N60NC di AKG hanno una buona qualità audio e un’ottima riduzione attiva del rumore per il prezzo. L’altra qualità distintiva di queste cuffie è la facilità di trasporto, data dalle dimensioni compatte. L’autonomia non è però molto buona, con circa 15 ore di ascolto.

Conclusioni

Speriamo che questa guida vi sia stata d’aiuto nella scelta della vostra cuffia bluetooth, che può risultare abbastanza difficile per la quantità di ottimi prodotti sul mercato. Come già scritto, la cosa migliore da fare è sicuramente provare con mano questi modelli in qualche negozio. Essendo quasi tutti molto diffusi, non dovrebbe essere un problema trovarli in qualunque negozio importante di elettronica.

Per altre guide, news, recensioni e speciali sul mondo hardware, passate per la sezione dedicata sul nostro sito!