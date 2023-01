GCC Pokémon: nuove informazioni sull’espansione di Scarlatto e Violetto!

Tramite comunicato stampa, The Pokémon Company ha svelato nuove informazioni sulla nuova espansione del GCC di Pokémon dedicato a Scarlatto e Violetto: scopriamo insieme tutti i dettagli

Per ogni gioco Pokémon ne consegue anche una nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili più conosciuto e amato di sempre (insieme a Magic e Yu-Gi-Oh, sì è vero). E proprio nelle scorse ore, The Pokémon Company International ha rivelato altri dettagli sull’espansione di Scarlatto e Violetto, in pubblicazione in tutto il mondo il prossimo 31 marzo 2023. L’espansione ripropone in chiave aggiornata i Pokémon-ex, una meccanica di gioco basata su Pokémon con PS alti che sfoggiano attacchi e abilità portentosi. Diversamente dai Pokémon-EX della serie Nero e Bianco e XY, che erano tutti Pokémon Base, i Pokémon-ex della serie Scarlatto e Violetto possono essere Base, di Fase 1 o Fase 2. La loro potenza, però, ha un prezzo: quando finiscono KO fanno prendere due carte Premio.

Ispirandosi al fenomeno Teracristal dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto disponibili su Nintendo Switch (qui la nostra recensione!), l’espansione introduce i Pokémon-ex Teracristal, contraddistinti da illustrazioni impresse in modo speciale che mettono in risalto il loro teratipo. Queste nuove carte seguono le stesse regole dei Pokémon-ex, ma non subiscono danni quando si trovano in panchina. In aggiunta agli aggiornamenti al design delle carte del GCC Pokémon, Scarlatto e Violetto include carte a figura intera impresse in modo speciale di Pokémon raffigurati in pose naturali e colori vivaci, così come carte rare illustrazione e rare illustrazione speciale che possono mostrare un’intera catena evolutiva di Pokémon. Queste carte mettono in risalto i Pokémon nel proprio ambiente naturale e offrono uno sguardo ravvicinato alle loro personalità uniche.

Il GCC di Pokémon si espande, ecco Scarlatto e Violetto!

Tra le carte degne di nota dell’espansione compaiono:

12 carte rare doppie di Pokémon-ex, inclusi due Pokémon-ex Teracristal: Arcanine e Gyarados

12 carte ultrarare di Pokémon-ex e 8 carte Aiuto ultrarare

24 carte rare illustrazione di Pokémon

10 carte rare illustrazione speciale di Pokémon e Aiuto

6 carte rare iperdorate impresse in modo speciale, che possono includere carte Pokémon-ex, Allenatore ed Energia

Le carte dell’espansione del GCC Pokémon di Scarlatto e Violetto si troveranno in buste espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati in ogni angolo del mondo. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito ufficiale del GCC. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!