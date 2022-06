In questa guida vedremo come formattare una scheda SD con diversi metodi. In questo modo potrete in modo semplice e rapido liberare memoria per altri contenuti!

Le schede SD sono state e sono anche oggi il supporto di memoria per eccellenza da utilizzare su fotocamere e videocamere. Compatte e con costi contenuti, sono facili da inserire anche nelle moderne mirrorless dal corpo compatto e possono avere capacità e velocità che rivaleggiano con alcuni SSD. Ma ovviamente tutto ha un limiti e sapere come formattare una scheda SD può essere molto utile! Vediamo come farlo.

Perché c’è bisogno di formattare una scheda SD?

Anche se le moderne schede SD possono arrivare anche a centinaia di GB, il costo proibitivo di soluzioni così capienti unito al rischio di perdere così tanti dati tutti insieme, spinge i creator professionisti e non a scegliere dei tagli più piccoli e facilmente abbordabili. Tuttavia con le risoluzioni delle fotocamere che salgono (per non parlare dei video sempre più richiesti!), le schede SD si saturano presto. La soluzione per liberare in fretta spazio è quella di formattare la scheda SD.

Formattando la scheda di memoria si eliminano in pochi minuti tutti i file contenuti. In pratica sarà come avere una scheda SD nuova di zecca! Inoltre quando la memoria si riempie diventa più lenta, quindi conviene formattarla per ottenere il massimo delle prestazioni. Formattare la scheda di memoria può essere anche utile a risolvere errori di vario genere.

Prima di procedere ovviamente dovrete fare un backup dei file. Ci sono tanti modi per farlo, ma certamente il modo più semplice per clonare una scheda SD è utilizzare un programma dedicato.

Come formattare una scheda SD

Come formattare scheda SD con la fotocamera

Molte fotocamere incorporano una procedura per formattare le schede di memoria inserite nello slot. La procedura potrebbe variare leggermente a seconda del modello, ma potete seguire questi step:

Assicurarsi di fare un backup dei dati e che la batteria della camera sia completamente carica. Inserire la scheda di memoria nella camera. Entrare in Menu> Impostazioni> Formatta card (queste indicazione possono variare a seconda del modello). Attendere qualche minuto ed il gioco è fatto.

Come formattare scheda SD con Android

Anche tramite dispositivi mobili Android possiamo formattare una scheda di memoria. In questo caso però parliamo di microSD più che altro che possono essere inserite nel dispositivo direttamente (possiamo usare un adattatore per trasformarle in SD):

Andare in Impostazioni > Cura del dispositivo. Toccare Archiviazione. Toccare Avanzate. Cerchiamo adesso Memoria esterna o qualcosa di simile e selezionare la scheda SD. Toccare Formatta. Toccare Formatta scheda SD.

Come formattare scheda SD con Windows

Ovviamente utilizzare il PC è la cosa più semplice di tutte! Se non avete un lettore di SD integrato, potete facilmente procurarvi un adattatore USB per pochi euro. Vediamo come fare:

Inserire la scheda di memoria nello slot. Aprire Esplora Risorse > Questo PC . Posizionare il mouse sulla scheda SD (attenzione a non confonderla con il disco fisso che di solito è indicato con C:). Fare click sul tasto sinistro e selezionare Formatta. Scegliere le impostazione che preferite (se avete dubbi, lasciare il default) e premete su Avvia.

Come formattare scheda SD con Mac

Se non utilizzate PC Windows, ovviamente potete formattare anche da Mac ed è altrettante semplice! Anche in questo caso dovrete probabilmente procurarvi un adattatore prima di cominciare:

Inserire la scheda di memoria nello slot. Aprire il Finder. Fare clic su Vai e scegliere Utilità Fare doppio clic su Utility Disco. Selezionare la scheda SD. Fare clic su Formatta. Fare clic sulla freccia a discesa Formato e scegliere ExFat per formattare la scheda SD in modo che funzioni su Windows e Mac. Fare clic su Formatta.

Conclusioni

Abbiamo visto diversi modi per formattare una scheda SD. Potete farlo praticamente con qualsiasi dispositivo, al cosa importate da tenere a mente è quella di eseguire un backup prima di procedere perché spesso la formattazione è irreversibile. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!