Grazie a queste piattaforme oggi possiamo giocare ai nostri giochi da tavolo preferiti online

Che sia per organizzare serate con gli amici di persona o a distanza, i giochi di società disponibili gratuitamente online sono delle ottime risorse per trovare giochi sempre nuovi

Sembra che il futuro sia sempre più rivolto verso la digitalizzazione dei nostri servizi fisici preferiti. Tra i vari settori che sono approdati sempre di più online spicca senza dubbio quello dell’intrattenimento e, un po’ come per magia, oggi è possibile giocare ai nostri giochi da tavolo preferiti direttamente da smartphone o computer, in maniera completamente gratuita. Se ciò permette di organizzare partite a distanza, i vantaggi di questa tecnologia sono sfruttati anche da i gruppi di amici che si riuniscono di persona per sfidarsi.

L’intrattenimento approda online

Sempre più spesso per passare il tempo ci rivolgiamo a internet. Moltissimi servizi che un tempo erano fruibili solo fuori da casa, e che costavano anche decine di euro, oggi sono disponibili con pochi clic direttamente dal nostro divano e a prezzi molto più contenuti. Il primo settore a essere fiorito in rete è stato quello del cinema: sono infatti sempre di più le piattaforme come Netflix e MUBI che offrono la possibilità di guardare film, documentari e serie tv dal computer per pochi euro al mese.

Ne ha approfittato molto velocemente anche il settore del gioco online rendendo possibile così partecipare in qualsiasi momento a partite di poker, baccarat, roulette e blackjack direttamente su internet su siti come Betway Online Casinò. Anche molti teatri, negli ultimi anni, sembrano infine aver compreso appieno quali sono i vantaggi della rete e hanno iniziato sempre di più a offrire registrazioni degli spettacoli più celebri su piattaforme come NTLive direttamente su internet. Era solo questione di tempo, quindi prima che anche i giochi da tavolo, che sono alcuni dei passatempi più amati, trovassero anche il loro posto nella rete.

I giochi da tavolo online

Ovviamente i vantaggi della possibilità di accedere a giochi da tavolo online sono diversi, ma su tutti spicca la possibilità di organizzare partite a distanza. In questo mondo sempre più interconnesso non è quindi più necessario incontrarsi di persona per passare entusiasmanti serate con i propri amici. Questi servizi non solo permettono quindi a persone che già si conoscono di sfidarsi, ma rendono possibile anche incontrare virtualmente giocatori provenienti da tutto il mondo. Giochi come la versione digitale di RisiKo! offrono infatti la possibilità di accedere a veri e propri server e prendere parte a tornei di portata internazionale. In modo simile funzionano siti come Lichess, la piattaforma dedicata agli scacchi più celebre di internet che permette di sfidare giocatori sconosciuti o organizzare partite e tornei con i propri amici.

Aiutando a rendere l’esperienza il più simile possibile alle tradizionali partite, alcune piattaforme sono inoltre munite di connessioni audio e video, rendendo così possibile la comunicazione tra i giocatori in tempo reale. I vantaggi della possibilità di giocare ai giochi da tavolo online non finiscono però qui. La tecnologia video è infatti sempre più sviluppata e offre esperienze immersive a volte più coinvolgenti dei loro corrispettivi tradizionali. È il caso ad esempio di piattaforme dedicate ai giochi di ruolo come Roll20, che permettono di muovere i propri personaggi in vere ambientazioni computerizzate e di sfidare nemici con fattezze realistiche, ben distanti dalle semplici pedine utilizzate sulle plance.

Serate tra amici con il supporto di internet

I giochi da tavolo online non sono però da utilizzare solo per organizzare partite a distanza. Molti giocatori hanno iniziato a sfruttarne le potenzialità anche quando è possibile ritrovarsi di persona con i propri amici. Siti come il già citato Roll20 sono a volte preferiti ai giochi tradizionali proprio per i vantaggi portati dalla rete e dalla possibilità di accedere in maniera più veloce a regole e ambientazioni e di far spostare più agilmente i personaggi attraverso le varie scene. Non è quindi raro che ci si riunisca a giocare a Dungeon & Dragons utilizzando un computer o un tablet senza tirare più fuori la tradizionale plancia da gioco. Non bisogna inoltre dimenticare Board Game Arena, la piattaforma di giochi da tavolo più celebre e completa, utile sia per i giocatori a distanza sia per chi sfida i propri amici di persona. Questo sito offre infatti le versioni digitali di centinaia di giochi da tavolo e i suoi vantaggi sono molti. Prima di tutto questi giochi sono completamente gratuiti.

Sono quindi perfetti per chi non ha acquistato il gioco ma vuole comunque provarlo per decidere se comprarlo in futuro o no, ma il sito è anche perfetto per chi si annoia facilmente e vuole cambiare gioco di frequente senza sborsare decine di euro ogni volta. Utilizzare una piattaforma del genere è anche utile per alleggerire le proprie borse, perché non è più necessario portare con sé le pesanti scatole dei giochi e basta avere un dispositivo connesso a internet per organizzare entusiasmanti partite in compagnia.

Che sia per organizzare serate con gli amici di persona o a distanza, i giochi di società disponibili gratuitamente online sono delle ottime risorse per trovare giochi sempre nuovi, approfittare della loro grafica di qualità e incontrare nuovi giocatori.