Come ottenere le massime prestazioni dal tuo PC-gaming secondo Kingston. In questo articolo consigli utili e soprattutto pratici

Negli ultimi anni il gaming è stato testimone di un’evoluzione enorme. Sia in termini di tecnologia che di mercato. I gamers sono sempre più numerosi e sempre più esigenti, e non c’è spazio per l’improvvisazione: massimo realismo, nitidezza del video, capacità di memoria e velocità di risposta sono tutte caratteristiche a cui non si può più rinunciare. Eppure, stare al passo con le novità di mercato è piuttosto oneroso e a volte quasi impossibile. La buona notizia è che non sempre è necessario acquistare un nuovo pc, ma è sufficiente fare l’upgrade di alcune componenti per ottenere performance di livello e un gioco immersivo, risparmiando denaro e personalizzando al massimo il proprio sistema a seconda dello stile di gioco

Sono state queste le parole di Fabio Cislaghi, Business Development Manager Italy di Kingston Technology. Che, ponendo l’accento sul tema delle nuove esigenze di mercato, lancia un importante messaggio, che inevitabilmente dichiara quella che sarà la direzione che Kingston prenderà in ottica Gaming e non solo. Bando alle ciance, entriamo nel vivo dell’articolo con i principali punti dichiarati. E scopriamo come ottenere le massime prestazioni dal tuo PC-gaming secondo Kingston.

I 5 consigli pratici di Kingston

Quando si parla di gaming non si può non prendere in considerazione l’elemento che fa la differenza nell’esperienza di gioco: il computer. Se è vero che oggi possiamo trovare facilmente molti dispositivi ad alte prestazioni adatti al gioco, è anche vero che restare al passo con le moderne tecnologie è pressoché impossibile. Ecco dunque perché procedere con l’upgrade delle componenti piuttosto che comprare un computer nuovo di zecca può essere una soluzione smart ed economicamente vantaggiosa.

Che tu sia un gamer professionista o un appassionato, Kingston Technology, leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ti offre la sua guida per ottimizzare il tuo computer da gaming, grazie ad un upgrade da vero pro. Ecco quali sono;

1 – Il cervello del tuo computer: la CPU

L’unità di elaborazione centrale, meglio conosciuta come CPU, rappresenta il cervello del laptop: aggiornare la CPU significa aumentare notevolmente la performance del tuo vecchio PC. L’aggiornamento della CPU è più semplice di quanto si possa pensare. Infatti, secondo un sondaggio di Kingston Technology su Twitter, a cui hanno preso parte oltre 5000 persone, il 40% dei rispondenti ha dichiarato di aver intenzione di aggiornare la CPU del proprio dispositivo per migliorarne le prestazioni: infatti, insieme all’aggiunta di più RAM e di una nuova scheda grafica, è una delle cose più utili da fare, perché aumenta la potenza di elaborazione, rendendo più veloce l’avvio delle applicazioni e del sistema, oltre a rendere più fluido il gioco.

Esistono varie specifiche da prendere in considerazione durante la scelta di una CPU ideale, come velocità di clock e conteggio dei core, unitamente ad altri parametri. In genere, tanto maggiore è la velocità di clock, quanto più veloce sarà la CPU e tanto maggiore è il numero di core, quanto maggiore è il numero di operazioni che la CPU è in grado di gestire.

2 – L’alleata della CPU: la GPU

Non riesci a giocare a un gioco che hai appena installato sul PC perché ti dice che i driver della scheda video non sono aggiornati? Questo perché un altro importante elemento da considerare è la GPU, unità di elaborazione grafica, che, insieme alla CPU, è alla base della produzione di frame rate fluidi e omogenei e quindi di esperienze di gioco, in alta risoluzione. Tutti i laptop dispongono di una GPU, ma se si vuole migliorare la propria esperienza di gaming, ottenendo una migliore visualizzazione del sistema, si consiglia di passare ad una GPU dedicata, a più alte prestazioni, che è in grado di garantire la potenza extra necessaria.

Continuiamo con i consigli su come ottenere le massime prestazioni dal tuo PC-gaming con una fondamentale parte, lo Storage.

3 – Lo Storage: la memoria a lungo termine del tuo PC

La memoria misura la quantità di dati che un computer può ricordare o memorizzare; ma, come il cervello umano, il funzionamento della memoria è separato in due differenti funzioni: memoria a breve termine e memoria a lungo termine. Per memoria a lungo termine si intende qualunque file da conservare anche dopo lo spegnimento del sistema. Tale tipo di memoria è anche noto con il nome di storage e con vari altri nomi.

Se stai tentando di velocizzare e ottimizzare le prestazioni di gioco e di aggiungere storage al tuo PC, potrebbe essere il momento adatto per un upgrade a un SSD di quarta generazione. Perché è importante per il gaming? Perché per ottenere una maggiore velocità nel caricare file e programmi, riducendo quindi i tempi di avvio per i giochi e la velocità di sistema complessiva, i drive a stato solido, come la linea FURY Renegade di Kingston Technology, offrono prestazioni notevolmente superiori rispetto ai tradizionali hard disk (HDD), in qualunque aspetto delle attività di gaming.

4 – La RAM per un massimo realismo

Sebbene sia possibile memorizzare una maggiore quantità di dati sui dispositivi di storage, come drive interni o esterni e drive a stato solido (SSD), l’accesso a tali dati non è rapido quanto quello effettuabile dalla RAM. Se sei stanco di vedere le tue sessioni di gaming rovinate da problemi di prestazioni, ti farà piacere sapere che molti di tali problemi possono essere risolti con un semplice upgrade della RAM, elemento essenziale per vivere con il massimo realismo la propria esperienza di gioco. Se il tuo laptop fa fatica a caricare i programmi e non risponde ai comandi durante le fasi più intense delle sessioni di gaming, con tutta probabilità è venuto il momento di effettuare un upgrade della RAM.

Facendo riferimento ancora una volta al sondaggio di Kingston su Twitter, emerge che anche la memoria è un elemento rilevante quando si parla di upgrade, in particolare se prendiamo in considerazione sia l’SSD che la RAM, possiamo dire che oltre il 60% degli utenti ha risposto che vuole aggiornare questi componenti. Se è anche il tuo caso, fortunatamente, non è necessario gettar via il tuo vecchio PC ma è possibile risolvere i problemi di prestazioni ridotte installando una memoria di alta qualità, come le linee di memoria Kingston e Kingston FURY, che consentono di caricare più rapidamente i livelli e gli effetti di gioco, così da eliminare i tempi morti e non distogliere i gamer dall’azione. In ogni caso, parlando sia di SSD che di DRAM, ricordate sempre di verificare prima la compatibilità con il vostro sistema, in modo da effettuare l’acquisto corretto.

5 – Il Display

Una volta che hai aggiornato e sostituito gli elementi che rallentavano il tuo PC, non dimenticarti il display, fondamentale per avere massime prestazioni di gioco. In questo caso suggeriamo di dotarsi di un monitor esterno per le sessioni di gioco. Considera la risoluzione, che tanto più è elevata quanto più rende nitida l’immagine. Il consiglio di Kingston Technology è: valuta anche la frequenza di aggiornamento, che, per ottenere sessioni di gaming fluide dovrebbe essere pari ad almeno 144 Hz.

Era tutto per questa guida ai consigli pratici su come ottenere le massime prestazioni dal tuo PC-gaming, se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci.