Recensione Candy Lab: the Candy Man can

La recensione di Candy Lab è solo per veri golosi! Varcate con noi la soglia di questa fabbrica di caramelle, il divertimento è assicurato

Candy Lab è un gioco edito da Cranio Creations, per 2 – 4 giocatori e consigliato a partire dagli 8 anni. In Candy Lab vestite i panni di un pasticcere che ha il compito di soddisfare gli ordini dei propri clienti e che deve conquistare il titolo di <<mastro pasticcere>>.

Componenti e preparazione | Recensione Candy Lab

Componenti

All’interno della scatola troviamo:

27 barrette dolci in 3 colori: rosa, blu giallo (9 barrette per ciascun colore)

42 carte ordine: 12 carte con una barretta (3 punti), 18 carte con 2 barrette (2 punti) e 12 carte con 3 barrette (1 punto)

4 carte Aiuto

1 carta Dolcetto Dorato

Preparazione

Come prima cosa piazzate tutte le barrette in fila, in ordine casuale, al centro del tavolo con i numeri scritti sopra bene visibili; questa fila rappresenta il nastro trasportatore da cui si devono prendere le barrette per soddisfare gli ordini dei propri clienti. Distribuite una carta Aiuto a ciascun giocatore e poi il seguente numero di carte Ordine:

5 carte in una partita a 3 o 4 giocatori

6 carte in una partita a 2 giocatori

Le carte Ordine vanno tenute coperte. Ora siete pronti per accogliere e servire i vostri clienti!

Come si gioca e varianti| Recensione Candy Lab

Come si gioca

I turni si svolgono in senso orario. Durante il proprio turno i giocatori devono fare una di queste 3 azioni:

giocare una carta dalla mano per soddisfare un ordine: dovete calare la carta scelta davanti a voi e prendete dal nastro trasportatore le caramelle nella combinazione mostrata sulla carta. Le restanti barrette vanno fatte scorrere in modo da poter coprire gli spazi vuoti. Gli effetti sulle barrette vanno applicati subito e nell’ordine che preferite. N.B. gli effetti delle barrette non si applicano nel caso in cui si prendono le ultime carte sul nastro Restituire una, due o tre delle vostre barrette per pescare carte: se non potete o non volete giocare delle carte, potete scegliere di rimettere sul nastro trasportatore una, due o tre barrette; dovete piazzarle alle estremità del nastro e siete voi a decidere se metterle tutte dallo stesso lato o se separarle e metterle su estremità contrapposte. Dovete poi prendere un numero di carte pari al valore totale delle barrette messe sul nastro trasportatore. Le carte si possono prendere da quelle rivelate o dal mazzo di pesca, ma non potete giocarle subito e dovete aspettare il vostro prossimo turno. Prendete una singola carta (solo se non potete giocare carte o restituire barrette): potete pescare la carta da quelle rivelate o dal mazzo di pesca e dovete attendere il vostro prossimo turno per giocarla.

Varianti

Nella variante per due giocatori , dopo aver distribuito 6 carte a testa, piazzate altre 6 carte (coperte anche queste) al lato dei giocatori a formare una “terza mano”; questo serve per mettere in atto lo scambio del mazzo. Quindi un giocatore (dopo aver usato l’effetto della caramella di scambio del mazzo) può scegliere se cambiare il suo mazzo con il secondo giocatore o con quello della “terza mano”

, dopo aver distribuito 6 carte a testa, piazzate altre 6 carte (coperte anche queste) al lato dei giocatori a formare una “terza mano”; questo serve per mettere in atto lo scambio del mazzo. Quindi un giocatore (dopo aver usato l’effetto della caramella di scambio del mazzo) può scegliere se cambiare il suo mazzo con il secondo giocatore o con quello della “terza mano” Altre varianti le potete trovare sul sito www.craniocreations.it

Fine della partita | Recensione Candy Lab

La partita può terminare in due modi:

quando un giocatore prende l’ultima barretta dal nastro trasportatore. In questo caso il giocatore riceve la carta Dolcetto Dorato che gli fa guadagnare 3 punti extra un giocatore pesca l’ultima carta dal mazzo di pesca. In questo caso nessuno riceve la carta Dolcetto Dorato

Infine, si conta il totale dei punti sommando quelli delle carte con quelli delle barrette. Vince la partita il giocatore con più punti e viene nominato mastro pasticcere!

In caso di parità, a vincere la partita sarà il giocatore con più barrette.

Conclusione | Recensione Candy Lab

Candy Lab è un buon gioco per riempire il tempo. Ha ottimi materiale, un regolamento semplice e da intavolare è veloce, l’unica pecca è che a fare troppe partite di seguito rischia di diventare monotono perché manca un po’ di mordente.

(in offerta su amazon.it) Cranio Creations CC278, Candy Lab Gioco da Tavolo in Italiano, Blu I macchinari stanno sferragliando a pieno ritmo nella fabbrica di dolci. Siete pasticcieri e siete presi dall’impacchettamento dei dolciumi. Il migliore tra voi riceverà l’ambito titolo di Mastro Pasticciere e un premio pari al suo peso in dolci!

Dettagli

Nome: Candy Lab

Candy Lab Casa Editrice: Cranio Creations

Cranio Creations Giocatori: 2 – 4

2 – 4 Età: 8+

8+ Durata: 15 min

15 min Prezzo: 19,90 €