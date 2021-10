I migliori giochi da tavolo da fare online: tanti titoli per tutti i gusti

Alzi la mano chi non ha mai sfidato gli amici a un gioco da tavolo! Monopoly, Risiko!, Taboo, ma anche dama, scacchi e domino, i giochi da tavolo rappresentano una delle categorie capaci di attraversare le generazioni senza soffrire del tempo che passa

Poco è cambiato anche con l’arrivo delle nuove tecnologie: i grandi classici del gioco, infatti, si sono spostati in molti casi dalla dimensione fisica a quella virtuale, ma senza perdere le proprie caratteristiche originarie. Per gli appassionati, dunque, sono tante le soluzioni presenti oggi online: vediamo quali sono quelle da non perdere.

Dal tavolo allo schermo

Tra i giochi da tavolo più amati, rientrano sicuramente quelli praticati con le carte, come la scopa, la scala 40, il tressette, tipici della tradizione italiana, o il poker e il blackjack, protagonisti dei principali casino mondiali. Per chi ama giocare con le carte, oggi sono numerose le proposte disponibili sul web e negli store digitali, che permettono di spostare dal tavolo allo schermo del PC o dello smartphone le emozioni tipiche di questi passatempi.

Effettuando qualche breve ricerca è facile trovare applicazioni per sfidare altri utenti connessi in multiplayer, come accade con la Scopa Originale Dal Negro, che permette di giocare gratis scegliendo tra tutti i 16 mazzi di carte regionali, rendendo dunque più moderno e accessibile uno degli svaghi più praticati nel nostro Paese senza distinzione tra le fasce di età.

Non mancano, poi, le proposte dei casino digitali che, oltre ai citati poker e blackjack, mettono a disposizione tutti gli altri giochi tipici delle sale, come slot machine e roulette. I casino online, come è possibile vedere anche sul portale VegasSlotsOnline, sono oggi numerosi e vantano cataloghi ampi e differenziati per venire incontro ai diversi gusti degli utenti, che al loro interno possono scegliere non soltanto il tipo di gioco da utilizzare ma anche tra diverse modalità di fruizione, sfidando per esempio il PC in una gara singola oppure partecipando a veri e propri tornei live.

I casino digitali rappresentano forse, da questo punto di vista, uno dei maggiori esempi di giochi tradizionali riportati sui dispositivi tecnologici: l’esperienza degli operatori del settore viene infatti considerata anche dagli esperti come un modello di eccellenza sia dal punto di vista dell’innovazione che della crescita economica. Le società che hanno investito in tal senso sono state brave in questi anni a curare non soltanto la parte ludica, ma anche a sfruttare le nuove tecnologie per garantire i massimi livelli di sicurezza e affidabilità, ponendosi dunque come protagoniste dell’evoluzione di un intero comparto.

Dal Risiko! al Monopoly, i grandi classici sono online

Chi ama i giochi da tavolo da praticare in compagnia può oggi sfruttare tutti i vantaggi delle tecnologie digitali per portare i titoli più divertenti sempre in tasca. I grandi classici del gioco sono infatti facilmente rintracciabili online, su portali e applicazioni mobili curati nel minimo dettaglio.

Uno dei giochi più amati di sempre come il Monopoly, per esempio, vanta diverse versioni presenti sugli store digitali e su piattaforme videoludiche, che consentono anche ai più tradizionalisti di riscoprire il piacere di divertirsi sul famoso tabellone del baffuto Rich Uncle Pennybags con tutti i vantaggi dei sistemi di gioco moderni, che garantiscono interattività, immersività e praticità.

Anche il famoso Risiko! vanta una propria piattaforma di gioco digitale, per sfide online all’ultimo sparo di carrarmato, così come non mancano sul web numerosi altri titoli che hanno fatto storia, come Scarabeo, Cluedo, il Mahjong e la battaglia navale.

Oltre alle singole app di gioco, interessanti sono infine le proposte di portali videoludici ad ampio raggio, come Poki, che vanta al suo interno una sezione dedicata proprio ai giochi da tavolo, inclusi dama, scacchi e Uno, o Tabletopia, con i suoi oltre 1500 titoli da giocare in versione free sia in modalità singola che multiplayer.