GIGABYTE: rivelate le prestazioni di XMP DDR5-7600 e O.C DDR5-7950

GIGABYTE ha rivelato le prestazioni rivoluzionarie dell’ XMP DDR5-7600 e dell’ O.C DDR5-7950 con TEAMGROUP. I componenti ottimali e il design esclusivo delle Z790 AORUS XTREME e MASTER innalzano le prestazioni della memoria a un livello superiore

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, (qui per maggiori informazioni sull’azienda) è uno dei produttori leader di schede madri, schede video e soluzioni hardware. In questi giorni, l’azienda ha rivelato le prestazioni rivoluzionarie del DDR5 XMP DDR5-7600 e di O.C. DDR5-7950 con raffreddamento a ventola. Prestazioni raggiunte sulle schede madri AORUS XTREME Z790 e MASTER con moduli di memoria da gaming TEAMGROUP T-FORCE DELTA RGB DDR5 7200.

Con lo Shielded Memory Routing della memoria DIMM SMD, l’esclusiva impostazione del BIOS di overclocking DDR5, componenti di alta qualità e un design migliorato dall’hardware al firmware sulle schede madri. Queste performance certificano il ruolo di leader di GIGABYTE per qualità e prestazioni dei propri prodotti.

Dettagli sulle prestazioni di XMP DDR5-7600 e di O.C DDR5-7950

Per sprigionare le massime prestazioni DDR5, le GIGABYTE Z790 AORUS XTREME e MASTER implementano un design Shielded Memory Routing di nuova generazione. Ottimizzando larghezza, lunghezza e stile della traccia di memoria dalla simulazione HPC fino all’implementazione effettiva, l’impedenza complessiva tra il controller di memoria della CPU e i moduli di memoria è stata ridotta. Inoltre, con l’uso di PCB a bassa dispersione di segnale, la perdita di segnale all’interno del PCB e le interferenze esterne sono state ridotte notevolmente. Il che permette di mantenere la trasmissione del segnale DDR5 ad alta velocità per raggiungere la velocità DDR5 più elevata. Inoltre, la ricca configurazione del BIOS con DDR5 Memory Upgrade e profilo utente XMP 3.0 ha portato a grandi risultati. Infatti, sono arrivate performance rivoluzionarie sia dall’XMP DDR5-7600 che dall’O.C. DDR5-7950 con raffreddamento a ventola, con memorie T-FORCE DELTA RGB DDR5 7200.

Grandi prestazioni

Queste straordinarie prestazioni della memoria raggiunte su Z790 AORUS XTREME e MASTER con memoria T-FORCE DELTA RGB DDR5 7200 rappresentano solo l’inizio delle performance supreme per le schede madri GIGABYTE. Z790 AORUS XTREME e MASTER sono progettate esclusivamente per i più recenti processori Intel Core di 13a generazione. Caratterizzate da un design VRM di alimentazione digitale fino a 20+1+2 fasi, con ciascuna fase in grado di supportare fino a 105 ampere.

Design del dissipatore di calore Fins-Array III. Queste schede madri sono dotate del miglior sistema di alimentazione e gestione termica. Ciò consente di liberare le prestazioni estreme e l’esperienza di overclocking ottimizzata sulla nuova generazione di processori Intel Core multi-core serie K. Il superbo design hardware e firmware offre segnali più stabili alla memoria e consente agli utenti di aumentare facilmente le prestazioni XMP e di overclocking.

Performance TOP a basse temperature

Le schede madri GIGABYTE Z790 migliorano le prestazioni complessive e di overclocking di CPU e memorie con compatibilità premium, garantendo prestazioni rivoluzionarie e basse temperature. Ciò grazie ai componenti premium e all’esclusiva funzione di gestione ottimizzata dell’alimentazione, della dissipazione del calore e degli slot di espansione. Inoltre, sono dotate di slot SMD PCIe 5.0 x16 e M.2 migliorati dal design EZ-Latch, rete ultraveloce di 10 GbE e spettro dedicato Wi-Fi 6E. Le schede madri GIGABYTE Z790 impressionano gli utenti con le loro straordinarie prestazioni e stabilità, diventando la scelta perfetta per la piattaforma Intel Z790.

