Il nuovo set di Magic: The Gathering (MTG), Kamigawa: Dinastia Neon, fonde tradizione e modernità in un mondo fantascientifico

In una città di torreggianti grattacieli e vivaci alberi di ciliegio, il ninja cibernetico Kaito Shizuki è alla ricerca dell’Imperatore perduto di Kamigawa. Con il ritorno dei Planeswalker Tamiyo e La Viandante al suo fianco, Kaito deve attraversare la Città Sotterranea per indagare, sotto la sua luce al neon, su un mistero non ancora svelato che minaccia il mondo spirituale di Kamigawa e il delicato equilibrio che esiste tra anima e macchina.

Ambientato 1.200 anni dopo gli eventi della storia originale di Kamigawa, Dinastia Neon fonde il vecchio con il nuovo rielaborando meccaniche già conosciute e introducendo abilità mai viste prima. La nuova meccanica Riconfigurare conferisce alle creature la capacità di essere utilizzate da altre creature come se fossero equipaggiamenti e ottenere così nuovi bonus.

MTG: i dettagli del nuovo set Kamigawa: Dinastia Neon

Tornano anche le carte Double-faced, una vera chiave per cambiare le sorti delle battaglie, così come le carte di tipo Saga, che si trasformano in creature incantate e offrono al giocatore abilità uniche e aggiuntive. Ritroviamo poi anche le carte Incanalare, che consentono ai giocatori di scartare una carta con la possibilità di ottenere un effetto temporaneo. Infine, altra meccanica che ritorna è Ninjutsu, che permette alle creature Ninja di superare le difese degli avversari. Le carte dotate di Ninjutsu possono essere messe in gioco in posizione d’attacco, riprendendo in mano una propria creatura non bloccata.

Le leggendarie creature di Kamigawa tornano in scena con il clou dei cinque leggendari Spiriti Drago che sono al centro del piano. Anche le creature Samurai e Ninja tornano con nuove fantastiche iterazioni che i giocatori possono collezionare.

Prendendo ispirazione dall’iconografia tradizionale giapponese, Dinastia Neon presenta 10 terre base “Ukiyo-e”, ciascun tipo di terra base ha due versioni in silografia disponibili in versione foil e non foil.

Tra Giappone feudale e fantascienza

Il nuovo set regala modernità anche all’estetica feudale con cornici da esposizione di Ninja e Samurai e con bordi eleganti e futuristici che tratteggiano specifici tipi di creature.

Grazie all’esclusiva collaborazione con importanti artisti giapponesi del calibro di Hara Tetsuo (Fist of the North Star), Yoji Shinkawa (Metal Gear Solid) e molti altri, Dinastia Neon presenta deliziose opere di carte full-art che mostrano alcune creature Leggendarie e Planeswalker del set con tratti abbaglianti e vibranti.

Kamigawa: Dinastia Neon sarà disponibile in normali buste per il Draft, buste tematiche, collector booster, buste dell’espansione, nonché nel bundle Kamigawa: Dinastia Neon e due mazzi Commander.

Prezzo e disponibilità

Wizards of the Coast ha rilasciato oggi Kamigawa: Dinastia Neon, il più recente set del gioco di carte collezionabili più famoso al mondo, Magic: The Gathering (MTG). Ritorno tanto atteso del piano visto inizialmente nel blocco Kamigawa originale pubblicato nel 2004, Kamigawa: Dinastia Neon trasforma l’ambientazione ispirata al Giappone feudale in un luminoso e futuristico paesaggio al neon. Il set contiene 302 carte e ed è disponibile dal 10 febbraio su MTG Arena e dal 18 febbraio in formato cartaceo.

E voi prenderete questo set? Fatecelo sapere con un commento! Noi, come sempre, vi invitiamo a seguire tuttoteK per le novità riguardanti MTG, ma anche il mondo dei videogiochi, della tecnologia e molto altro!